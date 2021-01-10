ЦИК Казахстана объявил о победе правящей партии "Нур Отан" на выборах

По предварительным результатам парламентских выборов, в казахстанский мажилис прошли лишь три из пяти участвовавших партий.
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") одержала победу на прошедших накануне парламентских выборах, заявила секретарь ЦИК республики Сабила Мустафина. "Партия "Нур Отан" набрала 71,09 процента голосов избирателей", - сообщила она в понедельник, 11 января, представляя предварительные итоги голосования.
Второе место заняла Демократическая партия "Ак Жол", получившая 10,95 процента голосов, третье - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с результатом 9,1 процента голосов.
Остальные участвовавшие в выборах партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер для прохождения в мажилис. Явка на выборах, по предварительным данным ЦИК, составила 63,3 процента.
Между тем наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что выборы в Казахстане состоялись в условиях политических ограничений и без конкурентной борьбы. "Нас все еще беспокоит политическая среда, в которой проходили выборы. Несмотря на некоторые положительные реформы после предыдущих выборов, все фундаментальные свободы были ограничены - в частности собраний", - заявил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ в Казахстане Кристиан Вигенин на пресс-конференции.
Он указал также на недостаточные возможности для регистрации партий и кандидатов. Вместе с тем представитель ОБСЕ отметил, что выборы "были подготовлены технически эффективно, несмотря на вызовы, связанные с пандемией".
В свою очередь глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ярослав Доманьски также заявил об отсутствии необходимой конкуренции на выборах. "Все партии поддерживали президентскую партию и главенствующую партию", а "оппоненты недостаточно оспаривали мнение своих политических соперников на политической платформе", - добавил он.
Между тем миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала на выборах в мажилис нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Подсчет голосов проходил в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) также не выявила нарушений и заявила об организации голосования на высоком уровне.
Всего к выборам были допущены пять политических сил и 312 кандидатов. Крупнейшая оппозиционная сила, Общенациональная социал-демократическая партия, бойкотировала голосование. Другому крупному оппозиционному движению, Демократической партии Казахстана, не удалось пройти регистрацию перед выборами. В выборах могли участвовать 11,9 миллиона избирателей.
Предвыборная кампания и сам день выборов сопровождались протестами и задержаниями оппозиционных активистов. 10 января в бывшей столице страны Алматы были задержаны не менее 30 демонстрантов. Наблюдатели ОБСЕ еще ни разу не признали выборы в Казахстане демократическими.
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