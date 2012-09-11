Токаев намерен переустроить политическую систему Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за масштабное переустройство политической системы страны. Выступая с обращением к народу в среду, 17 марта, он предложил усилить роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления.

"Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны. Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно", - констатировал Токаев.

Он предложил законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий. Главы местных администраций и их замы впредь не будут занимать должности в филиалах партий. "Данная норма повысит политическую конкуренцию, позволит сформировать многополюсную партийную систему", - сказал президент Казахстана.

Запрет для родственников президента

По словам Токаева, родственникам президента будет запрещено занимать высокие посты. "Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", - сообщил он.

Усиление роли парламента в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев также предложил реформировать парламент страны, чтобы усилить его роль в государстве. Нижняя палата парламента (мажилис) должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций, подчеркнул он, добавив в этой связи, что квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе будет упразднена.

Президент призвал ввести норму, согласно которой Сенат может лишь одобрять или не одобрять законы, уже принятые мажилисом. "Следовательно, именно мажилис наделяется правом принимать законы", - уточнил Токаев. Он также предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий. "Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог следует снизить в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек", - сказал Токаев.

Голосование на выборах в мажилис

На выборах в мажилис предлагается перейти к смешанной, пропорционально-мажоритарной, системе голосования вместо действующей сейчас пропорциональной системы голосования по партийным спискам. "Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше отражать интересы избирателей как на национальном, так и на региональном уровне", - уверен президент Казахстана.

"Депутатский корпус нижней палаты будет формироваться по следующей схеме - 70% на пропорциональной основе, 30% - на мажоритарной", - уточнил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что для реализации предложенных им реформ потребуется внести изменения в конституцию и принять новые законы. "Мои сегодняшние инициативы очень масштабны. Эти инициативы значительно изменяют политическую систему и административно-территориальную структуру страны. Для ее реализации необходимо внести более 30 изменений в конституцию, а также до конца года необходимо принять более 20 законов", - заявил Токаев.

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