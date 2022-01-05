 Токаев объявил о выводе сил ОДКБ из Казахстана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2022

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Мир

Токаев объявил о выводе сил ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана сообщил о начале вывода сил ОДКБ через два дня, процесс займет 10 дней. Он назначил новым премьером Алихана Смаилова.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении "миротворческой миссии" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Поэтапный вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, этот процесс займет не более 10 дней, сообщил он во вторник, 11 января, на заседании нижней палаты парламента - Мажилиса.

Новым премьером назначен Алихан Смаилов

Одновременно Токаев назначил нового главу правительства Казахстана, им стал 49-летний Алихан Смаилов, с мая 2020 занимавший должность первого заместителя премьер-министра. Его кандидатуру уже утвердил парламент.

Новому премьеру Токаев поручил представить в течение трех недель программу действий правительства. В частности, он указал на необходимость реформирования системы госуправления и повышение эффективности диалога власти с гражданами.

Токаев также пообещал представить в ходе послания к народу в сентябре новый пакет политических реформ в Казахстане.

Задержано почти 10 тысяч человек

Между тем, в ходе протестов в Казахстане задержаны почти 10 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.

По данным пресс-службы президента, в Казахстане начато 412 досудебных расследований, связанных с протестами и беспорядками в начале января. В том числе речь идет о предполагаемых актах терроризма и убийствах, указывается далее.

Протесты в Казахстане, связанные с рост цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

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    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

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    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

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    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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