Токаев сменил восемь министров в правительстве Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства. Документ размещен во вторник, 11 января, на официальном сайте главы государства.

Токаев ранее отмечал, что "особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ" лежит на кабинете министров. Однако из 21 члена правительства своих постов лишились только восемь.

Новыми назначенцами стали министр энергетики Болат Акчулаков, национальной экономики - Алибек Куантыров, торговли и интеграции - Бахыт Султанов (он также получил должность заместителя премьера), руководитель канцелярии премьера - Галымжана Койшыбаева. Кроме того, позиции главы министерства информации и общественного развития занял Аскар Умаров, министерства здравоохранения - Ажар Гиният, министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министерства культуры и спорта - Даурен Абаев.

Портфели сохранили глава МИД, МВД, министерства обороны

Свои портфели сохранили, в частности, глава МИД Мухтар Тлеуберди (стал также вице-премьером), руководитель МВД - Ерлан Тугумбаев и министерства обороны - Мурат Бектанов.

Пост вице-премьера получил и председатель Федерации профсоюзов Казахстана Ералы Тугжанов.

Кандидатуру нового премьера утвердили единогласно

Главой правительства вместо ушедшего в отставку Аскара Мамина стал 49-летний первый вице-премьер Алихан Смаилов. Парламент утвердил его кандидатуру единогласно.

Новому премьеру Токаев поручил представить в течение трех недель программу действий правительства.

Завершение миссии контингента ОДКБ

Ранее президент Казахстана объявил о завершении миссии контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, этот процесс займет не более 10 дней, сообщил он на заседании нижней палаты парламента - Мажилиса.

Протесты в Казахстане, связанные с ростом цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Мамина и сместил Нурсултата Назарбаева с поста главы Совета безопасности. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

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