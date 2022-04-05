В США заметили подготовку РФ к новому этапу войны в Украине

По всей видимости, РФ изменила цели и планы вторжения в Украину и готовится к новому этапу войны, считает администрация США. "Россия перебазирует свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и в некоторых районах юга Украины", - заявил на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 4 апреля, советник президента США Джейк Салливан.

По его словам, Москва планирует перебросить на восток и юг соседней страны десятки тысяч солдат и развернуть там дополнительные батальонные тактические группы, сосредоточив внимание на Донецкой и Луганской областях. РФ сконцентрирует усилия на захвате более широких территорий Донбасса, чтобы замаскировать предыдущие военные неудачи, указал Салливан. Кроме того, по его словам, войска РФ продолжат блокировать Николаев и атаковать Харьков.

"Россия пыталась подчинить себе всю Украину, но потерпела неудачу. Теперь она попытается подчинить себе часть страны", - указал он далее, добавив, что данный этап может длиться "несколько месяцев или дольше".

США работают над санкциями против РФ и поставками оружия Киеву

Одновременно Салливан сообщил, что США вместе с европейскими союзниками работают над введением новых мер в отношении РФ. "На этой неделе можно ожидать дальнейших объявлений о санкциях", - указал он, добавив, что речь идет о "вариантах", касающихся российской энергетической отрасли.

Кроме того, представитель американской администрации отметил, что Вашингтон вместе с союзниками принимает усилия по предоставлению Украине дальнейших вооружений, включая "зенитные комплексы большой дальности, артиллерийские системы и системы береговой охраны". При этом "масштабы и глубина усилий по приобретению и передаче различных передовых вооружений экстраординарны, это беспрецедентно", подчеркнул Салливан.

Между тем президент США Джо Байден после появления свидетельств массовых убийств в пригородах Киева, совершенных во время фактической оккупации данных районов ВС РФ, назвал российского президента Владимира Путина "военным преступником". Все ответственные в совершении военных преступлений в Буче и других городах должны предстать перед судом, заявил он.

В Лондоне указывают на отступление ВС РФ от Чернигова

Тем временем, по данным военной разведки Великобритании, украинская армия отбила ключевую территорию на севере страны, вынудив российские подразделения отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева. Боевые действия, вероятно, будут продолжаться в ряде освобожденных районов, но на этой неделе их интенсивность уменьшится по мере вывода оставшихся российских войск, говорится в отчете министерства обороны в Twitter. Ведомство также указывает, что многим отступающим российским подразделениям, вероятно, потребуется значительное переоснащение и модернизация, прежде чем они будут передислоцированы на восток страны.

В последние несколько дней появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками. Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств заявили о военных преступлениях российских войск. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.

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