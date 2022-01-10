Протесты в Казахстане. Что это было?

Казахстан начинает приходить в себя после протестов, вызванных повышением цен на сжиженный газ и переросших в массовые беспорядки, эпицентром которых стала Алма-Ата. По словам собеседников DW, находящихся сейчас на месте событий, ситуация в городе уже спокойная, возобновилось движение транспорта, заработали магазины. Улицы почти очищены от мусора, следов поджогов и мародерства. На улицах Алма-Аты, по словам собеседников DW, присутствуют вооруженные военные, встречается военная техника.

Напряжение в стране сохраняется, и сейчас внимание казахстанцев приковано к нескольким основным темам. Среди них - социально-экономическая ситуация и меры, которые намерено предпринимать новое казахстанское правительство, а также присутствие в стране военного контингента ОДКБ.

Об этом говорил в своем обращении к народу глава государства Касым-Жомарт Токаев, за выступлением которого внимательно следили не только внутри страны. Удалось ли ему погасить протест, выполнить требования протестующих? Что он намерен делать дальше? Что будет с окружением Назарбаева и как долго в стране останутся силы ОДКБ?

Что будет с окружением Назарбаева

Как отметил в интервью DW живущий в Алма-Ате руководитель Казахстанского Бюро по правам человека Евгений Жовтис, обращение Токаева показало, что "эти события дали ему возможность усилиться и объявить о серьезных реформах, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и в целях укрепления госаппарата". "Он говорил уверенно, прямо. Говорил о проблемах социального неравенства, о необходимости решать их. О том, что экономика олигархическая", - оценивает выступление президента Жовтис. При этом он отмечает, что целый ряд компаний - монополистов, которые упомянул в своем обращении Токаев, "или тех, кто создает это социальное неравенство, это компании, принадлежавшие в основном семье первого президента".

Сергей Доминин, экономический обозреватель

По мнению другого собеседника DW, также живущего в Алма-Ате экономического обозревателя Сергея Доминина, эти слова Токаева - знак того, что "людей, чьи успехи в бизнесе и политике ранее отождествлялись с первым президентом Назарбаевым, судя по всему, будут отодвигать". "Если говорить о предпринимателях, то их всех, независимо от того, к какой группе или к какому клану они относились, всех, контролирующих крупный бизнес, теперь будут заставлять делиться через внебюджетный фонд, который называется Казахстан халкына", - говорит Доминин.

По его словам, президент Токаев сделал ударение на том, что "Назарбаев дал возможность многим сколотить состояние в последние 30 лет и вот теперь наступила пора, когда эти люди должны помочь народу". "Возможно, это формат передачи контроля или изъятия каких-то средств, которые должны пойти на восстановление экономики Алма-Аты и всей страны в тех регионах, где она особенно пострадала", - считает Доминин.

Что послужило причиной протестов?

Протесты в Казахстане начались после того, как стало известно о повышении цен на сжиженный газ. По официальной версии властей Казахстана, организаторами протестов были "террористы", "управляемые из-за рубежа". По мнению научного консультанта Московского Центра Карнеги Темура Умарова, "мы видим пока еще формирующийся нарратив, который власти хотят представить, и в котором Токаев и его команда хочет убедить казахстанское общество". "Официально позиция такая - главными виновниками произошедшего становятся террористы, которые связаны с внешними силами и которым помогали прямо или косвенно, осознанно или нет люди внутри политической элиты", - говорит Умаров в интервью DW.

Евгений Жовтис во время беседы с корреспондентом DW

В свою очередь правозащитник Евгений Жовтис отмечает: "Я не верю в серьезный зарубежный след, потому что надо понимать, где он, в какой стране, откуда управляется, кем, кто это конкретно: из Сирии, Афганистана, Украины или Франции, где сидит наш оппозиционер, и как это прошло мимо КНБ?"

