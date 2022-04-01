В Казахстане за споры о войне в Украине можно получить реальный срок

На пресс-конференции в понедельник, 4 апреля, адвокаты экономиста Даната Намазбаева и блогера Маргулана Боранбая выразили несогласие с решением Алмалинского райсуда Алматы, приговоривших обоих, как они себя называют, убежденных казахстанских националистов 15 марта к 5 годам лишения свободы каждого за "разжигание социальной и национальной розни". Намазбаева помимо этого признали виновным в "пропаганде и публичных призывах к свержению власти".

И Намазбаев, и Боранбай на протяжении нескольких лет негативно высказывались в адрес России, а после ее вторжения в Украину открыто поддержали Киев. Война в Украине вызвала в казахстанском сегменте бурные споры с переходом на личности и взаимными угрозами их участников. Власти Казахстана, стремящиеся не вставать ни на чью сторону в этой войне, грозят спорщикам уголовной ответственностью и собираются ограничить доступ к соцсетям.

Уголовные дела и против националистов, и против сторонников "русского мира"

По мнению адвокатов Даната Намазбаева и Маргулана Боранбая, рост числа судебных приговоров за разжигание социальной и национальной розни прямо связан с распространяемой в Казахстане российской пропагандой, оправдывающей войну в Украине. "Правительство Казахстана целенаправленно вычищает в стране национал-патриотов в угоду интересам России. Это либо госизмена, либо кривая попытка понравиться Российской Федерации", - отметил на пресс-конференции адвокат Ануар Байдаров, добавив, что защита будет добиваться отмены приговора.

Впрочем, достается в Казахстане и сторонникам "русского мира". Самый громкий случай - возбуждение в Алматы уголовного дела в отношении радиоведущей Любови Пановой. Ныне уже экс-сотрудница популярной в стране радиостанции в ходе дискуссии в соцсетях предложила поддерживающим Украину казахстанским националистам замолчать, предупредив, что иначе придется позвать на помощь "дядю Вову". Теперь ей также грозит лишение свободы за разжигание розни.

Между тем в местном сегменте соцсетей нейтральную позицию Астаны фактически никто не поддерживает. Сторонники Украины указывают, что Россия - вероломный агрессор, который виновен в гибели мирных граждан и разрушении городов. Более того, среди них широко распространено мнение, что после Украины такая же участь ждет и Казахстан - ведь ряд депутатов Госдумы уже делали скандальные заявления по поводу территориальной целостности Казахстан.

Сторонники России полностью оправдывают "специальную военную операцию" в Украине, где, как они выражаются, с "2014 года к власти пришли поддерживаемые Западом нацисты". Они также напоминают, что именно Москва помогла Казахстану разрешить кризис в стране после массовых протестов и беспорядков в январе этого года.

Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности

После вторжения России в Украину ситуация в казахстанском сегменте соцсетей значительно усложнилась, констатирует известный в стране правозащитник Евгений Жовтис. Высказывания, которые до войны воспринимались, как обычные оскорбления, сегодня выглядят, как реальная угроза.

Евгений Жовтис

"Надо признать - у нас в соцсетях идет холодная гражданская война. Она именно гражданская, поскольку проходит по друзьям, родственникам, семьям, сослуживцам. Она расколола общество напрочь! Это очень печальное развитие событий, поскольку крайне сложно ориентироваться, где есть свобода выражения мнений, а где государству надо немедленно реагировать", - пояснил Жовтис в интервью DW. И предупредил, что холодная война имеет свойство переходить в горячее состояние. По мнению правозащитника, в нынешней ситуации следует исходить из общего контекста, понимая, что есть международные принципы, которые помогают принимать правильные решения, не привлекая всех подряд к уголовной ответственности.

Но у властей, похоже, свой взгляд на решение возникшей проблемы. Генпрокуратура Казахстана 28 марта предупредила жителей страны об уголовной ответственности за публикацию в соцсетях провокационных материалов связанных с "конфликтом между Россией и Украиной", указав на недопустимость размещения "заведомо ложной информации с признаками разжигания национальной розни и оскорблений национальной чести и достоинства граждан обеих сторон".

Особо был выделен пункт о публичных комментариях по поводу происходящих событий, в которых наблюдаются сепаратистские призывы относительно территориальной целостности Казахстана. В качестве наказания ряд вышеуказанных статей УК страны предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

"Необходимо научиться убеждать"

Глава фонда защиты свободы слова "Адил соз" Тамара Калеева считает, что путем запугивания власти вряд ли остановят ожесточенную полемику между сторонниками Украины и России. "Я вижу эти все эти высказывания, многие из них меня пугают. Но еще больше огорчает поведение госорганов, особенно прокуратуры, которая ограничивается только угрозами уголовного преследования. На деле же необходимо научиться убеждать", - поделилась своим мнением с DW Тамара Калеева.

Тамара Калеева считает, что надо научиться убеждать пользователей соцсетей

Она уверена, что, несмотря на встречающиеся в соцсетях недопустимые высказывания, вроде "русские - вон из Казахстана" или "дядю Вову на помощь позовем", их авторов нельзя отправлять за решетку. Прежде всего, потому, что из-за недостаточной квалификации судебных экспертов наказание могут назначить и за пассажи, которое не противоречат законодательству.

В свою очередь, правозащитник Евгений Жовтис признался, что пока не видит простого выхода из вспыхнувшего виртуального противостояния в казахстанском обществе. Проблема, говорит Жовтис, в том, что в условиях войны везде ставятся под сомнение принципы свободы слова и выражения мнений.

"Сталкиваясь с потенциально конфликтными материалами, не только авторитарные, но и демократические государства нередко принимают меры, к сожалению, в ущерб свободе слова. Каких-то пользователей банят, сайты закрывают, кого-то навечно отключают от интернета. То есть, идут попытки выработать новые правила взаимодействия с обществом", - констатировал Евгений Жовтис. И отметил, что война в Украине затронула интересы не только всего постсоветского пространства, но и в целом мирового сообщества.

Доступ к соцсетям в Казахстане могут закрыть

Между тем после трагических событий в украинском городе Буча, казахстанский сегмент соцсетей вновь забурлил от взаимных обвинений и угроз. В этой связи высока вероятность того, что парламент страны ускорит принятие закона, ограничивающего доступ в соцсети под предлогом защиты прав детей от противоправного контента.

Соответствующий законопроект 10 марта во втором чтении одобрила нижняя палата парламента. Для вступления в силу еще нудно утверждение Сената и подпись президента Токаева. Если этот закон будет принят, наблюдатели ожидается, что власти ограничат доступ к Instagram, Facebook, Telegram и YouTube, где и проходят самые ожесточенные сражения в виртуальной войне казахстанских пользователей Сети.

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