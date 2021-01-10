 ЦИК Казахстана объявил о победе правящей партии ″Нур Отан″ на выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2021

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Мир

ЦИК Казахстана объявил о победе правящей партии "Нур Отан" на выборах

По предварительным результатам парламентских выборов, в казахстанский мажилис прошли лишь три из пяти участвовавших партий.

Избирательные бюллетени на выборах в Казахстане

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") одержала победу на прошедших накануне парламентских выборах, заявила секретарь ЦИК республики Сабила Мустафина. "Партия "Нур Отан" набрала 71,09 процента голосов избирателей", - сообщила она в понедельник, 11 января, представляя предварительные итоги голосования.

Второе место заняла Демократическая партия "Ак Жол", получившая 10,95 процента голосов, третье - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с результатом 9,1 процента голосов.

Остальные участвовавшие в выборах партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер для прохождения в мажилис. Явка на выборах, по предварительным данным ЦИК, составила 63,3 процента.

В ОБСЕ сочли выборы неконкурентными, но технически хорошо организованными

Между тем наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что выборы в Казахстане состоялись в условиях политических ограничений и без конкурентной борьбы. "Нас все еще беспокоит политическая среда, в которой проходили выборы. Несмотря на некоторые положительные реформы после предыдущих выборов, все фундаментальные свободы были ограничены - в частности собраний", - заявил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ в Казахстане Кристиан Вигенин на пресс-конференции.

Он указал также на недостаточные возможности для регистрации партий и кандидатов. Вместе с тем представитель ОБСЕ отметил, что выборы "были подготовлены технически эффективно, несмотря на вызовы, связанные с пандемией".

В свою очередь глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ярослав Доманьски также заявил об отсутствии необходимой конкуренции на выборах. "Все партии поддерживали президентскую партию и главенствующую партию", а "оппоненты недостаточно оспаривали мнение своих политических соперников на политической платформе", - добавил он.

Миссия наблюдателей СНГ не зафиксировала нарушений

Между тем миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала на выборах в мажилис нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Подсчет голосов проходил в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) также не выявила нарушений и заявила об организации голосования на высоком уровне.

Голосование сопровождалось задержаниями

Всего к выборам были допущены пять политических сил и 312 кандидатов. Крупнейшая оппозиционная сила, Общенациональная социал-демократическая партия, бойкотировала голосование. Другому крупному оппозиционному движению, Демократической партии Казахстана, не удалось пройти регистрацию перед выборами. В выборах могли участвовать 11,9 миллиона избирателей.

Предвыборная кампания и сам день выборов сопровождались протестами и задержаниями оппозиционных активистов. 10 января в бывшей столице страны Алматы были задержаны не менее 30 демонстрантов. Наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не признали выборы в Казахстане демократическими.

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