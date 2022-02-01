 В Казахстане отметили сорок дней с ″Трагического января″ | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 13.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Политика

В Казахстане отметили сорок дней с "Трагического января"

13 февраля исполнилось сорок дней с момента начала трагических событий в Казахстане. По всей стране прошли поминальные церемонии по 227 погибшим казахстанцам. Об особенностях их проведения - в материале DW.

Поминальная акция оппозиции в Алматы

Поминальная акция оппозиции в Алматы

Уже в первой половине воскресенья, 13 февраля, из различных регионов Казахстана стали поступать сообщения о проведенных с участием первых руководителей на местах траурных церемониях, посвященных январским событиям 2022 года. Из них следовало, что акимы городов и областей отказались от их организации в актовых залах при зданиях местных исполнительных органов, а отправились почтить память погибших людей в дни "Трагического января" в мечети и храмы. С этой же целью приехал в крупнейшую столичную мечеть "Хазрет-султан" и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, где, после прочтения поминальной молитвы, выразив соболезнования родным и близким погибших, заметил, что первые дни января стали тяжелым испытанием для страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

"Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Митинг вместо храма

Списки погибших в ходе январских событий

Списки погибших в ходе январских событий

В Алматы, где в первых числах января наблюдались настоящие сражения правоохранительных органов с разъяренной молодежью, и погибло больше всего жителей Казахстана, особого ажиотажа возле мечетей не наблюдалось. Как и 40 дней назад внимание всех СМИ было приковано к площади Республики. Туда на митинг к 12 часам дня по призыву ушедшего из политики еще в 2013 году известного бизнесмена Булата Абилова стали подходить сторонники оппозиционных партий и движений. На несогласованное с руководством города мероприятие правоохранительные органы отреагировали достаточно традиционно - в центральной части Алматы на всякий случай был отключен интернет, а отдельным активистам с городских окраин доступ на площадь попросту закрыли.

В итоге на траурный митинг пришло около 500 человек. И все они безоговорочно поддержали выступивших со ступеней монумента Независимости лидеров оппозиционных партий, которые потребовали от властей прекратить пытки задержанных в дни действия режима ЧП и провести справедливое расследование произошедших в первых числах января событий.

Когда на вопросы ответа нет

Среди тех, кто требует справедливого расследования событий, жители Алма-Аты Аскар Увалиев и Ляйля Джакатпаева. Их брат - археолог Ерлан Жагипаров - был убит после задержания правоохранительными органами.

Аскар Увалиев и Ляйля Джакатпаева

Аскар Увалиев и Ляйля Джакатпаева

"40 дней прошло, с того дня, как убили нашего брата. Мы пока получили только результат экспертизы. Понимаем, следствие идет не быстро. Пули нашлись. Ждем заключения специалистов по баллистике. Мы все равно не понимаем - если есть у человека документы, есть видео и фото, зачем надо было ему руки и ноги ломать? Он звонил нам, говорил, что пошёл 6 января в качестве волонтера помогать убирать площадь. Здесь же много сгоревших машин было, камни везде были. Если бы он попал под шальные пули, но ведь его задержали бойцы национальной гвардии. Наручники надели, а потом расстреляли. Зачем?! Виновные должны быть наказаны. Следствие должно быть справедливым" -  подчеркнули в разговоре с DW Аскар и Ляйля.

Gedenken an Opfer der Proteste in Kasachstan

Особенно много вопросов у тех, кто пришел на траурный митинг оппозиции, по событиям 6 января, когда вечером на площади Республики и на прилегающих к ней улицах от огнестрельных ранений погибло больше всего безоружных людей. Свидетельством тому являются многочисленные пулевые отверстия, которые и спустя 40 дней можно увидеть как на барельефах монумента Независимости, так и на мраморной облицовке здания республиканского телерадиокомплекса.

