Казахстан изменит правила выдачи разрешения на проживание

Согласно предлагаемым поправкам, для оформления разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане иностранцам нужно будет предоставить загранпаспорт.

Министерство внутренних дел Казахстана планирует внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в стране. Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" в понедельник, 26 сентября.

В настоящее время для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане необходимо предоставить копию и оригинал национального паспорта. Предлагаемые МВД поправки предусматривают подачу заявителем заграничного, а не национального паспорта.

Еще одна поправка в проекте документа предусматривает предоставление заявителем оригинала, а не цифровой копии справки об отсутствии судимости, которую должен подписать уполномоченный сотрудник компетентного органа и заверить гербовой печатью подразделения. Ведомство поясняет, что такая справка в цифровом формате не сможет приниматься "ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств".

Остальной набор документов остается прежним. Законопроект 26 сентября вынесен на публичное обсуждение, оно продлится до 10 октября.

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