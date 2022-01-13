Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала вывод своих сил из Казахстана и передачу охраняемых объектов правоохранительным органам этой страны. Сообщение об этом обнародовано в четверг, 13 января, пресс-службой Минобороны России.

"В соответствии с разработанным командованием коллективным миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что военные ОДКБ готовят технику для загрузки в российские самолеты и собираются возвращаться на места постоянной дислокации.

Протесты в Казахстане и запрос о помощи

Введение сил ОДКБ в Казахстан было осуществлено в связи с выступлениями, начавшимися в стране 2 января, когда казахстанцы вышли на демонстрации протеста, первоначально связанные с двукратным повышением цен на сжиженный газ. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В стране был введен режим чрезвычайного положения. Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

ОДКБ в ответ на запрос казахстанского президента о помощи направила в республику военный контингент под руководством командующего ВДВ России Андрея Сердюкова. Развертывание вооруженных сил проходило с 7 по 9 января. В Казахстан прибыли свыше 2 тысяч военных из России, Беларуси, Кыргызстанаи и Армении и 250 единиц техники. Задачей ОДКБ стала охрана военных и государственных объектов Казахстана.

11 января Токаев объявил в парламенте о завершении "миротворческой миссии" ОДКБ, пообещав, что поэтапный вывод контингента начнется через два дня и займет не более 10 дней. В ходе протестов в Казахстане задержаны около 10 тысяч человек, начато 412 досудебных расследований.

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