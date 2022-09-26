Как россияне в РК решают проблему с картами системы "Мир"

В пятницу, 23 сентября, Нацбанк Казахстана отреагировал на сообщение о приостановке крупнейшим банком страны Halyk обслуживания карт российской платежной системы "Мир", которое появилось сразу после объявленной в России частичной мобилизации.

В Нацбанке подчеркнули, что законодательство РК не ограничивает прием карт "Мир", но при этом "казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе - выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию".

Как проблемы с использованием таких карт в Казахстане решают тысячи россиян, прибывшие в эту страну после объявления в Россси частичной мобилизации, - у DW.

Карты платежной системы "Мир" в Казахстане - в поисках удачи

На практике большинство казахстанских банков второго уровня на данный момент с платежной системой "Мир" не работают, ссылаясь на неназываемые "технические причины". Болат, менеджер одного из алматинских филиалов банка Halyk, в беседе с DW сообщил, что пока не может точно сказать, когда именно будет решена возникшая проблема с картами этой платежной системы.

Когда в РК будут решены "технические проблемы" с картами платежной системы "Мир" - неизвестно Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Насколько я знаю, наш банк не отказался обслуживать "Мир", а только приостановил. Вроде возникли какие-то серьезные внешние сбои. Сейчас техническая служба нашего банка пытается решить появившуюся проблему, но можно попытаться снять деньги в банкоматах. Некоторые, говорят, обслуживают "Мир". Надо проверять", - посоветовал менеджер.

"Вы уже далеко не первый, кто спрашивает об обслуживании "Мира". И вам тоже скажу - мы работаем только с картами VISA, которые выпущены нашим банком", - достаточно резко отреагировала на вопрос DW менеджер банка Home Credit, порекомендовав "поискать удачу" в других местах и добавив, что с "Миром" их банк никогда не работал и вряд ли будет работать.

"Искать обслуживание "Мира" в Алматы - дело бесполезное", - посетовали в разговоре с DW приехавшие сюда из Кемерово Владислав и Ирина, которые случайно услышали рекомендации менеджера банка Home Credit. По словам собеседников, они обошли в Алматы уже несколько банков, и нигде карты российских банков не принимали.

Вид на Алматы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Мы уже третий день здесь, заходили даже в бывший Сбер, он здесь "Береке" называется. Там тоже не повезло - ни "Мир", ни сберовская VISA не работают. Там же познакомились с Татьяной, она из местных, хотя у нее российский номер телефона. Благодаря содействию Татьяны нам уже на следующий день удалось получить казахский ИИН (индивидуальный идентификационный номер. - Ред.) и почти сразу получить местную карту. Теперь есть возможность купить билеты на самолёт в Индию, где нас уже ждет работа", - поделился Владислав.

"Все имеющиеся рубли обменяла на доллары"

Прибывшая в Алматы из Москвы врач-хирург Маргарита Васильевна оказалась более подготовленной к, по ее выражению, "неожиданному выезду" из России. По совету дочери, которая живет в США и недавно вышла замуж за "настоящего американца", перед поездкой в Казахстан женщина обналичила все свои деньги с врученной ей еще в марте карты "Мир". "Я уже прошла собеседование здесь в американском посольстве и уже очень скоро приеду к дочери. Все имеющиеся рубли обменяла на доллары. Правда, пришлось в очереди в обменнике постоять, но зато теперь я спокойна", - заметила врач из Москвы.

Большинство банков в Казахстане сейчас не работают с картами российской платежной системы "Мир" Фото: Kirill Kukhmar/ITAR-TASS/IMAGO

И призналась, что до последнего времени никогда бы в жизни не поверила, что ей придется чуть ли не бежать из родного города: "Вы не представляете, что мне пришлось пережить! Дикие очереди, самолет, в котором летят в основном молодые парни. Безумные разговоры среди друзей и знакомых. Врагу такого не пожелаешь!". По мнению Маргариты Васильевны, ее почти наверняка после объявленной частичной мобилизации отправили бы на войну, поскольку она хирург высшей категории.

Иной опыт работы с платежной системой "Мир" у приехавшего в Алматы программиста из Воронежа, представившего Сергеем. До крупнейшего города Казахстана он добирался четыре дня - вначале электричками, затем поездом до Оренбурга, а потом самолетом из Актобе до Алматы.

"Карту "Мир" в Казахстане почему-то нигде не принимают, пробовал. Но вот привязанный к "Миру" QR-код несколько раз сработал, мне удалось с помощью него оплатить поездки в "Яндекс-такси" и купить продукты в каком-то крупном алматинском гипермаркете. Но оставаться в Казахстане я не буду, мы с женой решили переждать в Турции весь этот путинский ужас. Она уже там, скоро и я прилечу. Билеты, правда, за наличные деньги, я уже купил", - поделился планами программист из Воронежа. И добавил, что решение отправиться в Стамбул через Алматы в его семье возникло сразу же объявления Путина о частичной мобилизации в РФ.

Обслуживание с оговорками

Между тем несколько казахстанских банков второго уровня через местные СМИ сообщили, что продолжают обслуживать карты "Мир". В полном объеме оказывают такие услуги казахстанская "дочка" ВТБ и принадлежащий государственному холдингу "Байтерек" Bereke Bank, который выкупил активы "Сбербанка-Казахстан".

Обслуживает "Мир" и казахстанский банк "ЦентрКредит", оговаривая, что принимает карты этой платежной системы только тех российских банков, которые не попали под международные санкции в связи со вторжением России в Украину. При этом какие именно российские банки не находятся под санкциями, не уточняется.

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