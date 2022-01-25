Amnesty International опубликовала доклад о правах человека в 2021 году

Международная организация Amnesty International во вторник, 29 марта, опубликовала ежегодный доклад, посвященный правам человека в мире в 2021 году. Правозащитники AI анализируют три ключевых момента: развитие гражданского общества во втором году пандемии COVID-19, миграция и защита здоровья и прав человека во время пандемии. Среди 154 стран, о которых идет речь в докладе, представлены Россия, Беларусь и Украина.
Россия: давление на журналистов и пытки в тюрьмах
Как отмечается в докладе, в РФ право на свободу слова, свободу прессы и свободу собраний в 2021 году систематически нарушалось. Публичные акции протеста российской оппозиции были фактически полностью запрещены.
Кроме того, законы об организациях и СМИ-"иноагентах" использовались государством как средство подавления инакомыслия, указали правозащитники. Давление и преследование журналистов и правозащитников оставалось безнаказанным, говорится в докладе. По данным AI, в стране наблюдалась дискриминация представителей ЛГБТ, были зафиксированы случаи похищения людей в Чечне, а в местах заключения применялись пытки.
Эксперты AI отметили исследование Консорциума женских неправительственных объединений о домашнем насилии. Из него следует, что с 2011 по 2019 годы более 65 процентов от всех убитых женщин в год погибали в результате домашнего насилия. Российские власти не продемонстрировали существенных попыток разрешить этот вопрос, подчеркнули в Amnesty International.
Беларусь: преследование журналистов и блокировки сайтов
Говоря о Беларуси, составители доклада особо выделили нарушения свободы слова и собраний. Так, в 2021 году многие журналисты и блогеры подверглись преследованию и оказались в тюрьме. Кроме того, белорусские власти заблокировали более 480 интернет-страниц, а также свыше 400 Telegram-каналов из-за информации, распространяемой по ним. Многие из них были признаны экстремистскими. В конце 2021 года за решеткой находились 32 журналиста, говорится в докладе.
Украина: домашнее насилие
В Украине в 2021 году эксперты AI отмечали широко распространенные случаи домашнего бытового насилия. За 12 месяцев в стране было открыто 2432 уголовных дела о домашнем насилии, говорится в докладе. Правозащитники особо выделили отсутствие прогресса в вопросе ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.
В аннексированном РФ Крыму продолжалось давление на правозащитников, отмечается в докладе. Кроме того, не были проведены расследования нарушений международного гуманитарного права, совершенных обеими сторонами на территориях под контролем пророссийских сепаратистов.
В то же время СМИ "в основном были свободными и разнообразными", однако Служба безопасности Украины выборочно обвиняла некоторые издания, чью редакционную политику власти воспринимали как пророссийскую, в "ведении информационной войны" против страны, указали в AI.
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География нарушений
Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.
Автор: Елена Барышева