 Силовикам Казахстана разрешили стрелять в демонстрантов на поражение | Новости политики из Германии | DW | 07.01.2022

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Политика

Силовикам Казахстана разрешили стрелять в демонстрантов на поражение

В обращении к нации президент Казахстана назвал демонстрантов "террористами" и "боевиками", обвинил в подстрекательстве правозащитников, свободные СМИ и "зарубежных деятелей" и поблагодарил за помощь Путина.

Военная техника на улицах Алма-Аты

Президент Казахстана назвал демонстрантов "террористами", заявив, что не намерен вести с ними переговоры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по "террористам", участвующим в "беспорядках" в стране. В телеобращении к нации в пятницу, 7 января, он заявил, что только лишь на Алма-Ату напали "20 тысяч бандитов", и обвинил власти города и государство в том, что они "проспали" подготовку нападения.

Токаев назвал "глупостью" звучащие "из-за рубежа" призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Власти Казахстана не намерены вести переговоры с "убийцами и преступниками", - добавил он.

Токаев обвинил СМИ и правозащитников в подстрекательстве

Президент Казахстана обвинил правозащитников, независимые средства массовой информации и зарубежных "деятелей" в подстрекательской роли и безответственных действиях, и возложил на них ответственность за массовые волнения в стране. Токаев заявил, что отдал приказ ограничить доступ в интернет в отдельных регионах "определенными временными интервалами", добавив, что это "положительно повлияет на жизнедеятельность" жителей страны.

Одновременно Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за отправку в Казахстан подразделений ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам президента Казахстана, Путин "по-товарищески" тепло отреагировал на просьбу помочь в борьбе "с международными террористическими бандами". 5 января Токаев обратился к за помощью к ОДКБ - региональному военному альянсу, в который, помимо России и Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

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    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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