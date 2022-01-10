 Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 31.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров

В последние годы правления Назарбаева ряд оппозиционеров, правозащитников и журналистов уехали из Казахстана в Украину. Как изменилась их жизнь после вторжения России - у DW.

Украинский солдат в центре Киева, 28 марта

Украинский солдат в центре Киева, 28 марта

Вторжение России в Украину резко изменило жизнь всех, кто находится в этой стране. В том числе - и казахстанских оппозиционных политиков и журналистов, когда-то уехавших из Казахстана в Украину. Чем они сейчас занимаются и что собираются делать - у DW.   

Владимир Козлов не хотел опять попасть в колонию

Наиболее известный из переехавших в Украину казахстанских оппозиционеров - Владимир Козлов, несколько лет являвшийся одним из лидеров партии "Алга!". За поддержку бастовавших в Жанаозене в 2012 году власти Казахстана запретили эту партии, объявив ее экстремистской. Тогда Козлов был осужден на 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за "совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни", а также за "создание организованной преступной группы". В 2016 году его условно-досрочно освободили, а в 2019 году оппозиционер с семьей уехал в Украину.

Владимир Козлов и еще один казахстанский оппозиционер

Владимир Козлов (слева, фото из архива)

"С 2016 по 2019 годы я мог запросто вернуться в колонию из-за любого пустяка. Меня полицейские даже несколько раз предупреждали об этом. За мою активность в соцсетях им было достаточно сочинить рапорты о двух нарушениях, чтобы я вернулся отбывать оставшиеся 3 года.

Вторая причина - несмотря на освобождение, я оставался в списке причастных к экстремизму лиц и организаций. Это означает, что нет ни работы, ни зарплаты, ни возможности открыть свое дело", - пояснил Козлов DW. По его словам, попавшие в этот список лица находятся полностью вне правового поля: "Я даже таксистом работать не мог, поскольку невозможно было получить страховку!", - вспоминает Владимир Козлов.

Украину покидать оппозиционер не собирается

По словам политика, как только для него открылась граница, он сразу же решил уехать из Казахстана. Были варианты в странах Западной Европы, но выбор пал на Украину. Во-первых, там было много знакомых Козлову людей, с которыми он подружился еще со времен "оранжевой революции".

Второй важный фактор - отсутствие языкового барьера: "Тот же русский язык никуда не делся, это совершенно выдуманная проблема! На бытовом уровне русский используется повсеместно. Другое дело, что украинский язык развивается, занимает свое место, заходит в официальные документы. А потом, украинский и русский языки родственные, понять украиньску мову труда не составляет".

Несмотря на войну, уезжать из Украины Владимир Козлов не собирается. Более того, отправив семью на границу с Польшей, сам он поехал в район Гостомеля, откуда подробно рассказывает в соцсетях о ситуации в Украине. По словам политика, правдивая информация очень важна для понимания происходящих событий. Ведь даже проживающие в России его близкие родственники не верят, что в Украине идет настоящая война.

Вынужденный отъезд

Нет желания покидать Украину и у журналистов из Актобе Айдоса и Натальи Садыковых. Они еще в марте 2014 года перебрались в Киев, где открыли в YouTube ориентированный на Казахстан оппозиционный канал, у которого сейчас почти миллион подписчиков.

По словам Натальи Садыковой, власти Казахстана фактически заставили их уехать из страны: "Айдос занимался политической деятельностью с начала 2000-х годов, помогал нефтяникам организовывать акции протеста, отстаивать свои права. В 2010 году власти против него устроили провокацию и посадили на 2 года. Я в это время работала в оппозиционной газете "Республика".

А в 2014 году уголовное дело по статье УК "клевета" возбудили уже против самой Натальи: "Меня несколько раз вызывали на допросы в полицию, а после мы узнали, что готовится постановление о моем аресте. Айдос как раз собирался в Киев, и мы решили, что надо уезжать всей семьей". По имеющейся у журналистки информации, в Казахстане она до сих пор в розыске.

