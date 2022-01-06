Алма-Ата в плену безвластия и информационного вакуума

Уже второй день подряд с наступлением вечера Алма-Ату окутывает густой туман. Одновременно из разных районов города слышатся взрывы, иногда сопровождающиеся серо-синими всполохами приглушенного мутной пеленой света. Периодически раздаются выстрелы.

Население Алма-Аты находится в напряжении. Значительная часть горожан боится выходить из своих домов. Тем более, когда стемнело. И дело не только в комендантском часе, который начинается с 23.00. Тех, кому вдруг повезло с неожиданным "подарком" в виде полученного на несколько часов доступа в Интернет, потрясли кадры ночи с 5 на 6 января, где под автоматную очередь от находящихся в темноте людей попали молодая женщина с девочкой лет 7-8. Кто в них стрелял, так и осталось неизвестно. Получить достоверную информацию в Алма-Ате в настоящий момент очень сложно. Город полон многочисленных слухов и невероятных историй, которые чаще всего жители рассказывают друг другу по стационарным телефонам, если у кого они еще остались.

Солдаты на улице в Алма-Ате

Отсутствие информации ведет на площадь

Проводная телефонная связь оказалась чуть не единственным доступным для населения средством коммуникации. Из-за полного отсутствия мобильного интернета и периодических проблем с wi-fi после разрастания массовых протестов по всему Казахстану популярные у населения мессенджеры практически перестали показывать признаки жизни. С неожиданной стороны сложности возникли и с сотовой связью. Из-за нарушенной передачи мобильных данных и уничтоженных буйствующими в Алма-Ате мародерами платежных терминалов пополнение счета за услуги связи стало абсолютно недоступной операцией.

А поскольку в ряде районов города возникли еще и перебои с телевизионным вещанием, немало горожан оказалось в информационном вакууме, который и толкнул часть из них специально прийти на площадь Республики. На ту самую площадь, где последние дни происходили наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и подразделениями правоохранительных органов. Даже несмотря на пришедшие всем без исключения SMS-сообщения о начале "антитеррористической операции" в городе.

Сгоревшие полицейские машины в центре Алма-Аты

"Я сюда пешком пришла из микрорайонов. Да, это далеко. Почти полтора часа шла. И знаете что? За все это время я не увидела ни одного полицейского, ни одной патрульной машины, хотя еще неделю назад они стояли чуть ли не каждом углу. А где военные? Их тоже нигде нет. Они все словно растворились", - поделилась с DW своими наблюдениями женщина средних лет по имени Марал.

Тема полного отсутствия власти в Алма-Ате, в которой два последних дня не видно и не слышно ни городского акима (мэра), в прошлом премьер-министра страны Бахытжана Сагинтаева, ни представителей правящей партии "Нур-Отан" и местных маслихатов (выборных представительных органов), ни руководителей силовых структур, стала главной на прошедшем митинге. Люди искренне недоумевали: как получилось, что все те, кто еще в середине декабря заявлял с высоких трибун о прочности построенного в Казахстане государства, вдруг в течение каких-то трех дней оказались недееспособными.

"Нас сюда специально сразу 10 человек пришло. Все жители одного жилого комплекса. Он недалеко находится. На проспекте Абая. Недалеко от нас с 4 на 5 января настоящие бои были. Потом мародеры появились. Магазины грабили, машины переворачивали и поджигали. Полиция? А где она? Решили вот создать при ЖК свой отряд самообороны. Слушаем, выясняем. Может опыт у кого-нибудь есть такой", - рассказал DW молодой мужчина, назвавшийся Габитом.

Все вопросы пока остаются без ответа

Пули и гильзы можно без труда найти на улицах в центре города

Интересно, что пришедшие днем на площадь люди нередко моментально принимали неожиданные решение. К примеру, несколько молодых парней подогнали небольшой грузовичок, в который начали закидывать собранный ими мусор, оставшийся после ночных сражений. Встречались и довольно экзотические для Алма-Аты продукты человеческой жизнедеятельности в виде гильз, не отстрелянных патронов от автоматов и пистолетов, резиновых и пластиковых пуль. При этом против кого они предназначались, вопросом никто не задавался. Следует заметить, что среди пришедших на площадь людей было немало таких, кто искренне жалел силовиков, которым пришлось вступить в бой с бандами мародеров.

"Крови по городу много. Что происходит, непонятно. Говорят, в Алма-Ате "бородачи" появились; полицейских убивают, головы им отрезают. Страшно! Порядка нет. А оставаться дома уже не получается. У меня дома продукты закончились. Деньги есть, а я даже хлеба купить нигде не могу. Все магазины либо закрыты, либо разграблены мародерами. За что на нас такая напасть?" - задалась вопросом учитель биологии одной из школ Алматы, представившаяся как Зинаида Васильевна.

Разграбленный магазин в Алма-Ате

К сожалению, и в канун православного Рождества чуда не произошло. Все вопросы, которые задавали в беседах с DW пришедшие днем на площадь Республики рядовые жители Алма-Аты, пока так и остались без ответа. Как только город окутали сумерки и сгустился туман, вновь стали слышны взрывы и автоматные очереди. Вскоре пришла и очередная SMS-ка: "В Алматы антитеррористическая операция. Оставайтесь в безопасном месте!". Несколько позже она добавлена коротким сообщением от МВД Казахстана - "тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение".

По данным на полночь 7 января по времени Нур-Султана, по всей стране задержано 2298 участников беспорядков. Погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены 748 полицейских и военнослужащих национальной гвардии. Сообщается и о большом числе погибших и пострадавших среди гражданского населения, однако точных цифр никто не называет. Есть пострадавшие и среди журналистов, которые попали под перестрелку. Погиб журналист телеканала "Алматы", его коллеге раздробило несколько пальцев.

Анатолий Вайскопф, Алма-Ата



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