 СМИ ФРГ: Кремль пристально следит за протестами в Казахстане | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 06.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

СМИ ФРГ: Кремль пристально следит за протестами в Казахстане

Немецкая пресса анализирует причины народных волнений в Казахстане и пишет о влиянии, которое события в соседней стране могут оказать на Россию.

Участники массовых протестов в Алма-Ате

Триггером для массовых протестов в Казахстане стал рост цен на горючее

Массовые протесты в Казахстане в последние несколько дней стали одной из главных тем СМИ Германии. Немецкие комментаторы анализируют причины гнева, выведшего жителей Казахстана на улицы, и пишут о влиянии, которое события в соседней стране могут оказать на Россию.

FAZ: Власти в Казахстане утратили связь с настроениями людей

"После событий в Беларуси летом 2020 года Казахстан стал второй тесно связанной с Россией страной, в которой, казалось бы, стабильный авторитарный режим зашатался в мгновение ока, - пишет комментатор авторитетной газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в комментарии " Восстание против отца нации". Главная причина массовых протестов и в Беларуси, и в Казахстане, по мнению журналиста, заключается в том, что "в обеих странах власть имущие утратили связь с настроениями населения, и гнев протестующих направлен против тех, кто стилизовал себя под "отцов нации".

События в Казахстане вызывают серьезное беспокойство у российских властей, и когда официальный представитель Кремля говорит, что они внимательно наблюдают за ситуацией в соседней стране, это "больше, чем просто фраза", считает комментатор FAZ: ведь Путин тоже считает себя "бессменным лидером нации" и тоже борется с падением своей популярности. Райнхард Фезер полагает, что протесты в Казахстане еще больше укрепят решимость Путина "подавлять проявления недовольства до того, как оно выйдет из-под контроля".

"В то же время исход казахстанского восстания много означает для Кремля. Если там начнутся продолжительные волнения, это будет представлять серьезную угрозу для безопасности России. И это изменит игру Кремля в отношении Украины и Запада", - уверен немецкий журналист.

Frankfurter Rundschau: Отставка правительства не успокоит гнев улицы

Причины народных волнений в Казахстане гораздо комплекснее, чем только рост цен на газ. Они - наследие советской империи, сохранившееся в центральноазиатской стране, пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Виктор Функ (Viktor Funk). И главная из них, по его мнению, - это "централизация политической власти и выкачивание центром экономической прибыли из остальных регионов: все ресурсы огромной страны стекаются в столицу, провинциям практически ничего не остается".

Сохранившийся со времен СССР авторитарный стиль управления - еще одна причина ситуации в Казахстане, продолжает Функ в комментарии "Советское наследие Казахстана". Относительное спокойствие в стране объяснялось, по его словам, лишь тем, что экономическая ситуация долгое время оставалась стабильной. Но люди не забыли протестов прошлых лет и "смертоносных репрессий" в отношении их участников.

"Экономические проблемы, вызванные пандемией, а также рост цен стали спусковым крючком народного недовольства. Маловероятно, что отставка правительства и снижение цен на энергоносители успокоят гнев улицы. Впереди у Казахстана трудные времена, и неизвестно, к чему они приведут", - прогнозирует журналист газеты Frankfurter Rundschau.

Смотрите также:

  • default

    К десятилетию Астаны

    Казмунайгаз

    Головной офис "Казмунайгаза", крупнейшей нефтяной компании Казахстана

  • default

    К десятилетию Астаны

    Астана - город, каким он стал и каким он еще должен стать.

    Это макет Астаны – такой столица будет выглядеть через несколько лет, - мегаполисом со своим особенным лицом

  • default

    К десятилетию Астаны

    Вид через стекла монумента Байтерек

    Вид через стекла Байтерека впечатляет: впереди Президентский дворец, здание Сената и правительства.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Хан Шатыры уже строится...

    Так выглядит проект одного из самых удивительных строений Астаны – развлекательного центра "Хан Шатыры". Он должен будет стать самым высоким зданием столицы.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Дворец мира и согласия

    Мы вновь на оси, на которой держится Астана, из пирамиды Дворца мира и согласия открывается вид на Президентский дворец.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Вид с Байтерека

    Вид на левобережную Астану – новые здания, продолжающееся строительство. Город с каждым днем немного меняет свой облик.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Пирамида Фостера

    Дворец мира и согласия – уникальное сооружение по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. Справа от него – символ межнационального согласия и толерантности.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Байтерек

    Байтерек (с казахского "тополь"), главный символ города. Металлическая конструкция высотой в 105 метров с золотым солнцем в кроне – это древо жизни, в ветвях которого снесла свое яйцо мифическая птица Самрук.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Нур-Астана

    Центральная мечеть города – "Нур-Астана"

  • default

    К десятилетию Астаны

    Дворец мира и согласия

    Пирамида Фостера вся полна символов – и голуби, традиционные символы мира, конечно, в их числе.

  • default

    К десятилетию Астаны

    Маленькие люди большого города

    Здание городского цирка

  • default

    К десятилетию Астаны

    Планы развития Астаны

    Новые жилые комплексы…Астана должна стать мегаполисом со своим особенным лицом. Все в облике города должно стремиться к кругу.


Смотреть видео 04:09

Произойдет ли в Казахстане революция? (05.01.2022)

Контекст

Протестующие в Казахстане - кто они?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих "террористами" и позвал для борьбы с ними вооруженные силы ОДКБ. Кого они призваны разгонять, знает Сергей Елкин.  

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

Пять центральноазиатских стран весьма похожи - в первую очередь экономическим положением. Объединяет их не только советское прошлое и связь с Россией. А есть ли между ними отличия?  

Аудио- и видеофайлы по теме

События в Казахстане - угроза для Лукашенко: Павел Латушко о влиянии протестов на Беларусь и Кремль  

Протесты в Казахстане из-за прыжка цен на сжиженный газ (05.01.2022)  

Реклама