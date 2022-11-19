Выборы президента Казахстана. Победа у Токаева в кармане?

В Казахстане президентская кампания вышла на финишную прямую. В субботу, 19 ноября, - день тишины, в воскресенье - основной день голосования. Проведенные различными соцслужбами опросы обещают высокую явку избирателей. Ожидается, что в досрочных выборах президента, кстати, впервые избираемого на семь лет без права баллотироваться на второй срок, готовы принять участие около 76% граждан, имеющих право голоса. Самое главное о президентской кампании - у DW.

Кандидаты в президенты и их шансы

Провести досрочные выборы предложил сам действующий президент Касым-Жомарт Токаев, заявивший, что считает необходимой комплексную перезагрузку ключевых госинститутов согласно новой стратегии, которая была утверждена на референдуме по внесению поправок в конституцию страны.

За пост главы государства борются шесть кандидатов. Помимо Токаева, это депутат маслихата (местного законодательного органа) Астаны Каракат Абден, представитель Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев, глава ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, выдвинутый профсоюзами экономист-теоретик Мейрам Кажыкен и правозащитница Салтанат Турсынбекова.

Резиденция президента Казахстана Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Вопрос о победителе, судя по всему, остро не стоит - по данным последних опросов, за действующего президента намерены проголосовать более 80% граждан Казахстана. Прочие кандидаты, заверяют социологи, не только не смогут составить конкуренцию Касым-Жомарту Токаеву, но даже и вернуть внесенный ими обязательный избирательный залог в три миллиона тенге (почти 6 240 евро по текущему курсу. - Ред.). По закону, ЦИК возвращает деньги, если кандидат в президенты набирает больше пяти процентов голосов избирателей. Соцопросы обещают, что ни один из пяти соперников Токаева не получит даже двух процентов.

Тем не менее борьба за второе место идет серьезная. Занявший его, по прогнозам аналитиков, теоретически может получить высокую должность в правительственных структурах или в аппарате главы государства. Кроме того, в ходе нынешней кампании ее участники не упускают из виду предстоящие весной 2023 года внеочередные парламентские выборы, которые также предложил провести Токаев.

Яркие заявления кандидатов

До начала предвыборной агитации значительная часть казахстанцев практически ничего не знала о пяти зарегистрированных Центризбиркомом кандидатах, соперничающих с действующим президентом Казахстана. Но каждый из них попытался сделать все возможное, чтобы максимально запомниться избирателям. При этом ряд их заявлений и предложений оказались довольно неожиданными.

К примеру, активно выступающая за сохранение национальных традиций Каракат Абден в прямом эфире в ходе теледебатов, в которых Токаев не участвовал, предложила ввести ограничения для девушек-казашек, которые выходят замуж по расчету. "Мы должны смотреть с точки зрения сохранения традиций. Девушки наши - это наша ценность. Есть такое выражение: казахская девушка - талисман нации. Я предлагаю облагать большим налогом тех, кто хочет выйти замуж за иностранца. Тогда, наверное, девушки и их родители задумаются", - заявила Абден, вызвав возмущение многих женщин, выплеснувшееся в интернет.

Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана Фото: Anatolij Weißkopf/DW

А Жигули Дайрабаев сначала распространил через соцсети ролик со своим участием, в котором, сидя за праздничным столом, в стиле кунг-фу одним ударом ребра ладони разрубает баранью кость. Потом он возмутился тем, что в Казахстане молодыми называют людей аж до 35 лет. И, наконец, предложил "помахаться один на один" кандидату в президенты от ОСДП Нурлану Ауесбаеву для выяснения отношений. В итоге Дайрабаев стал героем многочисленных мемов.

Вообще претензии и обвинения кандидатов в адрес друг друга (исключение - Касым-Жомарт Токаев) стали одним из основных отличий завершающей президентской кампании. Мейрам Кажыкен заявил Салтанат Турсынбековой, что та ничего не понимает в экономике, предлагая снизить пенсионный возраст для женщин с 61 года до 55 лет и увеличить прожиточный минимум для населения. В свою очередь, правозащитница Турсынбекова предложила Каракат Абден снять свою кандидатуру с президентских выборов и войти в ее команду, поскольку якобы вся программа Абден соответствует всего одному из пунктов ее программы.

Можно опять проголосовать "против всех"

Еще одна особенность этих выборов - относительная популярность у казахстанцев восстановленной опции для голосования "против всех", которая законодательно была исключена из избирательных бюллетеней накануне парламентских выборов 2004 года. По данным социологов, против всех хотят проголосовать около пяти процентов избирателей.

Правда, и в ЦИК, и в Минюсте пояснили, что при подведении итогов выборов данные этой графы учитываться не будут, но она "расширяет права избирателей и способствует открытости избирательного процесса". Иначе к опции "против всех" относятся в оппозиции, считая ее довольно бесполезной, но при этом указывая, что если так проголосуют более 50% избирателей, то выборы придется проводить повторно. Причем с новыми, реальными конкурентами действующему президенту.

Будут ли протесты после выборов?

Представители радикальной оппозиции не доверяют данным социологов и утверждают, что недовольных предстоящими выборами в стране намного больше, чем пять процентов. Через соцсети они уже свыше месяца призывают своих сторонников учесть опыт "январских событий" и 20 ноября начать массовые акции протеста по всей стране.

Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

В этой связи Касым-Жомарт Токаев на состоявшейся 16 ноября встрече с общественностью Алматы дал понять, что не допустит повторения событий начала января 2022 года. "Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в соцсетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства. Поэтому я уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране", - предупредил Токаев.

В надежде на реформы

Лидер движения "Халык сенімі" ("Вера народа". - Ред.), отставной дипломат Казбек Бейсебаев полагает, что нынешняя президентская кампания принципиально ничем не отличается от прошлых. "Зная наши реалии, мы можем предсказать результаты. Все наши выборы были выборами действующего президента, где другие кандидаты придавали этому легитимность и своим участием составляли фон для кампании", - сообщил он в интервью DW.

"С другой стороны, эти досрочные выборы являются своеобразным выражением вотума доверия Токаеву, который объявил о политической модернизации страны", - уточнил Бейсебаев. И добавил, что казахстанцы пока еще ожидают от Токаева настоящего реформирования доставшейся ему в наследство системы Нурсултана Назарбаева, "сломать которую может только он".

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