Предостережения США России: главные события 214-го дня войны

США предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия. Еще 7 судов с агропродукцией покинули порты Украины. Дагестан охватили протесты против мобилизации.

На 214-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 25 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

США: Применение ядерного оружия повлечет для РФ катастрофические последствия

Вашингтон сообщил "прямо, частным путем, на очень высоком уровне" Кремлю, что любой случай применения ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, а Соединенные Штаты и их союзники дадут на это решительный ответ. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американской телерадиокомпании CBS.

Он добавил, что США не признают результаты идущих сейчас "референдумов" о присоединении к России оккупированных украинских территорий и будут и дальше решительно поддерживать украинце в их борьбе, направленной на защиту своей страны и демократии.

МИД Испании: Признаков подготовки РФ ядерного удара нет

Между тем, по мнению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, пока нет "никаких признаков" того, что Россия намерена применить в Украине ядерное оружие. Высказывая свою оценку относительно того, "насколько далеко, судя по имеющимся у правительства Испании разведданным, может зайти президент РФ Владимир Путин, Альбарес указал в интервью газете La Razon: "Только он (Путин. - Ред.) знает. С самого начала он демонстрирует большую иррациональность. Это агрессивная война против Украины, против ее суверенитета и территориальной целостности. Украина никогда не представляла угрозы территориальной целостности или суверенитету России".

Альбарес считает, что россияне, стремящиеся избежать мобилизации, должны иметь возможность получить визы стран-членов ЕС. "Мы ничего не имеем против российского народа, и тем более против тех людей, которые с большим мужеством проводят демонстрации под угрозой тюремного заключения и даже жизни, - сказал он La Razon, отвечая на вопрос, следует ли давать гражданам РФ убежище в ЕС. - Тем, кто пытается покинуть страну, должна быть предоставлена возможность сделать это".

Зеленский: Украина получила от США ЗРК NASAMS

Украина получила от США зенитный ракетный комплекс NASAMS, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью американской телерадиокомпании CBS: "Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США - мы получили NASAMS". Однако этого недостаточно для защиты гражданской инфраструктуры, указал глава государства, не уточнив, сколько единиц ЗРК было передано Киеву.

Еще семь кораблей с агропродукцией покинули гавани Украины

25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли семь судов с 146,2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщило министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с сельскохозяйственной продукцией для стран Азии, Европы и Африки, указывается в сообщении. С момента отправки первого из них, с учетом груза сегодняшних судов, из Украины было экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

В Мелитополе и Бердянске почти одновременно произошли взрывы

В оккупированных украинских городах Бердянск и Мелитополь днем 25 сентября практически одновременно прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал "Бердянск сейчас". Отмечается, что в Бердянске звуки взрыва были слышны в центре города.

По сведениям Telegram-канала "РИА-Мелитополь", был подорван автомобиль возле мэрии Бердянска. Telegram-канал "Бердянск сейчас" указывает в этой связи на сообщения российских СМИ о взрывах у здания исполкома с фото оцепления с места взрыва. "Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор", - добавляют авторы канала.

Утром 25 сентября Одесса подверглась атакам дронов-камикадзе. Боевые беспилотники нанесли три удара по центру города, сообщается в Telegram-канале Оперативного командования "Юг".

В Херсоне от удара ракеты погиб экс-депутат Верховной рады Журавко

Утром в воскресенье ракетный удар был нанесен по расположенной в центре Херсона гостинице Play Hotel by Ribas, сообщили оккупационные власти Херсонской области в Telegram. Уточняется, что в этом отеле проживала съемочная группа российского телеканала RT.

По предварительным данным, в результате удара погибли два человека, в том числе депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. Кроме того, есть пострадавшие.

Между тем "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар по гостинице был нанесен украинской стороной, пишет российское государственное информагентство ТАСС.

СМИ: Мужчинам после "референдумов" ограничат выезд из РФ

Мужчинам "мобилизационного возраста" могут ограничить выезд из России после окончания "референдумов" на оккупированных РФ территориях Украины, сообщило издание "Медуза со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, наиболее вероятная дата введения запрета - 28 сентября. "Референдумы" в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины закончатся вечером 27 сентября. Собеседник "Медузы" рассказал, что, возможно, будет введено подобие "выездных виз" и для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Военные комиссары нескольких субъектов России в приказах о мобилизации уже запретили военнослужащим запаса выезжать за пределы России. Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале уведомления, выданные сотрудниками ФСБ людям, пытавшимся выехать из России в Казахстан. В справках утверждается, что им отказано в выезде на основании решения военного комиссариата.

Аспиранты в России получат отсрочку от мобилизации

Отсрочку от мобилизации в России наряду со студентами получат аспиранты, сообщили в Минобрнауки. Как передает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на горячую линию ведомства, указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, распространяется на всех обучающихся очной и очно-заочной форм обучения. "Пока каких-то отдельных категорий в данном указе не выделено. То есть аспиранты, ординаторы, студенты - тут никаких категорий нет, все обучающиеся", - цитирует радиостанция разъяснение представителя Минобрнауки.

Сербия не признает результаты "референдумов" в Донбассе

Несмотря на хорошие отношения Сербии с Москвой, правительство в Белграде не может принять результаты "референдумов" о вхождении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом на пресс-конференции в Белграде, как сообщают местные СМИ, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

По его словам, признание результатов этих фиктивных "референдумов" полностью бы противоречило государственным и национальным интересам Сербии и было бы "противоположно национальной политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу неизменности границ".

Протесты против мобилизации в Дагестане дошли до Махачкалы

Днем 25 сентября в дагестанском селе Эндирей протестующие против мобилизации резервистов для участия в войне против Украины перекрыли дорогу. На видео с места событий, которое опубликовал Telegram-канал "Утро Дагестан", видно, как мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов стреляет в воздух. Кадры с места событий опубликовал и Telegram-канал правозащитного движения "Весна". По его сведениям, протестующие в Дагестане перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала.

Массовая акция против мобилизации прошла в Махачкале. Telegram-канал правозащитного движения "Весна" опубликовал видео участников протеста, на котором запечатлены первые задержания. Судя по кадрам, на мероприятие пришло много женщин с детьми. Они выкрикивали: "Нет войне!", "Мы не слепые, мы не глухие!" и другие лозунги.

Полиция в Якутске разогнала женскую акцию против мобилизации

В центре Якутска на площади Орджоникидзе около 400 человек, в основном женщины, 25 сентября провели акцию протеста против мобилизации, сообщило местное издание SakhaDay. Акция прошла в том числе в виде традиционного якутского хороводного танца осуохай. Собравшиеся скандировали "Дайте нашим детям жить", "Нет войне", "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Люди стояли с плакатами "Не отдадим наших отцов, мужей и сыновей".

В начале полицейские требовали протестующих разойтись. На видео видно, что сотрудники полиции оказались в центре осуохая. В итоге через какое-то время начались задержания. Протестующие встретили их криками "Позор". Сколько человек были доставлены в отделения, неизвестно.

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