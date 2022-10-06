Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

С чем сталкиваются и что говорят россияне, уехавшие в Казахстан после мобилизации в РФ, о стране людях и о том, как их принимают. DW поговорила с некоторыми из них.

Пересекающих российско-казахстанскую границу граждан России стало заметно меньше. По информации пограничной службы Казахстана, последние дни количество прибывающих россиян колеблется в пределах 4-5 тысяч человек в сутки. Сразу после объявленной Путиным "частичной мобилизации" границу Казахстана ежедневно пересекали 8-10 тысяч граждан Российской Федерации.

Центры, где россиянам оказывают помощь

Власти Казахстана стараются максимально помочь релокантам из России обустроиться в стране. Спустя два дня после массового перехода россиянами границы Республики Казахстан, число которых достигло 200 тысяч человек, во всех крупных городах страны были открыты специальные Центры обслуживания населения (ЦОНы), где гражданам России стали выдавать ИИН (индивидуальный идентификационный номер. - Ред.). Именно ИИН позволяет получить действующую как внутри страны, так и за ее пределами банковскую карту, найти работу и получить большой спектр различных услуг.

Центр обслуживания населения в Алматы Фото: Anatoly Weiskopf/DW

"Сейчас народу меньше стало. Вчера ИИН получили 1800 россиян, а неделю назад в день было по 2500 человек. Но очередь идет быстро. Надо только получить талон в электронном терминале и подождать 15-20 минут. Наверное, через неделю уже никого не будет. Пока к нам со всего Казахстана едут", - рассказала DW представившаяся Гульнарой сотрудница специального ЦОНа для граждан России в Алматы.

"Переждать тревожные времена"

Оставаться в приграничных с РФ городах Казахстана решаются далеко не все бегущие от мобилизации российские граждане. Судя по переписке в популярных чатах помощи жителям России - "Релокация в Казахстан" или "Россияне в Казахстане", где одновременно переписываются десятки тысяч человек, большинство российских релокантов решили переждать "тревожные времена" подальше от границы в крупных городах Казахстана, либо уехать в другие страны. Те, кто остаются в Казахстане, в основном едут в Астану, Караганду и Чимкент, где проще и жилье найти, и на работу устроиться. Но наиболее удобным городом называют Алматы.

Россияне в Центре обслуживания населения в Алматы ожидают своей очереди Фото: Anatoly Weiskopf/DW

"Алматы - это Питер и Сочи одновременно. Инфраструктура на высочайшем уровне. Цифровизация - что-то из будущего. И все стараются помочь, когда узнают, что мы приехали из России. Сочувствуют нам. Везде отношение к нам как к людям. Даже в государственных организациях. У нас такое далеко не везде встретишь", - поделилась своими впечатлениями с DW Альбина Бондаренко, приехавшая вместе со своим мужем из Тюмени.

По ее словам, они очень боялись ехать в Казахстан, поскольку "в российских СМИ, Казахстан в последнее время преподносился исключительно как русофобская страна". "Мы здесь с 25 сентября. Увиденное полностью перевернуло наше представление об этой замечательной стране и ее невероятно отзывчивых к чужой беде жителях. Теперь мы серьезно подумываем о гражданстве Казахстана", - заметила собеседница DW, добавив, что в настоящий момент она с мужем решает вопрос по долгосрочной аренде квартиры или дома.

Самая большая проблема - жилье

С жильем у приехавших в Казахстан российских граждан действительно очень сложно. Несмотря на то, что цены на жилье несколько упали, они остаются очень высокими. Воспользовавшись резко возросшим спросом, владельцы недвижимости по всей стране взвинтили цены на посуточную и помесячную аренду квартир и домов в 2-3 раза. Этот процесс затронул и интересы казахстанцев, снимающих жилье, которых попросили немедленно освободить жилые помещения, если они не готовы платить по новым ценам.

Впрочем, у прибывших в Казахстан жителей России часто тоже нет денег на аренду жилья по текущим ценам. По этой причине одни ночуют в ЦОНах, где власти специально обустроили спальные места в актовых залах и больших кабинетах. Другие пока остановились у случайных знакомых казахстанцев, которые без какой-либо оплаты временно приютили их у себя. Есть и такие, кто решился на проживание в хостелах, согласившись платить за койку по цене ранее сопоставимой стоимости номера в приличном отеле.

Денис из Люберец Фото: Anatoly Weiskopf/DW

"Мы вначале в Атырау приехали. Хотели там остановиться. Но с нас за двухкомнатную квартиру запросили 500 тысяч тенге (1075 евро) в месяц. Решили уехать в Алматы. Здесь остановились в хостеле за 75 тысяч тенге (161 евро) в месяц с человека. Что тоже не дешево", - заметил в беседе с DW Владислав из Люберец, который приехал в Алматы вместе со всей своей командой автосервиса по ремонту мотоциклов. В то же время, ни Владислав, ни присоединившийся к разговору его коллега Денис, пока не предполагают оставаться в Казахстане. "Решили, что направимся в Сербию. По моему убеждению, все страны бывшего СССР априори не являются благополучными. Мы видим, что произошло в России. Теперь все разумные люди решили оттуда уехать. Что будет потом в Казахстане, на который давят из Кремля, сказать трудно. Все очень тревожно", - поделился своим мнением с DW Владислав.

Поддержал его точку зрения и Денис, вместе с тем отметив, что ему очень понравились жители Казахстана. "Все здесь очень приветливые, очень позитивные. Могут просто так угостить. И никакой враждебности по отношению к жителям России. Хотя нам говорили о казахах совсем другое", - заметил Денис, решивший, что после того, как все успокоится, еще раз приехать для путешествия по всему Казахстану, который для него стал особой страной.

Это грубое вмешательство

Обращает на себя внимание и еще один интересный момент. Сразу несколько приехавших в Казахстан россиян в беседе с DW выразили недоумение по поводу резкой реакции МИДа России на возвращение в Астану посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. "Я теперь отчетливо понимаю, что в Кремле окончательно потеряли связь с окружающим миром. Предъявлять претензии к Казахстану, население которого в критический момент продемонстрировало максимальное дружелюбие к россиянам, значит, ничего не знать об этой стране. Это грубое вмешательство в дела суверенной страны", - сказал IT-специалист из Новосибирска по имени Ярослав. По его словам, после нескольких дней пребывания в Казахстане, где он ни разу не встретил даже враждебного взгляда, ему стало понятно и решение клавишника из группы "БИ-2" Яна Николенко после концерта по возможности навсегда остаться в Алматы.

Волонтеры готовят еду для россиян, прибывших в Казахстан Фото: Anatoly Weiskopf/DW

И все же приехавшие в Казахстан россияне постепенно начинают раздражать казахстанцев. Помимо претензий, связанных с арендой жилья, появилось недовольство поведением граждан России в торговых центрах, которые за наличные деньги "тележками скупают продукты питания". Но особенно жителей Казахстана возмущает, когда спасающиеся от мобилизации россияне в своих публикациях в Instagram и TikTok предъявляют претензии к помогающим им волонтерам или рассуждают о том, как бы выглядел Казахстан, если бы был в составе России. Считается, что таких блогеров-провокаторов надо немедленно депортировать из страны.

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