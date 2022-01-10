 США призвали Россию быстро вывести военных из Казахстана | Новости из Германии о России | DW | 12.01.2022

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Россия

США призвали Россию быстро вывести военных из Казахстана

Вашингтон приветствует заявление президента Казахстана об окончании миссии ОДКБ и призывает ее участников выполнить просьбу Токаева, заявил представитель Госдепартамента США.

Российские военнослужащие - участники миссии ОДКБ в Казахстане

Российские военнослужащие - участники миссии ОДКБ в Казахстане

Соединенные Штаты настаивают на быстром выводе руководимых РФ сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Вашингтон приветствует объявление президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым об окончании миссии ОДКБ, заявил во вторник, 11 января, на брифинге в Вашингтоне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Администрация США призывает военнослужащих ОДКБ выполнить просьбу Токаева и незамедлительно покинуть Казахстан, указал он далее. До тех пор, пока процесс вывода не завершен, все участники данной миссии должны соблюдать международные права человека, заявил Прайс.

Накануне президент Казахстана, выступая в парламенте, объявил о завершении "миротворческой миссии" ОДКБ. Токаев пообещал, что поэтапный вывод контингента из Казахстана начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане, первоначально связанные с рост цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.

Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. ОДКБ в ответ на запрос казахстанского президента о помощи направила в республику военный контингент под руководством командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова. В ходе протестов в Казахстане задержаны около 10 тысяч человек, начато 412 досудебных расследований.

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    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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