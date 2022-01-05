Протестующие в Казахстане - кто они?

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих "террористами" и позвал для борьбы с ними вооруженные силы ОДКБ. Кого они призваны разгонять, знает Сергей Елкин.
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