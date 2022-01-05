Силовикам Казахстана разрешили стрелять в демонстрантов на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по "террористам", участвующим в "беспорядках" в стране. В телеобращении к нации в пятницу, 7 января, он заявил, что только лишь на Алма-Ату напали "20 тысяч бандитов", и обвинил власти города и государство в том, что они "проспали" подготовку нападения.

Токаев назвал "глупостью" звучащие "из-за рубежа" призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Власти Казахстана не намерены вести переговоры с "убийцами и преступниками", - добавил он.

Токаев обвинил СМИ и правозащитников в подстрекательстве

Президент Казахстана обвинил правозащитников, независимые средства массовой информации и зарубежных "деятелей" в подстрекательской роли и безответственных действиях, и возложил на них ответственность за массовые волнения в стране. Токаев заявил, что отдал приказ ограничить доступ в интернет в отдельных регионах "определенными временными интервалами", добавив, что это "положительно повлияет на жизнедеятельность" жителей страны.

Одновременно Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за отправку в Казахстан подразделений ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам президента Казахстана, Путин "по-товарищески" тепло отреагировал на просьбу помочь в борьбе "с международными террористическими бандами". 5 января Токаев обратился к за помощью к ОДКБ - региональному военному альянсу, в который, помимо России и Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

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