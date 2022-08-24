Посол Украины вызван в МИД Казахстана из-за слов о русских

Украинского дипломата Петра Врублевского вызвали в МИД Казахстана, чтобы заявить ему о несоответствии ранга дипломатического представителя с высказываниями, которые он себе позволяет.

Посол Украины Петр Врублевский был вызван во вторник, 23 августа, в министерство иностранных дел Казахстана после заявлений, сделанных им в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Дипломат заявил в нем, что цель Украины - убить как можно больше русских.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - говорится в сообщении на сайте МИД Казахстана.

Неприемлемые для дипломата высказывания

Видео с фрагментом интервью Врублевского широко разошлось в соцсетях. "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше их придется убивать нашим детям", - заявил в нем, в частности, дипломат. По его словам, Украина собирается "убить как можно больше русских".

Ассамблея народа Казахстана, являющаяся консультативно-совещательным органом при президенте республики, осудила заявление посла. "В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - заявили в ассамблее.

На сайте российского Следственного комитета 22 августа опубликовано сообщение о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства дать юридическую оценку слов Врублевского "в рамках возбужденных уголовных дел". Означает ли это, что дело уже возбуждено, неизвестно.

Скандальные суждения постпреда РФ

Между тем несколькими днями ранее в министерство иностранных дел Австрии был вызван постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Поводом для этого стало скандальное высказывание, допущенное им в Twitter. "Никакой пощады украинскому населению", - твит такого содержания разместил российский дипломат.

В ответ на критику и обвинения в том, что он призывает к геноциду, Ульянов возмутился и объяснил свой шаг лишь реакцией на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава украинского государства выразил благодарность США за военную поддержку, оказываемую его стране.

По словам постпреда РФ, отвергая дипломатическое урегулирование конфликта с Россией и концентрируясь исключительно на накоплении западных вооружений, украинские власти не заботятся о собственном населении - и именно поэтому он якобы опубликовал свой твит, который впоследствии удалил.

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