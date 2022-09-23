Россияне бегут от мобилизации в Казахстан. Что их там ждет?

После объявленной мобилизации многие россияне покидают страну. Часть из них едет в Казахстан, который имеет с Россией самую протяженную границу. Но почему именно туда и как надолго?

Казахстан имеет с Россией самую протяженную границу - более семи с половиной тысяч километров, здесь расположен 51 контрольно-пропускной пункт. С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, на тех КПП, которые расположены ближе всего к казахстанским городам Петропавловск и Уральск, со стороны РФ стоят километровые очереди.

Что происходит на границе

В основном границу переходят молодые люди. Те, кто уже пересек границу на посту "Сырым", который ближе всего расположен к Уральску, и оказался на казахстанской стороне, охотно демонстрируют фото и видео, которые сняли на свои смартфоны, чтобы показать, что происходит по ту сторону границы. Так, мужчина 38-40 лет и парень 16-18 лет, уставшие после долгого ожидания на пограничном переходе, но счастливые, что все-таки перешли границу, очень эмоционально и охотно рассказали DW о том, что наблюдали, проходя ночью через пограничный пост.

Программист из Самары, пересек границу на посту "Сырым" Фото: DW

"Там очень много народу (имеют в виду КПП на росссийской территории. - Ред.) машин 500-600. В Самаре сразу после объявления мобилизации все авиабилеты были раскуплены, хотя их цены выросли в разы: от 100 до 300 тысяч рублей в одно направление", - рассказали мужчина и парень.

По их словам, границу они перешли первыми, теперь несколько часов ждут остальных, своих друзей, которые все еще находятся на другой стороне. В Уральск все они едут впервые, а затем транзитом попытаются выехать в Европу, потому что у некоторых из них есть шенгенские визы и родственники за границей.

Куда и почему едут россияне

Программист из Самары Игорь пересек границу Казахстана и России пешком и при встрече с журналистами согласился говорить на камеру. В родном городе у него осталась жена и двое детей. Чтобы попасть в Казахстан, он простоял в очереди 12 часов.

"Я направляюсь в город Уральск,хочу избежать возможных последствий, которые могут со мной произойти в моем родном городе. Знакомым уже пришла повестка, мне еще нет. Я боюсь воевать, не хочу убивать и не хочу быть убитым", - сказал Игорь.

На вопрос о том, поддерживает ли он действия Кремля в отношении Украины, Игорь ответил, что не будет это комментировать. Он планирует работать удаленно из Уральска и следить за ситуацией в России. "Вернусь как ситуация изменится", - сказал он и пошел к стоящим рядом таксистам.

Девушка из Татарстана - Сания, пересекла границу на посту "Сырым" Фото: DW

Девушка по имени Сания из Татарстана рассказала, что она родом из Казани, а в Казахстане никогда раньше не была. Вместе со своим парнем она выехала из дома с одним рюкзачком, решив догнать родственников парня, которые уехали днем ранее. По ее словам, они прошли границу быстро, всего за 3 часа.

"Мы решили перестраховаться, вернуться всегда можно. Мы уезжаем, потому что объявлена мобилизация. Пока нас это лично не касается, потому что мой молодой человек - студент, я его девушка. Я закончила институт и занимаюсь своим делом. Как все успокоится, можно вернуться, а пока останемся здесь. Нас 7 человек, мы все молодые. Политику Кремля мы не обсуждали. С родителями было грустно расставаться, но когда-нибудь это нужно было сделать", - рассказала Сания.

Релокация в Казахстан

Ранним утром у одной из гостиниц в Алматы, самом крупном мегаполисе Казахстана, останавливается такси. Четверо молодых людей, от 20 до 25 лет, быстро вытащив свои сумки и рассчитавшись с водителем, направляются в отель. На вопрос DW, откуда они приехали, ребята отвечают неохотно. Смотрят исподлобья. Уговаривать поговорить с нами их приходится долго, да и то с условием - без каких-либо записей, фото и видеосъемок. Только после этого, удостоверившись, что диктофон выключен, а камера надежно упакована в сумку, один из парней отвечает:

- Да, мы только приехали.

