Как уклонисты из России пережидают мобилизацию в Казахстане

Россиян, прибывших в Казахстан после объявления в РФ "частичной мобилизации", экстрадировать не будут, заверили власти в Астане. Можно ли им доверять и что говорят сами уклонисты - у DW.

Между Казахстаном и Россией существует договоренности по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Но в ситуации с уклонистами, бежавшими в РК после объявления президентом Путиным 21 сентября "частичной мобилизации", есть нюанс.

О нем упомянул казахстанский министр внутренних дел Марат Ахметжанов, пообещавший 27 сентября, что "если правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ, нет, то Казахстан не будет выдавать мигрантов России". В тот же день на ситуацию отреагировал и президент Касым-Жомарт Токаев, заметив, что Казахстан "должен проявить заботу о мигрантах из России и обеспечить им безопасность".

Между тем МВД Казахстана сообщило о планах внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в стране. Проект поправок был опубликован 26 сентября, обсуждение продлится до 10 октября.

Почему экстрадиции ожидать не следует

Эксперты, с которыми пообщалась DW, говорят, что экстрадиция уклонистов предусмотрена лишь в том случае, если со стороны российских госорганов ведется их уголовное преследование. Оно возможно лишь тогда, когда призывник, получив повестку, вначале явился в военкомат, где его поставили на учет, и должен был быть мобилизован, но вместо этого сбежал.

На границе Казахстана и России Фото: DW

В таком случае его поведение уже трактуется не как уклонение от призыва, а как дезертирство, за последнее предусмотрена уголовная ответственность. По запросу российской стороны Казахстан может экстрадировать дезертиров. Однако, по мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, Астана не будет выдавать уклонистов, если их разыскивают российские военкоматы.

"Но если в отношении призывника будет возбуждено уголовное дело, то, согласно Кишиневской конвенции о правовой помощи, мы должны будем его выдать. Но для этого нужен запрос об экстрадиции со стороны соответствующих органов России. Хотя я не думаю, что в Казахстане будут вылавливать уклонистов из РФ", - считает политолог.

В свою очередь, правозащитник Евгений Жовтис в беседе с DW обратил внимание на взятые Казахстаном международные обязательства в рамках Конвенции о статусе беженцев и Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Евгений Жовтис Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Может быть, какой-то человек преследуется по политическим мотивам. И нельзя выдавать человека в страну, где применяются пытки. А если судить по войне в Украине, то мы видим, что Россия применяет пытки просто широкомасштабные. Поэтому каждый случай надо будет рассматривать индивидуально", - пояснил Жовтис, выразив сомнение, что в сейчас Казахстан откажется от соблюдения своих международных обязательств.

Юридические нюансы

За последние несколько лет правила регистрации и въезда в Казахстан почти не изменились, хотя обновления есть. К примеру, согласно действующему миграционному законодательству, временно прибывшие в РК иммигранты не допускаются к осуществлению трудовой деятельности без выданных местными властями разрешений. Некоторому изменению подвергся и пункт о временной регистрации, которая теперь отменена для иностранцев, находящихся в стране до 30 суток. Если же тот или иной иностранец планирует быть в Казахстане более 30 суток, ему требуется разрешение на временное проживание, которое можно получить в миграционной службе или в Центрах обслуживания населения (ЦОН).

Россияне на границе с Казахстаном вскоре после объявления "частичной мобилизации" Фото: DW

Поменялись и требования в отношении уведомления властей о пребывании иммигрантов у казахстанцев. Теперь сдающие квартиры местные жители, хозяева отелей и хостелов должны сообщить в госорганы о пребывании иностранцев в течение трех рабочих дней со дня их прибытия. Тем, кто этого не сделал, выносится предупреждение, затем предусмотрены штрафы: 190 евро в эквиваленте для физических лица и 780 евро - для юридических.

Депортации или экстрадиции граждан между Казахстаном и Россией довольно редки и не были связаны с политикой, чаще это касалось уголовных преступлений. В основном экстрадировали обвиняемых в убийстве или крупных хищениях. Например, в октябре 2021 года из Казахстана был экстрадирован гражданин РФ, ранее осужденный на 20 лет за организацию преступной группы и торговлю героином в крупном размере. Были случаи, когда из России экстрадировали казахстанцев. Самой резонансной стала выдача Москвой в марте 2019 года экс-главы Bank RBK Жомарта Ертаева, которого Казахстан объявил в международный розыск по обвинению в хищении средств на несколько миллионов долларов.

О чем говорят российские мигранты, и как их встречает местное население

Сегодня фактически во всех городах Казахстана можно встретить молодых людей из России. Больше всего их на севере страны. В Алматы и Астану приезжают в основном состоятельные люди с конкретной целью: либо остаться и найти работу, либо иммигрировать в другие государства. При этом все стараются быть в курсе происходящего как дома, так и в Казахстане.

Вид на Алматы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Стоявшие у Центра обслуживания населения Алмалинского района Алматы молодые россияне рассказали DW, что, несмотря на то, что уже нашли себе жилье, продолжают с тревогой наблюдать за событиями на родине. По словам светловолосого, улыбчивого парня лет 25-ти, представившегося Алексеем, он очень боялся, что их с братом вышлют в Россию. "Но вчера власти Казахстана сказали, что этого делать не будут, и мы очень обрадовались", - признался он. И добавил, что надеется скоро найти себе работу в крупнейшем городе Казахстана. Возвращаться в РФ в ближайшие месяцы Алексей и его брат не планируют.

Казахстанцы в большинстве своем относятся к массово прибывающим россиянам довольно гостеприимно. В Уральске, где уже довольно холодно, местные девушки-волонтеры организовали помощь уклонистам. Стоявшим в большой очереди у ЦОНа россиянам волонтеры раздавали горячие пирожки, чай, и сигареты. А в Астане полицейские подогнали к столичному ЦОНу автозак - но не для того, чтобы кого-то задержать, а чтобы стоявшие в очереди и замерзшие молодые люди могли зайти в машину и согреться. Правда, воспользоваться этой услугой рискнули далеко не все.

Впрочем, есть в Казахстане и те, кто выражают обеспокоенность увеличившимся числом мигрантов из РФ. К примеру, бывший замминистра образования Мурат Абенов в Facebook выразил мнение, что власти страны допускают политическую ошибку, усложняя положение местного населения, которое из-за наплыва россиян может потерять свои рабочие места. Правда, поддержали его немногие пользователи социальной сети.

Между тем, как заверил МИД Казахстана, все госорганы "работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией". Однако в случае возникновения рисков - чрезмерного роста масштаба миграции или угроз безопасности страны - власти Казахстана предупреждают, что будут исходить из приоритета национальных интересов.

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