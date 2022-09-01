Почему новые предложения Токаева вызвали недоумение в РК

Еще за два-три дня до назначенного на 1 сентября выступления президента Касым-Жомарта Токаева в соцсетях и телеграм-каналах появились приблизительные тезисы его будущего послания народу Казахстана. Из них следовало, что президент выдвинет ряд важных социально-экономических инициатив, объявит о необходимости проведения внеочередных парламентских выборов и, возможно, отправит в отставку нескольких ключевых членов правительства.

Сюрприз от Токаева

И все же Токаев сумел удивить политиков и общественных деятелей, которые смотрели его выступление в прямом эфире казахстанских телеканалов. Ведь президент Казахстана не только инициировал реформы в социально-экономической сфере. Среди них можно выделить введение "налога на роскошь", увеличения минимальной заработной платы с 60 тысяч до 70 тысяч тенге (один евро - 471,79 тенге), фиксацию пенсионного возраста для женщин и программу по перечислению половины инвестиционного дохода Национального фонда страны на специальные детские счета.

Помимо всего этого Касым-Жомарт Токаев предложил досрочно провести в стране как парламентские, так и президентские выборы. Инициатива о досрочных выборах в парламент и местные представительные органы, которые будут проведены в Казахстане в первой половине 2023 года, была вполне предсказуема, их предусматривают итоги прошедшего 5 июня этого года конституционного референдума. А вот предложение Токаева уже этой осенью провести по новым правилам - один срок на семь лет - досрочных выборов главы государства вызывало не только у политически активных граждан, но и у известных политиков и общественных деятелей полное недоумение.

Токаев в сетях власти?

"Предложение Токаева выглядит как плохой знак. Это значит, что руководство страны чего-то боится и прогнозирует ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере. То есть рейтинг президента уже в следующем году будет ниже, чем сейчас. Подозрительным является и увеличение срока полномочий с пяти до семи лет. Сложно сказать, делает он это для того, чтобы реализовать свои какие-то задумки, или он попал в известные сети и теперь не может отказаться от власти", - заметил в беседе с DW лидер находящейся на стадии регистрации партии "Намыс" (Честь) Санжар Бокаев.

Схожего мнения придерживается и объявивший о создании политического общественного объединения "Халык сенiмi" (Доверие народа) бывший дипломат Казбек Бейсебаев. В своем комментарии DW он отметил, что считает решение Токаева объявить о досрочных президентских выборах крайне неудачным шагом. "По итогам прошедшего в июне конституционного референдума Токаев подтвердил свои суперпрезидентские полномочия, которые ему достались в наследство от Назарбаева. Токаев сейчас говорит о необходимости получения мандата доверия. А что тогда летом было? Значит, дело в ухудшении социально-экономической ситуации в стране. Ведь на 99 процентов его послание было посвящено именно решению проблем в экономике и социальной сфере, что, по сути, является его предвыборной программой", - поделился своими наблюдениями Бейсебаев.

Экс-дипломат, как и Токаев, окончивший МГИМО, допускает, что действующий президент Казахстана решил пойти на опережение, воспользовавшись своими знаниями политических технологий. По мнению Казбека Бейсебаева, предстоящие президентские выборы, которые вероятнее всего пройдут в конце ноября, могут "открыть" дверь новым проблемам, о которых Токаев возможно даже и не подозревает.

"Президентские выборы, как, впрочем, и выборы в парламент, подразумевают активизацию различных политических сил. И еще неизвестно, кого в итоге поддержит народ, несмотря на еще достаточно высокий рейтинг Токаева", - подчеркнул в своем комментарии DW Бейсебаев, заметив, что за минувший год в Казахстане так и не появилось ни одной новой политической партии - хотя о своем намерении создать их, после "январских событий" объявили почти два десятка известных в стране политиков и общественных деятелей.

Амиржан Косанов Фото: Privat

Конкурентов Токаеву пока не видно

Что касается претендентов на пост президента Казахстана, то пока никто из известных в стране людей не заявил о своем желании попробовать свои силы в борьбе за кресло главы государства. Исключение составил независимый политик Амиржан Косанов, который был вторым на президентских выборах 2019 года. В социальной сети Facebook он практически сразу после озвученного Токаевым послания народу Казахстана написал, что не исключает своего участия в президентских выборах и на этот раз. Однако после того, как подвергся троллингу со стороны и разочаровавшихся в нем бывших избирателей (в 2019 году Косанов признал победу Токаева до оглашения официальных результатов выборов), и сторонников действующего президента, свое заявление удалил.

Пока же в Казахстане мало кто сомневается в победе Касым-Жомарта Токаева на предстоящих президентских выборах. Любопытна в этой связи и распространившаяся в соцсетях и немногочисленных независимых СМИ точка зрения, что будущая победа действующего президента обусловлена, в том числе, и поддержкой со стороны Москвы. К примеру, обращают внимание на состоявшуюся две недели назад встречу Токаева с Путиным в Сочи, и на появившуюся вечером 1 сентября информацию о телефонном разговоре президентов Казахстана и России. "В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.(…) Владимир Путин пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в реализации озвученных им в сегодняшнем Послании народу Казахстана масштабных задач", - сообщает официальный сайт президента Республики Казахстан.

Смотрите также: