 Живущие в Германии немцы-переселенцы о ситуации в Казахстане | Германия | DW | 08.01.2022

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Германия

Живущие в Германии немцы-переселенцы о ситуации в Казахстане

Выходцев из Казахстана, живущих в Германии, волнует прерванная связь с родственниками и друзьями. Многим не хватает достоверной информации о том, что происходит в республике. DW связалась с некоторыми из них.

Нур-Султан

Этнические немцы из Казахстана, которые сегодня проживают в Германии, обеспокоены ситуацией на родине. Особенно тревожно тем, у кого остались там родственники и друзья, но с ними нет связи ни по телефону, ни через интернет. Никто из переселенцев, с которыми редакции удалось связаться, не хотел, чтобы в публикации были названы их имена и фамилии: настолько силен страх за тех, кто остался на родине. Переселенцы из Казахстана не хотят навредить близким своими высказываниями.

Откуда переселенцы черпают информацию о ситуации в Казахстане?

Роза М. в интервью DW не могла скрыть волнения и даже слез, рассказывая, что не может дозвониться родственникам в Алма-Ате, не может связаться по интернету со своей школьной подругой, с которой они общаются постоянно.

"Когда я увидела, что людей обезглавили и что в них стреляли, меня всю ночь знобило, я не могла найти покоя. В немецких СМИ в самом начале событий было очень мало информации, зато российские телеканалы, которые многие русскоязычные жители Германии смотрят, полны страшилок, от которых голова идет кругом. Меня не удивляет то, что правительство Казахстана отключило интернет и телефонную связь, значит ему есть что скрывать от внешнего мира. На видеороликах, которые нам удается находить в интернете, видны и слышны угрозы в адрес тех, кто их снимает. Люди бояться, что их убьют за то, что они своими видеоматериалами хотят донести правду о ситуации в Казахстане", - полагает Роза М.

Почему мирных людей называют в Казахстане боевиками и террористами?

Екатерина Ф. из Дюссельдорфа: "Я не понимаю, почему людей, вышедших на мирные протесты, вдруг начали называть боевиками, бандитами и террористами. Люди обнищали, народ устал от кланов Назарбаева. Он сам ушел из политики, а его родственники и приближенные продолжают грабить собственный народ".

Цены растут, все дорожает, а хорошо живется только тем, кто у власти или работает на нее. Не в специально обученных боевиках дело, как утверждает президент Токаев в репортажах по российскому телевидению. Это конфликт между коррумпированной властью и обнищавшим народом", - считает Екатерина Ф. из Дюссельдорфа.

Полицейские

Полицейские готовятся противостоять демонстрантам

Андрей П. из Билефельда рассказывает: "Нам удалось коротко переговорить по телефону с родственником по линии жены, он говорит, что в Павлодаре по улицам едут танки. Народ стоит на главной площади и требует, чтобы к нему вышел аким, но никто из акимата так и не появился и никто не хочет говорить с людьми. На мирных людей наводят стволы автоматов. Нам удалось буквально пару минут поговорить с родственником - и связь тут же оборвалась. Теперь мы нервничаем: не арестован ли наш родственник за то, что пытался передать правдивую информацию о том, что происходит в его городе? Я лично видел фотографии в интернете, как люди, а среди них много женщин, стоят с плакатами, на которых по-казахски написано, что они - мирные жители и протестуют против повышения цен и обнищания народа".

"То, что Россия и Беларусь направили своих военных в Казахстан, я лично считаю вмешательством во внутренние дела республики. Это - защита власти, а не казахстанского народа. Да, существуют договоры между Казахстаном и другими бывшими советскими республиками о поддержке друг друга и защите, но, насколько я понимаю, речь при этом идет о внешних врагах, а не о праве вмешиваться во внутренние проблемы страны. В итоге получается, что один авторитарный режим поддерживает другой, что ж теперь народам бывшего СССР не суждено жить в условиях демократии и честной экономической конкуренции, пока у власти десятилетиями находятся одни и те же лидеры?" - делится сомнениями Андрей П. из Билефельда.

