Как в Казахстане принимают бегущих от мобилизации россиян

Казахстанские власти пообещали не отправлять российских уклонистов обратно и позаботиться о них. Что происходит на самом деле? Собеседники DW рассказали о том, как добрались до Казахстана и как их там встретили.

На состоявшейся 27 сентября встрече с общественностью города Туркестан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение переговоров с Москвой в связи с резко возросшим числом российских граждан, решившихся на переезд в Казахстан после объявленной в России мобилизации. При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен серьезно обсуждать и решать все вопросы.

Наибольший резонанс после выступления Токаева в Туркестане у казахстанских СМИ и россиян, зарегистрировавшихся в телеграм-каналах, которые специализируются на консультациях по релокации в Казахстан, вызвало его поручение правительству оказать помощь приезжающим гражданами Российской Федерации. "В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос", - подчеркнул президент Казахстана Токаев.

"Перед границей критическая ситуация"

Перешедший вечером 28 сентября границу с Казахстаном в районе погранпоста Маштаково вместе со своей семьей 35-летний школьный учитель из Самары по имени Сергей в беседе с DW заметил, что заявление президента Токаева окончательно убедило его в правильности сделанного выбора. "Я не желаю воевать со своими родными. В Украине живет мой родной брат. Он уже мобилизован. Мне повестка еще не пришла, но несколько моих друзей уже вызваны в военкомат. Да, чтобы приехать в Казахстан мне пришлось отстоять в огромной пробке, которая растянулась от поселка Поляков на 30 с лишним километров. Но после заявления казахского президента я понял, что этого стоило того", - рассказал DW учитель из Самары.

Волонтеры в Петропавловске раздают еду россиянам, бежавшим от мобилизаци в Казахстан Фото: Anatoly Weisskopf/DW

По словам Сергея, перед границей с Казахстаном сложилась критическая ситуация. "Там все сразу. Непонятные "бомбилы" с оренбургскими номерами, которые продают места в очереди за 10 тысяч рублей. Какие-то мутные личности, угрожающие преследованием за бегство из России. Абсолютно не воспринимающие жалобы на творящийся беспредел российские полицейские. Я очень рад, что все это теперь позади", - поделился своими впечатлениями собеседник DW, заметив, что при въезде в Казахстан его семья сразу же столкнулась с работой местных волонтеров, которые на железнодорожном вокзале организовали бесплатную раздачу горячей еды приехавшим жителям России.

"У них все схвачено"

Несколько иное впечатление Казахстан произвел на приехавшего из Ярославля программиста Петра Машкевича. Как и Сергей из Самары, он столкнулся с огромными очередями перед границей с Казахстаном, поскольку "российские пограничники пропускали максимум по 10 человек в час". Удивили его и специфические услуги водителей легковых автомобилей, которые предлагали идущим до границы пешком в легкой одежде соотечественникам "погреться на полчаса за 2 тысячи рублей".

Петр Машкевич Фото: Anatoly Weisskopf/DW

Впрочем, ярославский программист был не менее удивлен тем, с чем столкнулся сразу после прохождения паспортного контроля с казахстанской стороны на посту "Жанажол". "Это произошло ночью 28 сентября. При выходе из здания погранпоста ко мне подошли три человека с предложением отвезти меня в нужном направлении. Я отказался, сказав, что меня уже ждут. Спустя еще пару минут меня окружили уже человек десять. Они стали хватать меня за руки, тянуть в разные стороны и требовать, чтобы я сел именно в их машины", - рассказал Петр Машкевич.

В шоке от произошедшего инцидента и бывший журналист Вадим Курамшин, с которым программист из Ярославля заранее договорился встретиться на границе, чтобы уехать в Астану. Он удивлен агрессивным навязыванием услуг со стороны казахстанских таксистов, которые стали угрожать ему физической расправой за якобы увод клиента. "Меня обещали избить, порезать шины моего автомобиля, подчеркивая, что у них "все схвачено". Что более всего поражает, эти люди открыто действовали на территории режимного объекта, о чем предупреждала специально установленная вывеска. Не обращали на их действия и сотрудники пограничного поста", - отметил в разговоре с DW Вадим Курамшин.

Правила регистрации в Казахстане

Во многом чрезмерная навязчивость таксистов возле КПП связана с резко возросшими ценами на их услуги. Если от того же "Жанажола" до находящегося приблизительно в 70 км Петропавловска до 21 сентября можно было доехать максимум за 7 тысяч тенге (15 евро по текущему курсу), то в настоящий момент за этот же маршрут таксисты просят не меньше 150 евро. Резко выросла и стоимость арендного жилья. Особенно это заметно в таких городах, как Алматы и Астана, где за месяц проживания в однокомнатной квартире вместо прежних 200 тысяч тенге (438 евро) надо теперь платить 400 тысяч тенге. По некоторым данным, арендодатели стали выгонять жильцов с казахстанскими паспортами, что порождает серьезное недовольство среди граждан Казахстана.

Россиянам, приехавшим в Казахстан, дают информацию о регистрации Фото: Anatoly Weisskopf/DW

Приехавшим же россиянам деваться особо некуда. Согласно законодательству Республики Казахстан, принимающая сторона обязана сообщить в миграционную службу об иностранных гражданах по месту их временного проживания в течение трех дней после пересечения ими границы. В противном случае принимающую сторону ждет вначале предупреждение, а затем и штраф, тогда как иностранцам уже через 10 суток выносится штраф в размере эквивалентном 166 евро и выдворение за пределы страны.

Через 30 дней необходимо получать разрешение на временное проживание, оформление которого возложено на принимающую сторону. В общей сложности граждане России могут находиться в Казахстане 90 суток, после чего они обязаны покинуть Казахстан, либо попытаться получить вид на жительство (ВНЖ) сроком на 10 лет. Но в случае с ВНЖ есть один важный нюанс. В законодательстве Казахстана подчеркивается, что его можно получить только с разрешения страны, откуда прибыл иностранный гражданин.

Найти жилье и работу

Впрочем, из прибывших за последние дни в Казахстан около сотни тысяч россиян пока мало кто задумывается о получении ВНЖ. Того же Сергея из Самары больше интересует поиск жилья и трудоустройство. И есть вероятность, что его поиски будут успешными. В большинстве крупных городов Казахстана начали свою деятельность многочисленные группы волонтеров, которые на безвозмездной основе приглашают бегущих от агрессивной политики Путина граждан России пожить в своих домах и квартирах, одновременно помогая им найти работу.

Появились и объявления о свободных вакансиях для россиян. Особенно много предложений из небольших городов и сельской местности, где ждут врачей, школьных учителей, программистов, инженеров, технологов, механизаторов, доярок, пастухов и водителей грузовых автомобилей. При этом в большинстве таких объявлений присутствует важное на текущий момент дополнение - "есть возможность предоставления жилья".

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