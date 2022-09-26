  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Вид на Алматы
Вид на АлматыФото: Anatolij Weißkopf/DW
ОбществоКазахстан

Казахстан изменит правила выдачи разрешения на проживание

Жан Рофе
4 мин. назад

Согласно предлагаемым поправкам, для оформления разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане иностранцам нужно будет предоставить загранпаспорт.

https://www.dw.com/ru/kazahstan-izmenit-pravila-vydaci-inostrancam-razresenia-na-prozivanie/a-63246563

Министерство внутренних дел Казахстана планирует внести изменения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в стране. Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" в понедельник, 26 сентября.

В настоящее время для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Казахстане необходимо предоставить копию и оригинал национального паспорта. Предлагаемые МВД поправки предусматривают подачу заявителем заграничного, а не национального паспорта.

Еще одна поправка в проекте документа предусматривает предоставление заявителем оригинала, а не цифровой копии справки об отсутствии судимости, которую должен подписать уполномоченный сотрудник компетентного органа и заверить гербовой печатью подразделения. Ведомство поясняет, что такая справка в цифровом формате не сможет приниматься "ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств".

Остальной набор документов остается прежним. Законопроект 26 сентября вынесен на публичное обсуждение, оно продлится до 10 октября.

Смотрите также:

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

"Мир" в Казахстане: за границей не берут кредитки выехавших туда россиян

"Мир" в Казахстане: за границей не берут кредитки выехавших туда россиян

Большинство банков Казахстана фактически прекратили работу с картами платежной системы "Мир". Как эту проблему решают тысячи россиян, выехавших в РК после объявленной в РФ частичной мобилизации?
Экономика и бизнес
6 ч. назад
В центре Астаны

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Столице Казахстана вернули прежнее название - Астана. Эксперты связывают переименование с процессом замещения политики "старого назарбаевского" Казахстана на "новый" во главе с Токаевым.
Политика
15 сентября 2022 г.
Русские граждане Казахстана на праздновании Дня единения народов Казахстана в Алматы

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных

Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных

Заявления СМИ и политиков России об ущемлении прав русских и русскоязычных граждан Казахстана и его власти, и жители встречают с недоумением и возмущением. Почему - у DW.
Политика
5 мая 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автомобили врачей и спасателей около школы в Ижевске

В Ижевске в результате стрельбы в школе погибли 15 человек

Преступность
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "Евгений Вагнер", которого за поставки питания для высших должных лиц в России называют "поваром Путина", в кухонном фартуке и с поварёшкой в руки говорит: "Да, я люблю Вагнера".

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Признание Пригожина в создании ЧВК "Вагнер". Классика!

Политика
3 ч. назад
Задержание одного из участников антивоенных протестов в Москве, сентябрь 2022 года

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

"Фейки" о ВС РФ: политзаключенным поможет шоколадный Пушкин

Культура
4 ч. назад
Константин Сонин во время интервью Константину Эггерту

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Сонин: Все скажут, что Путин послал наших ребят на смерть

Экономика и бизнес
8 ч. назад
Белорусско-украинская граница

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

"Не знаешь, когда закончится трип". Истории побегов из РБ

Общество
5 ч. назад
Кредитные карты платежных систем "Мир" и Visa

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Как россияне в Казахстане решают проблему с картами "Мир"

Экономика и бизнес
6 ч. назад
Российский паспорт

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Как россияне, живущие в Украине, становятся нелегалами

Конфликты
8 ч. назад
На главную страницу