Жовтис подчеркивает, что протесты не были однородны: "Протестующие начинали с социально-экономических лозунгов, к ним присоединялись политическая оппозиция, недовольные рабочие - это были жители Жанаозена, на которых повлияло повышение цен. Потом к ним присоединилась сельская глубинка, молодежь, люди, по которым ударила пандемия...". Жуткое социальное расслоение - это все повлияло на то, что группы людей стали выходить на улицы, считает Евгений Жовтис. Но он указывает на то, что это продолжалось до второй половины дня 4 января: "После этого добавились какие-то группы исламистов, которых видели на западе страны, в Актобе, и частично здесь. Были вооруженные группы криминала и полукриминальные структуры, близкие к разным местным и региональным элитам. Вот они и были главной атакующей силой. В целом, это была разношерстная группа".

О том, что происходило в Алма-Ате после 4 января, вспоминает Сергей Доминин: "Я видел людей, которых часто можно увидеть в городских предместьях. Пятого числа я видел, что эти люди были крайне возмущены, может быть даже взбешены и достаточно агрессивны. Но идентифицировать их как террористов у меня не хватает ни материалов, ни данных".

Версия о госперевороте. Что с ней не так?

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении назвал произошедшие в Казахстане события заранее спланированной попыткой госпереворота. "Но то, что мы видели в Казахстане, не похоже на запланированный госпереворот", - убежден научный консультант Московского Центра Карнеги Темур Умаров. "Это были протесты, которые очень быстро перешли грань насилия. Если мы посмотрим на то, как это происходило в других странах, Кыргызстане, например, то там были толпы вооруженных людей с конкретной целью - захватить в столице объекты власти. То, что мы видели в Казахстане, не похоже на госпереворот. Все это происходило не в столице и не выглядело как организованная компания против действующей власти".

Темур Умаров, эксперт Московского Карнеги Центра

По мнению эксперта, версия о госперевороте не выглядит правдоподобной: "Вся эта теория придумана с целью объяснить задним числом жесткие действия по отношению к протестующим и призыв к внешним силам в виде ОДКБ". "Пока что реальных доказательств у власти нет. Чтобы подготовить эти доказательства, нужно время. А терроризм как официальная версия был выбран неслучайно. Он считается идеальным злом для всех - и для Запада, и для Китая, и для России и для внутренней аудитории, - говорит Умаров. - Террористы действуют подпольно. И власть говорит: мы работаем над тем, чтобы разобраться, откуда они пришли, мы не можем раскрывать данные, все это засекречено. Но при этом делают намек, что это пришло из Афганистана".

Что будет с силами ОДКБ в Казахстане

Президент Токаев заявил, что миссия ОДКБ в Казахстане завершена и через два дня начнется вывод войск ОДКБ из страны. Темур Умаров считает, что самая главная цель ввода контингента ОДКБ во время протестов была символической: "Во-первых, продемонстрировать, что Москва в курсе всего происходящего внутри политических элит Казахстана. Во-вторых, это был символ того, что Россия на стороне легитимной власти. И в-третьих, это подтверждает официальную теорию о том, что это борьба против международного терроризма, не конфликт внутри элит, а риск большого теракта".

По мнению Евгения Жовтиса, "за вводом войск стояла частично проблема безопасности. Но больше всего - политические соображения. Эти войска участвуют в охране инфраструктурных объектов. А для чего это было нужно, это был политический сигнал другим элитным группировкам о том, что у Токаева достаточно ресурсов, и Путин его поддерживает. Это была демонстрация". Она вызвала определенное напряжение и внутри страны в казахоязычной среде, и за рубежом, подчеркивает Жовтис. Но ключевой вопрос сейчас - начнется ли вывод войск ОДКБ на этой неделе и закончится ли быстро, если да, то тогда в этой ситуации плюсов больше чем минусов.

В свою очередь Сергей Доминин, говоря о присутствии войск ОДКБ в Казахстане, отмечает, что "длительное пребывание войск ОДКБ будет вызывать все больше вопросов у населения. А этих вопросов хотелось бы избежать совсем, чтобы не было никакого подозрения на внешнее управление или на то, что казахстанские власти не могут справиться самостоятельно. У властей Казахстана на сегодняшний день есть все ресурсы и средства и самый главный ресурс, которого не было вечером 5 января - это политическая воля. Поэтому нужды в войсках ОДКБ больше нет".

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