Будет ли свой Майдан в Казахстане?

Татьяна С. из Баварии считает, что ситуация в Казахстане схожа с той, что была в Украине. "Мы, кроме того, что показывают по российскому телевидению, ничего не знаем. Нет ни интернета, ни телефонной связи с Казахстаном - ни мобильной, ни стационарной. Наши сообщения по WhаtsАpp остаются непрочитанными, под сообщениями стоят только галочки, что они отосланы, но не прочитаны, а значит - не дошли. Сейчас до нас доходит информация о том, что в Казахстан прибыли российские и белорусские военные. Мы не знаем, как к этому отнестись, но ведь немецкие СМИ не любят Путина и считают, что он поддерживает в Казахстане нынешнюю власть, а не народ. Вот и сейчас в Казахстане власть пытаются захватить провокаторы, а страдает от этого народ", - уверена Татьяна С. 

Протесты в Алма-Ате

Протесты в Алма-Ате

Владимир В. из Берлина: "По российским телеканалам показывают и рассказывают, что под шумок протестов бандиты из кланов южного Казахстана проникают в ряды демонстрантов и подстрекают к насильственным действиям. Мне запомнились кадры захвата алма-атинского аэропорта. Люди вооружены битами и идут впереди, но как только появляется полиция, скрываются в толпе за спинами безоружных мирных людей. По всему видно, что это - хорошо организованные отряды боевиков, которые используют мирные демонстрации в своих целях. А их цель - свергнуть кланы бывшего президента Назарбаева, которые надолго окопались у власти".

"Наши знакомые и моя семья уверены, что люди устали от назарбаевщины. У людей нет денег, все подорожало. Противники Назарбаева хотят развалить государство. Само государство - сильное и крепкое, но оно защищает интересы власть имущих. Украину развалили, Молдову развалили изнутри, пытались это сделать в Армении и в Азербайджане, теперь на очереди оказался Казахстан. Мы все судим, что называется, со стороны, а что на самом деле происходит в Казахстане, нам неизвестно. Об этом могут говорить только очевидцы событий, с которыми у нас нет никакой связи", - считает Владимир В. из Берлина.

Россия и Беларусь не могут решить проблемы Казахстана

Александр Д. из Кельна говорит, что "повышение цен на сжиженный газ - удобный повод для массовых волнений". "На самом деле люди выходят на улицы, чтобы высказать недовольство властью, которое они годами в себе вынашивали. Людям рассказывают, что у Казахстана большие богатства, нефть и газ, но народ ничего от этих богатств не имеет. Кто занимается добычей газа в Казахстане? Весь рынок сжиженного газа находится в руках компании, которая принадлежит зятю Назарбаева, Тимуру Кулибаеву. Эта компания отправляет казахстанский газ в Россию на переработку, потому что Путин и Назарбаев об этом договорились. Затем переработанный газ возвращается в Казахстан по высоким ценам", - поясняет Александр.

"У меня - стойкое ощущение, что теперь власти Казахстана, испугавшись протестов, для дискредитации мирных демонстрантов использовали провокаторов, которых внедряли в их ряды. Где-то я даже читал, что были выпущены заключенные из тюрем - чтобы спровоцировать погромы и мародерство. А у казахстанской власти таким образом появился повод обратиться к Путину для ввода в страну российских войск", - предполагает Александр Д.

При этом он напоминает, что "ни Россия, ни Беларусь не могут служить примером урегулирования подобных ситуаций мирным путем". В Казахстане, по мнению собеседника, будет еще много жертв среди мирного населения, а протестующих людей причислят к боевикам и террористам: "Сценарий в республиках бывшего СССР - всегда один и тот же: врага найти очень просто, как и подавить его руками силовиков, выступающих в защиту существующей власти". "Получается замкнутый круг: народ страдает, но ничего изменить к лучшему не может", - резюмирует Александр Д. из Кельна.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Контекст

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