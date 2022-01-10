Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров

Вторжение России в Украину резко изменило жизнь всех, кто находится в этой стране. В том числе - и казахстанских оппозиционных политиков и журналистов, когда-то уехавших из Казахстана в Украину. Чем они сейчас занимаются и что собираются делать - у DW.

Владимир Козлов не хотел опять попасть в колонию

Наиболее известный из переехавших в Украину казахстанских оппозиционеров - Владимир Козлов, несколько лет являвшийся одним из лидеров партии "Алга!". За поддержку бастовавших в Жанаозене в 2012 году власти Казахстана запретили эту партии, объявив ее экстремистской. Тогда Козлов был осужден на 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества за "совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни", а также за "создание организованной преступной группы". В 2016 году его условно-досрочно освободили, а в 2019 году оппозиционер с семьей уехал в Украину.

Владимир Козлов (слева, фото из архива)

"С 2016 по 2019 годы я мог запросто вернуться в колонию из-за любого пустяка. Меня полицейские даже несколько раз предупреждали об этом. За мою активность в соцсетях им было достаточно сочинить рапорты о двух нарушениях, чтобы я вернулся отбывать оставшиеся 3 года.

Вторая причина - несмотря на освобождение, я оставался в списке причастных к экстремизму лиц и организаций. Это означает, что нет ни работы, ни зарплаты, ни возможности открыть свое дело", - пояснил Козлов DW. По его словам, попавшие в этот список лица находятся полностью вне правового поля: "Я даже таксистом работать не мог, поскольку невозможно было получить страховку!", - вспоминает Владимир Козлов.

Украину покидать оппозиционер не собирается

По словам политика, как только для него открылась граница, он сразу же решил уехать из Казахстана. Были варианты в странах Западной Европы, но выбор пал на Украину. Во-первых, там было много знакомых Козлову людей, с которыми он подружился еще со времен "оранжевой революции".

Второй важный фактор - отсутствие языкового барьера: "Тот же русский язык никуда не делся, это совершенно выдуманная проблема! На бытовом уровне русский используется повсеместно. Другое дело, что украинский язык развивается, занимает свое место, заходит в официальные документы. А потом, украинский и русский языки родственные, понять украиньску мову труда не составляет".

Несмотря на войну, уезжать из Украины Владимир Козлов не собирается. Более того, отправив семью на границу с Польшей, сам он поехал в район Гостомеля, откуда подробно рассказывает в соцсетях о ситуации в Украине. По словам политика, правдивая информация очень важна для понимания происходящих событий. Ведь даже проживающие в России его близкие родственники не верят, что в Украине идет настоящая война.

Вынужденный отъезд

Нет желания покидать Украину и у журналистов из Актобе Айдоса и Натальи Садыковых. Они еще в марте 2014 года перебрались в Киев, где открыли в YouTube ориентированный на Казахстан оппозиционный канал, у которого сейчас почти миллион подписчиков.

По словам Натальи Садыковой, власти Казахстана фактически заставили их уехать из страны: "Айдос занимался политической деятельностью с начала 2000-х годов, помогал нефтяникам организовывать акции протеста, отстаивать свои права. В 2010 году власти против него устроили провокацию и посадили на 2 года. Я в это время работала в оппозиционной газете "Республика".

А в 2014 году уголовное дело по статье УК "клевета" возбудили уже против самой Натальи: "Меня несколько раз вызывали на допросы в полицию, а после мы узнали, что готовится постановление о моем аресте. Айдос как раз собирался в Киев, и мы решили, что надо уезжать всей семьей". По имеющейся у журналистки информации, в Казахстане она до сих пор в розыске.

Супруги Садыковы перебрались во Львов

Сейчас семья Садыковых находится во Львове. Решение уехать на запад Украины было принято через две недели после начала войны. Основная причина - у супругов трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего два года. "Мы сами остались бы в Киеве. Но как быть, когда постоянно звучит сирена воздушной тревоги и идет бомбардировка города? Постоянно приходится перемещаться в убежище. С тремя детьми это делать очень сложно", - делится Садыкова.

По Львову российская армия уже тоже нанесла ракетные удары, 26 марта

По ее словам, через несколько дней после отъезда семьи в соседний с тем, в котором они жили в в Киеве, дом попала ракета: "Из-за сильной взрывной волны в обычной школе, где учились наши старшие дети (она тоже находится рядом), вылетели все окна. Сложно сказать, как бы дети восприняли увиденные разрушения".

Уезжать из Украины в другие страны Садыковы не собираются. Супруги уверены, что в итоге Вооруженные силы Украины одержат победу и полностью восстановят территориальную целостность страны, поскольку Украину поддерживает весь мир. "Мы не строим никаких планов. Мы уверены, что Украина победит, и мы сможем вернуться домой в Киев", - подчеркнула Наталья Садыкова, отметив, что теперь их YouTube-канал рассказывает о ситуации не только в Казахстане, но и в Украине.

Наказание Нарымбаеву никто не отменял

Между тем один из известных казахстанских оппозиционных деятелей все же вернулся на родину из Украины. Это перешедший в в свое время в ряды противников властей бывший сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Ермек Нарымбаев. После нескольких лет, проведенных в Украине, 6 февраля он прилетел из Киева в Алматы и сразу же в аэропорту был задержан полицией.

Ермек Нарымбаев (фото из архива)

В 2016 году Нарымбаева приговорили к двум годам лишения свободы, признав виновным в "возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Однако он смог уехать из страны и избежал ареста. По имеющейся у DW информации, в данный момент оппозиционер все еще находится в СИЗО. Помимо ранее вынесенного наказания ему грозят обвинения за побег во время отбытия наказания (ограничения свободы) и за незаконное пересечение границы.

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