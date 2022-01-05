Комментарий: Упущения правителей Казахстана

Сказать, что волнения в Казахстане начались ни с того ни с сего, нельзя. На протяжении последних лет в стране то и дело проходили менее масштабные протесты по различным поводам. Это говорит о том, что представление о живущей в гармонии нации, которое пытались создать на официальном уровне, не соответствует действительности. Между тем ни одно из протестных движений не представляло собой серьезной опасности для правителей, которые неизменно заранее пресекали любые оппозиционные движения. Когда в Казахстане в декабре 2021 года отмечали тридцатилетие независимости, казалось, что ситуация в стране спокойна и стабильна.

Обозреватель FAZ Райнхард Фезер

Однако события последних дней драматическим образом подтверждают то, что известно давно: правители, которые подавляют критику, лишают себя возможности верно оценить настроения народа. Так же, как Александр Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года недооценил, насколько изменилось общество в Беларуси, авторитарный режим Казахстана не понимал, сколько недовольства накопилось в стране, которое только и ждало повода, чтобы выплеснуться. При этом руководство Казахстана не так уж и лукавило, когда представляла свое государство как историю успеха: по сравнению с другими странами региона дела там обстояли неплохо.

И то, что это может сейчас измениться, - вина, прежде всего, казахских правителей. Насилие в ходе протестов отражает упущенные возможности по модернизации страны и ее коррумпированность. Спасение режима посредством вмешательства России продлевает и углубляет проблемы Казахстана. При этом оно меняет и международную обстановку. Пока неясно, как эскалация в Казахстане скажется на напряженной ситуации в связи с Украиной и предстоящих переговорах России с Западом. Проявит ли Кремль на какое-то время сдержанность, экономя силы, необходимые для важной для безопасности РФ сферы? Или сделает противоположный вывод о том, что время для решительных действий наступило?

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Тысячи демонстрантов на улицах Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Президенту не удалось остановить протесты Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных В Казахстане объявлено чрезвычайное положение Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Гнев народа вырвался наружу 5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Жертвы по обе стороны баррикад По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Массовые протесты - редкость в Казахстане Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан. Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская

