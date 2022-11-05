  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Касым-Жомарт ТокаевФото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаКазахстан

Токаев ограничивает полномочия президента Казахстана

Павел Мыльников
40 мин. назад

"Президентская квота" в парламенте сокращена. Президенту запрещено состоять в партиях, его близким родственникам - занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

https://p.dw.com/p/4J6qv

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 5 ноября, подписал ряд законов, ограничивающих полномочия главы государства. Пакет документов был принят по итогам референдума о поправках к конституции республики.

Теперь президент сможет назначать глав столицы, городов республиканского значения и регионов лишь после одобрения местных депутатов. Кроме того, так называемая "президентская квота" в парламенте сокращена с 15 до 10 депутатов.

Нововведения запрещают главе государства состоять в политических партиях, а его близким родственникам - занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Законодательство страны относит к этой группе предприятия, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, аффилированные с ними.

Референдум в Казахстане о поправках к конституции

В начале июня в Казахстане прошел референдум, участники которого подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. По данным Центризбиркома, в поддержку нововведений, предложенных президентом, проголосовали 77,18 процента избирателей.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "отца нации". Эксперты расценили референдум как подготовку действующего главы государства Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков сомневаются, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

Смотрите также:

Кажегельдин: Украина воюет и за независимость Казахстана

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации в РФ

Россияне в Казахстане: Нам говорили совсем другое об этой стране

Россияне в Казахстане: Нам говорили совсем другое об этой стране

С чем сталкиваются и что говорят россияне, уехавшие в Казахстан после мобилизации в РФ, о стране, людях и о том, как их принимают. DW поговорила с некоторыми из них.
Политика6 октября 2022 г.
external

Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)

Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)

Расследование DW об элитной недвижимости семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в немецком Баден-Бадене вызвало большой резонанс. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Йонас Вебер обратился к премьер-министру этой земли Винфриду Кречману. Политик призвал "принять все возможные меры – вплоть до конфискации, чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества".
Политика18 февраля 2022 г.05:31 мин.
external

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну, по неподтвержденным данным, покинули около четверти миллиона россиян. Основными странами выезда стали Грузия, Армения и Казахстан.
Миграция11 октября 2022 г.03:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Беспилотный летательный аппарат в небе над Украиной

Иран признал поставки беспилотников в Россию

Технологии7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика23 ч. назад
Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество13 ч. назад
Бронемашины M1117 - в новом пакете помощи, который США передадут Украине

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

Политика20 ч. назад
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура4 ноября 2022 г.
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон4 ноября 2022 г.
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Потолок цен на нефть. Бунт мобилизованных.

Экономика и бизнес4 ноября 2022 г.59:30 мин.
На главную страницу