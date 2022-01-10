США призвали Россию быстро вывести военных из Казахстана

Соединенные Штаты настаивают на быстром выводе руководимых РФ сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Вашингтон приветствует объявление президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым об окончании миссии ОДКБ, заявил во вторник, 11 января, на брифинге в Вашингтоне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Администрация США призывает военнослужащих ОДКБ выполнить просьбу Токаева и незамедлительно покинуть Казахстан, указал он далее. До тех пор, пока процесс вывода не завершен, все участники данной миссии должны соблюдать международные права человека, заявил Прайс.

Накануне президент Казахстана, выступая в парламенте, объявил о завершении "миротворческой миссии" ОДКБ. Токаев пообещал, что поэтапный вывод контингента из Казахстана начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане, первоначально связанные с рост цен на сжиженный газ, начались 2 января, одним из их центров стала Алма-Ата. Президент Токаев отправил в отставку правительство под руководством Аскара Мамина и сместил с поста главы Совета безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения.

Токаев заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. ОДКБ в ответ на запрос казахстанского президента о помощи направила в республику военный контингент под руководством командующего ВДВ России генерал-полковника Андрея Сердюкова. В ходе протестов в Казахстане задержаны около 10 тысяч человек, начато 412 досудебных расследований.

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