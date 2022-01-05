СМИ ФРГ: Кремль пристально следит за протестами в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане в последние несколько дней стали одной из главных тем СМИ Германии. Немецкие комментаторы анализируют причины гнева, выведшего жителей Казахстана на улицы, и пишут о влиянии, которое события в соседней стране могут оказать на Россию.

FAZ: Власти в Казахстане утратили связь с настроениями людей

"После событий в Беларуси летом 2020 года Казахстан стал второй тесно связанной с Россией страной, в которой, казалось бы, стабильный авторитарный режим зашатался в мгновение ока, - пишет комментатор авторитетной газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в комментарии " Восстание против отца нации". Главная причина массовых протестов и в Беларуси, и в Казахстане, по мнению журналиста, заключается в том, что "в обеих странах власть имущие утратили связь с настроениями населения, и гнев протестующих направлен против тех, кто стилизовал себя под "отцов нации".

События в Казахстане вызывают серьезное беспокойство у российских властей, и когда официальный представитель Кремля говорит, что они внимательно наблюдают за ситуацией в соседней стране, это "больше, чем просто фраза", считает комментатор FAZ: ведь Путин тоже считает себя "бессменным лидером нации" и тоже борется с падением своей популярности. Райнхард Фезер полагает, что протесты в Казахстане еще больше укрепят решимость Путина "подавлять проявления недовольства до того, как оно выйдет из-под контроля".

"В то же время исход казахстанского восстания много означает для Кремля. Если там начнутся продолжительные волнения, это будет представлять серьезную угрозу для безопасности России. И это изменит игру Кремля в отношении Украины и Запада", - уверен немецкий журналист.

Frankfurter Rundschau: Отставка правительства не успокоит гнев улицы

Причины народных волнений в Казахстане гораздо комплекснее, чем только рост цен на газ. Они - наследие советской империи, сохранившееся в центральноазиатской стране, пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Виктор Функ (Viktor Funk). И главная из них, по его мнению, - это "централизация политической власти и выкачивание центром экономической прибыли из остальных регионов: все ресурсы огромной страны стекаются в столицу, провинциям практически ничего не остается".

Сохранившийся со времен СССР авторитарный стиль управления - еще одна причина ситуации в Казахстане, продолжает Функ в комментарии "Советское наследие Казахстана". Относительное спокойствие в стране объяснялось, по его словам, лишь тем, что экономическая ситуация долгое время оставалась стабильной. Но люди не забыли протестов прошлых лет и "смертоносных репрессий" в отношении их участников.

"Экономические проблемы, вызванные пандемией, а также рост цен стали спусковым крючком народного недовольства. Маловероятно, что отставка правительства и снижение цен на энергоносители успокоят гнев улицы. Впереди у Казахстана трудные времена, и неизвестно, к чему они приведут", - прогнозирует журналист газеты Frankfurter Rundschau.

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