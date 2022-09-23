Повестки вручают ночью. Глава фонда о мобилизации в Бурятии

В России активно мобилизуют граждан на войну в Украине. Президент фонда "Свободная Бурятия" рассказала DW, как мобилизация проходит в этой республике, кому и когда вручают повестки.

В регионах России объявленная Путиным мобилизация идет полным ходом. Юристы и правозащитники заявляют, что впору говорить о полномасштабной мобилизации, а не о "частичной", как ее называют российские власти. На фронт отправляют и мужчин без боевого опыта, и пожилых людей старше 60 лет.

В Бурятии начали выполнять указ Владимира Путина о мобилизации незамедлительно - повестки раздавали в ночь на 22 сентября. Еще до начала мобилизации Бурятия, по подсчетам СМИ , занимала второе место после Дагестана по числу погибших на войне в Украине. О ситуации в Бурятии и причине жесткой мобилизации в этой республике - президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова рассказал DW.

DW: Что вам известно о том, как проходит мобилизация в Бурятии и насколько она масштабна?

Александра Гармажапова: Она очень масштабна. Бурятия отличилась в этот раз тем, что повестки вручали ночью. К людям стучались в три-четыре утра, чтобы отдать повестки. Деревни прочесывали вдоль и поперек. Конечно, это никакая не частичная, а полноценная мобилизация.

Приходили к людям, которые давно на пенсии, к тем, у кого на попечении ребенок инвалид, у кого протезы, кто недавно перенес операцию и не может сидеть еще в течение полугода. Также вручали повестки прямо на рабочем месте. Нам написал молодой человек, который работает в банке. К нему пришли в банк с повесткой, а когда он отказался ее взять, начали подключать понятых, составлять на него протокол о каком-то нарушении.

Я считаю, что это была одна из самых страшных ночей в истории Бурятии, потому что происходившее беспрецедентно. При этом вечером на протест против войны вышла небольшая группа. А на границе с Монголией одновременно с этим стоит очередь из автомобилей. Люди пытаются выехать туда из Бурятии.

Напомню, что буряты - это монгольский народ. И очень показательно, что в эту ночь монголы встречали своих братьев из Российской Федерации, которые там почувствовали на себе отношение старшего брата к младшему. Буряты уже давно ментально ближе к русским, но сейчас для России возник риск, что они резко вспомнят свои корни и повернутся к монголам. Последние, кстати, тоже нам пишут, что готовы помочь с трудоустройством и обучением монгольскому языку.

- Вы упомянули пенсионеров… Как же так? И российский президент, и министр обороны говорили о том, что призывать будут только тех, кто соответствует определенным параметрам. Это и возраст, и боевой опыт, как они говорили. А тут получается, что приходят к пенсионерам.

- Когда они собирались создать национальные батальоны, там тоже описывались какие-то требования неимоверные. В Бурятии они назвали батальон в честь священного для бурят озера Байкал, чего категорически нельзя было делать. В таких немирных целях они несколько месяцев пытались набрать этот батальон, но у них ничего не получалось.

Ребята, которые расторгли контракт, рассказывали мне, как вернулись из Украины и встали на учет на биржу труда, чтобы найти работу в гражданской жизни. И им снова приходили вакансии из батальона "Байкал". То есть, у них была нехватка людей.

Поэтому их (властей РФ. - Ред.) слова и действия противоречат друг другу. Если бы вся Россия так хотела воевать, не пришлось бы объявлять мобилизацию. Мы поначалу, честно скажу, с опаской начинали работу фонда. Думали, вдруг "отказников" на самом деле не так много, как принято считать. Но их оказалось действительно много. Поэтому мы не исключаем, что такая жесткая мобилизация в Бурятии связана с местью Кремля за массовое расторжение контрактов. Ну, и местные власти, конечно, хотят выслужиться. Кстати, вы знаете, кто в Бурятии вручает повестки?

- Учителя? Расскажите про это.

- Да, этим занимаются учителя. Пазл сошелся. Учителя фальсифицировали выборы, а теперь раздают повестки и ведут в школах "уроки о важном". Вот такое у нас важное, видимо - абсолютно лицемерное, циничное и безответственное. Очень много вопросов к учителям сейчас. Один из самых известных бурятских рэперов написал, что всех учителей нужно люстрировать, когда власть изменится. Потому что на таких, как они, все это и держится.

- То есть в Санкт-Петербурге дворники, а в Бурятии учителя.

- Мне кажется, там кого только не привлекают, но ядром, наверное, стали все-таки учителя. Я не могу правда, объяснить, почему именно в Бурятии оказалась такая тотальная мобилизация. Я получаю вал просьб о помощи, но потом открываю чаты о происходящем в Петербурге и Москве и не вижу похожего.

Просто не жалко? Учитывая ксенофобскую сущность этой власти, я не исключаю, что таким образом они пытаются избавиться от не государствообразующего народа. Буряты должны убивать украинцев, которых тоже пытаются сделать частью империи. Это очень цинично и страшно.

- Какая атмосфера в бурятских военкоматах?

- Атмосферу хорошо передает одно видео, снятое мужчиной, который проезжал мимо военкомата. Он говорил, что люди плачут, жены находятся в прострации, никто не понимает, как реагировать на происходящее. И, конечно, не понимают такого рвение местных властей. Алексей Цыденов (глава Бурятии. - Ред.) теперь является врагом бурятского народа. Бурят и так мало - в Бурятии их 461 тысяча человек. Мы очень долго работали над тем, чтобы мы не ассоциировались с этой войной. Мы объясняли, что буряты разные. С помощью нас контрактники стали расторгать контракты. То есть, Бурятия громко заявила о том, что они не хочет участвовать в этой войне.

Когда началась мобилизация, у нас в некотором смысле опустились руки. Получается, весь труд пошел насмарку. Мы же возвращали этих молодых ребят, многие говорили, что чувствовали себя оккупантами, что считают это войной двух славянских народов. При чем здесь они? А теперь их снова туда возвращают. Но это ошибка Кремля и местных властей.

Они не подозревают, к чему это приведет. А это приведет к тому, что буряты будут смотреть в сторону Монголии, которая им помогает. Я всегда повторяю, что Владимир Путин делает все для того, чтобы Россия распалась. Не какие-то там сепаратисты и этнические активисты. Нет, это делает Владимир Путин своим ксенофобским отношением к национальным меньшинствам.

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