"Я был тогда на мирном митинге. И очень обидно, что до сих пор власти не объясняют, почему они не дали вечером 6 января забрать раненых? Мы были чуть ниже площади, комендантский час еще не начался. И когда начался обстрел, попытались с поднятыми вверх руками подойти ближе к монументу Независимости и спасти людей. Но нам по громкоговорителю заявили, что если подойдем, нас убьют", - рассказал DW Динмухамед Каматай, в недавнем прошлом капитан футбольной команды из Алматы, который теперь всерьез подумывает о вступлении в одну из создаваемых оппозиционных политических партий Казахстана.   

Что сказал экс-политик Булат Абилов

Впрочем, несмотря на явную политизацию казахстанской общественности после событий "Трагического января", отнюдь не все в настоящий момент готовы идти в большую политику. Одним из таких людей является бизнесмен Булат Абилов, который и стал инициатором состоявшегося 13 января в Алматы митинга памяти.

Плакаты участников поминальной акции оппозиции

Плакаты участников поминальной акции оппозиции

"Это мой патриотический долг прийти в этот день на площадь Республики, выступать с какими-то инициативами и предложениями. Это общественная деятельность. Политика, на мой взгляд,  это когда организовывают партию и призывают к борьбе за какие-то ценности, за власть. Я же пока выступаю как общественный деятель и неравнодушный человек. Поэтому я пригласил сюда людей и выступил сам", - заметил в своем комментарии DW Булат Абилов, который с 2001 по 2013 год был лидером популярных в стране оппозиционных партий "Ак-Жол" ("Светлый путь)" и "Азат" ("Свобода").

Непосредственно на митинге под всеобщие возгласы "Правильно!" Булат Абилов предложил руководству страны во главе с президентом Токаевым повернуться лицом к населению и не только провести справедливое расследование событий "Трагического января", но и полностью отменить закон "О первом президенте" и как можно скорее переименовать проспект Назарбаева в Алматы.  Кстати, впервые неодобренный властями митинг продолжался почти 5 часов. Последуют ли на следующий день, как это было до январских событий, административные аресты и штрафы, пока никто сказать не может.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 03:28

Почему транзит Назарбаева провалился, или Казахстан через месяц после массовых протестов (02.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

События в Казахстане - угроза для Лукашенко: Павел Латушко о влиянии протестов на Беларусь и Кремль  

Эксклюзив DW: дочь Назарбаева купила в ФРГ дворец и другую недвижимость. DW Новости (11.02.2022)  

Также по теме

Troops are seen at the main square where hundreds of people were protesting against the government, after authorities' decision to lift price caps on liquefied petroleum gas, in Almaty, Kazakhstan January 6, 2022. REUTERS/Mariya Gordeyeva

HRW призвала Казахстан расследовать данные о пытках участников протестов 01.02.2022

В докладе правозащитников говорится о десятках произвольных случаев арестов мирных демонстрантов в Казахстане и о жестоком обращении с протестующими. HRW требует привлечь виновных к ответственности.

KAZAKHSTAN - JANUARY 18, 2022: Nursultan Nazarbayev, the first president of Kazakhstan, addresses the nation after the January 2022 protests. Protests sparked by rising fuel prices, began in the towns of Zhanaozen and Aktau in western Kazakhstan on January 2. Kazakhstan's President Tokayev asked the members of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) for help. Press Office of Nursultan Nazarbayev/TASS

Назарбаев лишится возможности влиять на политику Казахстана 02.02.2022

Парламент Казахстана утвердил поправки, отменяющие необходимость согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым основные направления политики страны. Новый закон отправлен на подпись президенту Токаеву.

ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 6, 2022: Security forces are used in a counterterrorism operation to stop mass unrest. Protests were sparked by rising fuel prices in the towns of Zhanaozen and Aktau in western Kazakhstan on 2 January and spread rapidly across the country. Following a meeting between a government commission and protesters, the price for liquefied petroleum gas went down from $0.27 to $0.11. On 5 January, President Tokayev dismissed the cabinet and declared a 2 week state of emergency in the Mangistau and Almaty regions, as well as in the cities of Almaty and Nur-Sultan. Valery Sharifulin/TASS

В Казахстане число задержанных в ходе протестов в Алматы превысило 2700 18.01.2022

Власти Казахстана сообщили о возбуждении почти 700 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Более тысячи человек остаются под административным арестом.

Реклама