Супруги Садыковы перебрались во Львов

Сейчас семья Садыковых находится во Львове. Решение уехать на запад Украины было принято через две недели после начала войны. Основная причина - у супругов трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего два года. "Мы сами остались бы в Киеве. Но как быть, когда постоянно звучит сирена воздушной тревоги и идет бомбардировка города? Постоянно приходится перемещаться в убежище. С тремя детьми это делать очень сложно", - делится Садыкова.

Дым в небе после нанесения российской армией ракетного удара по Львову, 26 марта

По Львову российская армия уже тоже нанесла ракетные удары, 26 марта

По ее словам, через несколько дней после отъезда семьи в соседний с тем, в котором они жили в в Киеве, дом попала ракета: "Из-за сильной взрывной волны в обычной школе, где учились наши старшие дети (она тоже находится рядом), вылетели все окна. Сложно сказать, как бы дети восприняли увиденные разрушения".

Уезжать из Украины в другие страны Садыковы не собираются. Супруги уверены, что в итоге Вооруженные силы Украины одержат победу и полностью восстановят территориальную целостность страны, поскольку Украину поддерживает весь мир. "Мы не строим никаких планов. Мы уверены, что Украина победит, и мы сможем вернуться домой в Киев", - подчеркнула Наталья Садыкова, отметив, что теперь их YouTube-канал рассказывает о ситуации не только в Казахстане, но и в Украине.

Наказание Нарымбаеву никто не отменял

Между тем один из известных казахстанских оппозиционных деятелей все же вернулся на родину из Украины. Это перешедший в в свое время в ряды противников властей бывший сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Ермек Нарымбаев. После нескольких лет, проведенных в Украине, 6 февраля он прилетел из Киева в Алматы и сразу же в аэропорту был задержан полицией.

Ермек Нарымбаев во время акции протеста (фото из архива)

Ермек Нарымбаев (фото из архива)

В 2016 году Нарымбаева приговорили к двум годам лишения свободы, признав виновным в "возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Однако он смог уехать из страны и избежал ареста. По имеющейся у DW информации, в данный момент оппозиционер все еще находится в СИЗО. Помимо ранее вынесенного наказания ему грозят обвинения за побег во время отбытия наказания (ограничения свободы) и за незаконное пересечение границы.

Смотрите также:

  • Рынок. Самарканд, Узбекистан.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Общее прошлое, похожее настоящее

    Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

  • Самарканд, Узбекистан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Сельское хозяйство отступает

    В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

  • Ташкент, Узбекистан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Политические эмигранты

    Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

  • Похороны Ислама Каримова, Самарканд, 3 сентября 2016 г.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Узбекистан: Смена президента

    С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

  • Скейтеры, Таджикистан, Душанбе

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ

    Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

  • Боевики ИГ, 2013 г.

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Исламский фактор

    Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

  • 201-я военная база в Таджикистане

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: 201-я военная база

    На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

  • Эмомали Рамон голосует на конституционном референдуме, 2016

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Таджикистан: Преследования оппозиции

    Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

  • Turkmenistan Eröffnung der Ost-West Gas Pipeline in Shatlyk (Getty Images/AFP/STR/)

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Туркмения: Без свободы, но с ресурами

    В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

  • Статуя Сапармурата Ниязова

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Туркмения: Жизнь после Туркменбаши

    О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

  • Степь в Казахстане

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Зависимость от нефти

    Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

  • Астана, Казахстан, Байтерек

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Астана - визитная карточка

    Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

  • Площадь Республики, Алматы, Казахстан

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Казахстан: Под руководством долгожителя

    Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

  • Озеро Иссык-Куль, Киргизия

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова

    Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

  • Американские самолеты на военной база в Манасе, Киргизия

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Базы в Манасе и Канте

    Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

  • Wahlen Kirgistan Kirgisien Kyrgyztan (picture-alliance/dpa/I. Kovalenko)

    Центральная Азия: все одинаково, все по-разному

    Киргизия: Уже четыре президента

    В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:13

Закончились ли протесты в Казахстане? (10.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)  

Что о Казахстане говорят немецкие политики (25.01.2022)  

Реклама