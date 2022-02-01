В Казахстане отметили сорок дней с "Трагического января"

Уже в первой половине воскресенья, 13 февраля, из различных регионов Казахстана стали поступать сообщения о проведенных с участием первых руководителей на местах траурных церемониях, посвященных январским событиям 2022 года. Из них следовало, что акимы городов и областей отказались от их организации в актовых залах при зданиях местных исполнительных органов, а отправились почтить память погибших людей в дни "Трагического января" в мечети и храмы. С этой же целью приехал в крупнейшую столичную мечеть "Хазрет-султан" и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, где, после прочтения поминальной молитвы, выразив соболезнования родным и близким погибших, заметил, что первые дни января стали тяжелым испытанием для страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

"Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Митинг вместо храма

Списки погибших в ходе январских событий

В Алматы, где в первых числах января наблюдались настоящие сражения правоохранительных органов с разъяренной молодежью, и погибло больше всего жителей Казахстана, особого ажиотажа возле мечетей не наблюдалось. Как и 40 дней назад внимание всех СМИ было приковано к площади Республики. Туда на митинг к 12 часам дня по призыву ушедшего из политики еще в 2013 году известного бизнесмена Булата Абилова стали подходить сторонники оппозиционных партий и движений. На несогласованное с руководством города мероприятие правоохранительные органы отреагировали достаточно традиционно - в центральной части Алматы на всякий случай был отключен интернет, а отдельным активистам с городских окраин доступ на площадь попросту закрыли.

В итоге на траурный митинг пришло около 500 человек. И все они безоговорочно поддержали выступивших со ступеней монумента Независимости лидеров оппозиционных партий, которые потребовали от властей прекратить пытки задержанных в дни действия режима ЧП и провести справедливое расследование произошедших в первых числах января событий.

Когда на вопросы ответа нет

Среди тех, кто требует справедливого расследования событий, жители Алма-Аты Аскар Увалиев и Ляйля Джакатпаева. Их брат - археолог Ерлан Жагипаров - был убит после задержания правоохранительными органами.

Аскар Увалиев и Ляйля Джакатпаева

"40 дней прошло, с того дня, как убили нашего брата. Мы пока получили только результат экспертизы. Понимаем, следствие идет не быстро. Пули нашлись. Ждем заключения специалистов по баллистике. Мы все равно не понимаем - если есть у человека документы, есть видео и фото, зачем надо было ему руки и ноги ломать? Он звонил нам, говорил, что пошёл 6 января в качестве волонтера помогать убирать площадь. Здесь же много сгоревших машин было, камни везде были. Если бы он попал под шальные пули, но ведь его задержали бойцы национальной гвардии. Наручники надели, а потом расстреляли. Зачем?! Виновные должны быть наказаны. Следствие должно быть справедливым" - подчеркнули в разговоре с DW Аскар и Ляйля.

Особенно много вопросов у тех, кто пришел на траурный митинг оппозиции, по событиям 6 января, когда вечером на площади Республики и на прилегающих к ней улицах от огнестрельных ранений погибло больше всего безоружных людей. Свидетельством тому являются многочисленные пулевые отверстия, которые и спустя 40 дней можно увидеть как на барельефах монумента Независимости, так и на мраморной облицовке здания республиканского телерадиокомплекса.

"Я был тогда на мирном митинге. И очень обидно, что до сих пор власти не объясняют, почему они не дали вечером 6 января забрать раненых? Мы были чуть ниже площади, комендантский час еще не начался. И когда начался обстрел, попытались с поднятыми вверх руками подойти ближе к монументу Независимости и спасти людей. Но нам по громкоговорителю заявили, что если подойдем, нас убьют", - рассказал DW Динмухамед Каматай, в недавнем прошлом капитан футбольной команды из Алматы, который теперь всерьез подумывает о вступлении в одну из создаваемых оппозиционных политических партий Казахстана.

Что сказал экс-политик Булат Абилов

Впрочем, несмотря на явную политизацию казахстанской общественности после событий "Трагического января", отнюдь не все в настоящий момент готовы идти в большую политику. Одним из таких людей является бизнесмен Булат Абилов, который и стал инициатором состоявшегося 13 января в Алматы митинга памяти.

Плакаты участников поминальной акции оппозиции

"Это мой патриотический долг прийти в этот день на площадь Республики, выступать с какими-то инициативами и предложениями. Это общественная деятельность. Политика, на мой взгляд, это когда организовывают партию и призывают к борьбе за какие-то ценности, за власть. Я же пока выступаю как общественный деятель и неравнодушный человек. Поэтому я пригласил сюда людей и выступил сам", - заметил в своем комментарии DW Булат Абилов, который с 2001 по 2013 год был лидером популярных в стране оппозиционных партий "Ак-Жол" ("Светлый путь)" и "Азат" ("Свобода").

Непосредственно на митинге под всеобщие возгласы "Правильно!" Булат Абилов предложил руководству страны во главе с президентом Токаевым повернуться лицом к населению и не только провести справедливое расследование событий "Трагического января", но и полностью отменить закон "О первом президенте" и как можно скорее переименовать проспект Назарбаева в Алматы. Кстати, впервые неодобренный властями митинг продолжался почти 5 часов. Последуют ли на следующий день, как это было до январских событий, административные аресты и штрафы, пока никто сказать не может.

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