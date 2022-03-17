 Как государственные СМИ Казахстана освещают войну РФ против Украины | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.03.2022

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Мир

Как государственные СМИ Казахстана освещают войну РФ против Украины

За внешней нейтральностью публикаций в провластных изданиях Казахстана нередко проглядывается поддержка Украине. Вот только их аудитория в отличие от российских СМИ не очень большая.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Казахстан является союзником России по ОДКБ и входит в ЕАЭС, но на официальном уровне страна придерживается нейтральной позиции в отношении войны в Украине. Отсюда и существующие негласные установки для получающих государственное финансирование казахстанских СМИ. Редакциям рекомендовано отказаться от публикации материалов и телесюжетов с выраженной поддержкой позиций Киева или Москвы.

Какую позицию отражают СМИ Казахстана  

По наблюдениям историка казахстанской прессы Андрея Свиридова, чаще всего посвященные войне в Украине материалы в СМИ, которые зависят от государственного заказа, представляют собой дайджесты российских и украинских изданий. "Обычно они имеют пророссийскую направленность. Но не оголтелого характера в стиле Симоньян или Соловьева, а такого "среднего градуса". Каких-либо авторских материалов, где дается оценка военным действиям в Украине, в казахстанских изданиях я пока не видел", - заметил в своем комментарии DW Андрей Свиридов.

Amirjan Kosanov von der Sozial-demokratischen Partei Kasachstans

Оппозиционный политик Амиржан Косанов, публикации которого периодически появляются в казахстанской версии российской "Новой газеты", также отмечает, что государственные СМИ Казахстана стараются отражать официальную позицию государства. "Стиль подачи материалов сдержанный, публикуются версии обеих сторон конфликта, делается упор на позицию казахстанского правительства и международных организаций. Отмечу, что эти СМИ стараются не влезать в тенденциозные подробности и детали происходящего, оставляя аудитории право самостоятельно искать их в альтернативных СМИ", - поделился своими наблюдениями с DW Амиржан Косанов.

В то же время Косанов отметил определенную смысловую разницу публикаций в финансируемых государством средствах массовой информации в зависимости от того, на каком языке работает издание - русском или казахском. "В казахских редакциях больше симпатий к украинской стороне, особенно в аналитических материалах. В то же время отмечу, что большинство казахстанцев не ориентируется на официальные СМИ страны. Их популярность крайне низкая, да и доверия к ним нет. Предпочтение отдается независимым СМИ, социальным сетям и различным мессенджерам, где идет самая настоящая битва за умы и сердца людей", - заметил Амиржан Косанов.

Впрочем, в последнее время в публикациях и телепередачах финансируемых государством русскоязычных СМИ также можно наблюдать рост симпатий к Украине. В интернет-изданиях стали чаще появляться шокировавшие все мировое сообщество фотографии разрушенных российскими военными в Харькове, Киеве или Мариуполе жилых домов, школ и детских домов, а в эфире новостных телеканалов заявления украинского президента Владимира Зеленского с жесткой критикой в адрес руководства Российской Федерации.

Как в Казахстане относятся к российским СМИ  

Тем не менее и Косанов, и Свиридов отмечают, что поддерживающих вторжение России на территорию Украины казахстанцев еще достаточно много. Во многом это объясняется тем, что Казахстан находится в едином информационном пространстве с Россией. В стране без особых ограничений идет вещание телеканалов "Россия-24", РТР, НТВ, "Первого канала", "Звезда" и так далее. Рейтинговые замеры показывают, что у казахстанцев они популярнее таких ведущих телеканалов Казахстана, как "Хабар", Qazaqstan, "Хабар-24" или Qazaq-ТV. Другая причина - отсутствие у немалого числа жителей различных регионов Казахстана средств для устойчивого доступа к интернету, благодаря которому можно получать альтернативную российским телеканалам информацию. 

Между тем есть вероятность, что в законе о СМИ, который по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет пересмотрен уже в ближайшее время, появится пункт об ограничении вещания российских телеканалов. О необходимости сделать этот шаг, с целью противостояния агрессивной российской пропаганде, уже много лет добиваются политики, общественные деятели и представители журналистских организаций. Предстоящий же пересмотр закона в интересах "государства, общества и журналистского сообщества", подтвердил в кулуарах состоявшегося 18 марта правительственного заседания и министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров.

"Наш главный подход в том, чтобы перед СМИ, в первую очередь, стояла защита государственных интересов. Государственных интересов не в смысле государства, а на нас всех. Мы и есть государство. Мы свою аудиторию должны насытить качественной информацией, избегать фейков, неподтвержденной информации. Чем больше интересной, качественной информации, тем больше у нас аудитория и тем больше мы создаем медийный суверенитет", - подчеркнул Аскар Умаров, назначение которого министром информации Казахстана в январе 2022 года вызвало негативную реакцию, как в российских СМИ, так правительственных структурах Российской Федерации.

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    Автор: Николай Пермяков


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