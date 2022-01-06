После протестов в Алма-Ате: город начал приходить в себя

Обстановка в Алма-Ате по сравнению с минувшими днями стала намного спокойнее. Несмотря на все еще слышимые в разных районах города перестрелки из автоматического оружия и взрывы гранат, прежнего страха у горожан уже нет. Людей на улицах стало заметно больше, многие отправились в магазины за продуктами. Поскольку супермаркеты и гипермаркеты остаются закрытыми, наибольший наплыв покупателей приняли на себя небольшие магазинчики "у дома". По словам владельца одного из них, Аскара Ермекова, наибольшим спросом пользовался хлеб и макаронные изделия.

"Я открываю свой магазин в 9 часов утра. К 10 часам у меня почти ничего не осталось. До открытия я сумел, отстояв приличную очередь, купить на ближайшем хлебозаводе 50 буханок. Их, как и лапшу, разобрали меньше чем за полчаса, - рассказал DW владелец небольшого частного магазина. - Забрали у меня и все молоко, которое было. Теперь думаю, как провести закупку на завтра. Хлебозаводы работают, но проблема в том, что их водители отказываются развозить хлеб по точкам. Просто боятся".

Магазин "у дома" в Алма-Ате, 7 января 2022 года

Неожиданная помощь жителям Алма-Аты

И все же горожане без хлеба не остались. Ближе к обеду во многих районах неожиданно начали работу маленькие пекарни, главным ассортиментом которых ранее была самса и шаурма. Без какого-либо призыва со стороны властей их работники стали печь и жарить лепешки и шельпеки в соответствии со своими казахскими, уйгурскими, узбекскими или таджикскими традициями - Алма-Ата многонациональный город. Выпеченные лепешки загружались в багажники легковых автомобилей и подвозились как раз к магазинчикам "у дома", где раздавали всем желающим совершенно бесплатно. Владельцы отдельных пекарен и тандыров за короткий период сумели сделать до 7 рейсов.

"Только не надо меня снимать, героем делать! Сегодня пятница - жума. Людям трудно. А в такой день и в такое время тем более всем по возможности помогать надо! Я как узнала, что в городе перебои с хлебом, сама стала к печи еще утром. Сейчас сюда приехала. Но даю только одну лепешку в одни руки, чтобы всем как можно больше хватило", - заметила в короткой беседе с DW одна из владелиц пекарни, категорически отказавшись называть свое имя.

Заработала с утра и небольшая пекарня в расположенном недалеко от сожженной резиденции президента Казахстана микрорайоне Самал-2, где также стали раздавать бесплатно лепешки всем нуждающимся в хлебе горожанам. Выстроившаяся очередь стала и своеобразным местом для общения людей, которые стали пересказывать друг другу последние новости в городе и стране.

Лепешки для раздачи горожанам

"Откуда же нам еще узнавать что происходит вокруг? Интернета нет. Не у всех есть мобильная связь. Телевидение тоже не работает. Мы ничего не знаем. Слышим только, как стреляют. Вот как сейчас! Слышите?! Такой информационный вакуум. Вот поэтому и приходим сюда, чтобы хоть что-то выяснить что происходит", – рассказала одна DW одна из стоявших в очереди за хлебом женщин под одобрительные кивки других.

Бронемашины без опознавательных знаков

Вскоре звуки выстрелов стали явно громче. Но никто из желающих получить хлеб жителей микрорайона свое место в очереди не покинул. Оказывается, уже привыкли - хотя от торгового центра, сбоку от которого приютилась небольшая пекарня, до резиденции президента, откуда и раздавался треск автоматной очереди, расстояние меньше 500 метров. Минут через 20 туда на большой скорости подъехали два БТРа. Понять, кому они принадлежат, было невозможно. Все бронемашины были без опознавательных знаков. Потому у наблюдавших за разворачивающимися событиями на почтенном расстоянии людей стали возникать различные версии. Одни утверждали, что это - "миротворцы из Беларуси или России", другие были убеждены, что "наводить порядок подъехали подразделения казахстанской армии".

Как бы то ни было, но город постепенно восстанавливается от царившей несколько дней анархии. На улицах появилась полиция - причем теперь представители силовых органов вооружены автоматами. Город активно патрулируется даже несмотря на то, что в результате беспорядков немало полицейских машин было сожжено и разбито. Согласно последним официальным данным МВД Казахстана, в ходе спецопераций в стране было задержано свыше 3 тысяч человек, "ликвидировано 26 преступников, 18 ранены". В самой Алма-Ате по данным департамента полиции "были задержаны более 70 боевиков и свыше 30 мародеров".

Опознавательных знаков на военной технике нет, Алма-Ата, 7 января

Токаев приказал стрелять без предупреждения

Правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Это в своем выступлении 7 января подтвердил и президент Казахстана Токаев. "За рубежом высказываются призывы сторонам провести переговоры для мирного решения проблемы. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожать", – завил Касым-Жомарт Токаев.

Жесткие меры применяются и в отношении автовладельцев. Если еще 6 января в городе наблюдалось немало машин со снятыми номерами, то 7 января комендатура Алма-Аты в ультимативной форме потребовала, чтобы на всех автомобилях были установлены государственные регистрационные знаки, а их владельцы имели при себе необходимые документы. Было подчеркнуто, что к нарушителям будут применены самые жесткие санкции режима ЧП. У властей есть подозрение, что на автомашинах со снятыми номерами передвигались мародеры и экстремисты.

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