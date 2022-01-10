Протесты в Казахстане: США призвали отменить приказ о стрельбе по протестующим

В Казахстане выступления за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями понедельника, 10 января (время московское).

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство Казахстана отменить приказ открывать огонь на поражение по протестующим, которых власти Казахстана называют "бандитами" и "террористами". Приказ "стрелять на поражение" в той мере, в какой он существует, является неправильным и должен быть отменен", - заявил Блинкен в интервью телекомпании ABC. Он сказал, что правительство США "очень обеспокоены" чрезвычайным положением в Казахстане.

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В Казахстане задержаны 5,8 тыс. человек, среди которых значительное число иностранцев. По сообщению пресс-службы президента страны, возбуждено 125 уголовных дел.

В Казахстане объявлен общенациональный траур

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В Казахстане в понедельник, 10 января, объявлен общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате столкновений, произошедших между участниками массовых протестов и силовиками. Соответствующий указ подписан президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января.

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Ситуация в Казахстане - тема видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина и лидеров стран ОДКБ, которая состоится в понедельник. Данную информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-служба Кремля также сообщила, что Путин в ходе телефонных переговоров с белорусским правителем Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном поддержал предложения лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, возглавляемой в настоящее время Пашиняном.

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Министерство иностранных дел Казахстана обвинило зарубежные СМИ в искаженном освещении последних событий в стране. Согласно заявлению ведомства, речь идет о вооруженной агрессии, которой подверглась страна со стороны хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. В настоящее время правоохранительные органы и вооруженные силы противостоят террористам, а не "мирным протестующим", утверждает МИД Казахстана. Внешнеполитическое ведомство также объявило, что "в сложившейся ситуации Казахстан был вынужден обратиться за помощью ОДКБ, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки".

Хроника протестов в Казахстане 9 января >>>

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