- 21-го в России была объявлена мобилизация. Вы поэтому уехали?

- Да.

- Как вас зовут?

- Николай.

- А почему в Казахстан?

- Так было удобнее (пожимает плечами).

- Как же вы добирались? Ведь билеты на самолет стоят сейчас очень дорого.

- До Челябинска автобусом, а там, на машине до границы. Легально перешел границу и на такси до Петропавловска. Оттуда почти сутки на поезде.

Видя, что с нашей стороны нет агрессии, к Николаю присоединяются и другие ребята, которые рассказывают, что один из них из Тулы, остальные из Москвы. Все занимаются IT-технологиями и работают на "удаленке", у двоих свой бизнес.

- Хотите здесь остаться?

- Пока не знаю, - говорит один из парней. - Посмотрим, как будет дальше. Будем следить за политической обстановкой. Вдруг границы закроют, а у меня дома осталась семья.

- Мы тоже с другом оба "удаленщики". Я официально трудоустроен в РФ. Пока не знаю, как мне получить здесь вид на жительство. Планируем тут компанию зарегистрировать.

Многие приезжают, не все остаются

Таких молодых людей сегодня в Казахстане много. Одни приезжают вместе с семьями, другие в одиночку. Но не все остаются, кто-то для себя уже решил, что посмотрит город, поживет здесь немного и отправится дальше.

КПП на границе РФ и Казахстана Фото: DW

"Видел сообщения в Telegram-канале, что Киргизия и Узбекистан запустили для IT-шников программы, типа "технопарков", поддержка разная, проекты. Может, поеду туда", - неожиданно говорит один из парней.

Сегодня социальные сети пестрят сообщениями с предложениями о работе, о помощи в открытии бизнеса или получении вида на жительство. Эти же темы россияне активно обсуждают на Telegram-каналах. Кто-то задается вопросом о возможности получения вида на жительство, есть и такие, кто решил зарегистрировать брак на территории Казахстана и таким образом остаться в стране. Но многих волнует, прежде всего, работа.

"Я хотел бы переехать в Казахстан, но я беспокоюсь, что не смогу найти работу и поэтому не смогу остаться в вашей стране. Я студент 4-го курса. Учусь на программиста", - пишет Иван Фролов.

Есть ли риск депортации

В основном приехавшие в Казахстан молодые люди попадают под вторую и третью волну мобилизации в России. Среди них есть те, кто всерьез обеспокоен возможным решением правительства России принять закон о розыске военнообязанных граждан, попадающих под мобилизацию. Молодые люди интересуются, будут ли в этом случае казахстанские власти их депортировать.

В казахстанском законодательстве нет статьи о депортации иностранцев в связи с мобилизацией в другом государстве. В статье 28 закона "О правовом положении иностранцев" разъясняется, что иностранных граждан могут выдворить за пределы Казахстана за организацию и участие в несанкционированных митингах и шествиях, за предоставление ложных сведений в госорганы при подаче документов для получения разрешения на ПМЖ или гражданства Казахстана, за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу и нарушение законодательства в области миграции.

Как долго россияне могут оставаться в Казахстане

По данным министерства внутренних дел Казахстана, всего в республику в 2022 году въехали 4,3 млн иностранцев, а выехали 4,1 млн. С начала 2022 года за нарушение миграционного законодательства уже привлечено 3,2 тыс. россиян, что составляет всего 0,2% от въехавших граждан РФ. К ответственности привлекли 45,7 тыс. иностранных граждан. Из них были выдворены 4,2 тыс. человек.

В настоящий момент, по данным МВД в стране находятся 20 тысяч россиян. Согласно статистике, с января 2022 года в страну въехал 1,66 млн россиян, а на текущий момент выехал 1,64 млн. Однако, как заверяют в МВД Казахстана, прибывшие в страну иностранные граждане, находятся "под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания".

При этом, как напоминает МИД Казахстана, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК. Въехав на территорию Казахстана, граждане Таможенного союза обязаны в течение 30 суток стать на учет в органах миграционной полиции МВД РК. Срок пребывания в стране - не более 90 суток с момента въезда.

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