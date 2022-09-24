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Грозный (фото из архива)Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

В Чечне похищают мужчин, подавших на загранпаспорт

Жан Рофе
49 мин. назад

Чеченское движение "Адат" сообщает, что после объявления мобилизации в РФ его правозащитники получили уже много заявлений о похищениях мужчин в Чечне и угрозах отправить их в Украину.

https://www.dw.com/ru/v-cecne-pohisaut-muzcin-podavsih-na-zagranpasport/a-63227675

В Чечне массово похищают мужчин, которые подали заявление на получение загранпаспорта после объявления в России частичной мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиционного чеченского движения "Адат" в пятницу, 23 сентября.

По информации канала, как минимум одного из похищенных незаконно удерживают на территории грозненского управления МВД. После подачи заявления на получение загранпаспорта мужчине 2003 года рождения позвонили и велели прийти в место получения документа для уточнения данных. Как сообщает Адат, "кадыровцы" заявляют, что его мобилизуют для участия в войне в Украине. При этом мужчина обладает военным билетом с категорией "В", никогда не служил и не оканчивал вуз с военной кафедрой, отмечает движение.

Чеченские оппозиционеры пишут, что получили уже много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их в Украину, но не называют точное число пострадавших от действий местных силовиков.

Мобилизация резервистов в России

О призыве 300 000 резервистов для участия в войне против Украины стало известно 21 сентября, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа. Ранее, в выступлении 8 марта, глава российского государства подчеркнул, что Россия не пойдет на подобный шаг, а также не станет отправлять на войну с Украиной солдат-срочников.

После объявления о начале мобилизации на границах РФ с соседними государствами, в том числе Казахстаном, выстроились автомобильные очереди, а цены на международные авиабилеты существенно выросли.

По данным Telegram-канала движения "Адат", 21 сентября в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Однако сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе главы региона Рамзана Кадырова не выдавать документы, утверждают активисты.

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Telegram-канал движения "Адат"

Сообщение в Telegram-канале "Адат"
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