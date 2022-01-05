Токаев объявил о выводе сил ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении "миротворческой миссии" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Поэтапный вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, этот процесс займет не более 10 дней, сообщил он во вторник, 11 января, на заседании нижней палаты парламента - Мажилиса.

Новым премьером назначен Алихан Смаилов

Одновременно Токаев назначил нового главу правительства Казахстана, им стал 49-летний Алихан Смаилов, с мая 2020 занимавший должность первого заместителя премьер-министра. Его кандидатуру уже утвердил парламент.

Новому премьеру Токаев поручил представить в течение трех недель программу действий правительства. В частности, он указал на необходимость реформирования системы госуправления и повышение эффективности диалога власти с гражданами.

Токаев также пообещал представить в ходе послания к народу в сентябре новый пакет политических реформ в Казахстане.

Задержано почти 10 тысяч человек

Между тем, в ходе протестов в Казахстане задержаны почти 10 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.

По данным пресс-службы президента, в Казахстане начато 412 досудебных расследований, связанных с протестами и беспорядками в начале января. В том числе речь идет о предполагаемых актах терроризма и убийствах, указывается далее.

Протесты в Казахстане, связанные с рост цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

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