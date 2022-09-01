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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Касым-Жомарт ТокаевФото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаКазахстан

В Казахстане осенью состоятся досрочные президентские выборы

Сергей Ромашенко
8 мин. назад

Президент Казахстана Токаев объяснил досрочные выборы "интересами государства". Он предложил установить срок президентских полномочий на 7 лет без права переизбрания.

https://www.dw.com/ru/v-kazahstane-osenu-sostoatsa-dosrocnye-prezidentskie-vybory/a-62989033

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные президентские выборы. "Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, парламентские в 2025 году. Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы", - сказал он, выступая с посланием к народу в четверг, 1 сентября.

Токаев объяснил досрочные выборы "интересами государства". Он сказал, что интересы государства для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий. При этом Токаев предложил установить срок президентских полномочий на 7 лет без права переизбрания.

"С одной стороны, 7 лет - это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития", - указал он.

Досрочные парламентские выборы и частичная амнистия

Президент Казахстанатакже высказался за проведение досрочных парламентских выборов. Он предложил провести их не в 2025 года, а уже в первой половине 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев поручил частично амнистировать участников январских кровопролитных столкновений в Казахстане. В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

В ряде регионов произошли погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Жертвами беспорядков, по официальным данным, стали 230 человек, в том числе 19 сотрудников силовых структур. По следам этих событий были возбуждены около 3000 уголовных дел. Токаев отметил, что амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Обучение детей на казахском и русском языках

В своем послании к народу Токаев также заявил, что казахстанские дети должны хорошо владеть как казахским, так и русским языками. "В обществе сейчас ведутся дискуссии вокруг преподавания в школах казахского и русского языков. Скажу предельно ясно - мы должны воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками. Это в интересах подрастающего поколения", - подчеркнул он.

При этом Токаев отметил, что "министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей, не идти на поводу у популистов". "Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе владения языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - сказал Токаев.

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