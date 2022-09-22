В РФ будет нарастать вал протестов. Политолог о мобилизации

Президент РФ Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. О политических последствиях, которые после этого могут произойти в стране, ведущая программы "DW Новости Шоу" Татьяна Фельгенгауэр поговорила с политологом Аббасом Галлямовым.
DW: Что, на ваш взгляд, было самым важным в выступлении Путина, в котором он объявил о "частичной" мобилизации, и в последовавшим за ним заявлении Сергея Шойгу?
Аббас Галлямов: Для меня самым интересным было то, что никаких новых доводов в пользу необходимости вести эту войну не прозвучало. Было все то же самое, что озвучивалось уже неоднократно, многократное повторение слов "фашисты", "нацисты". И это значит, что никаких дополнительных аргументов, говорящих о пользе участия людей в этой войне, власти не представили. И это значит, что перелома в общественном настроении не произойдет, будут доминировать старые тренды. А тренды были антивоенные, очень неприятные для властей. То есть, сейчас уже можно смело прогнозировать, что будет массовое уклонение от мобилизации, и постепенно нарастающий вал протестов.
- Решение о введении мобилизации характеризует путинский режим, скорее, с сильной стороны или со слабой? Вряд ли Владимир Путин не осознает, на какой риск он идет. Он так уверен, что никаких серьезных последствий не будет, или это всплеск отчаяния?
- Если бы он верил, что никаких последствий не будет, он бы уже давно этот шаг предпринял. Его давно к этому призывали. Поэтому, очевидно, что последствий он боится. Просто он оказался в ситуации, где все остальные варианты еще хуже. Проиграть эту войну для него означает однозначный политический крах. После этого продолжать быть президентом он не сможет.
Поэтому он решил рискнуть, я думаю, в надежде даже не столько на военный аспект, не на то, что эти новобранцы сейчас помогут ему победить украинцев на поле боя. Я думаю, на самом деле, он не очень верит в эту перспективу. Если уж не справились до сих пор, то с чего вдруг справиться с помощью еще какого-то количества пушечного мяса?
Я думаю, что он больше рассчитывает впечатлить своей решительностью и готовностью к эскалации Украину. Его проблема в том, что украинцы не хотят садиться за стол переговоров. Он дважды обозначил это на прошлой неделе: в разговоре с премьер-министром Индии Моди и в разговоре с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал, что готов немедленно все прекратить, и сетовал, что украинцы отказываются вести с ним переговоры.
Поэтому он демонстрирует свою решительность и готовность повышать ставки. Он как бы подводит украинцев к мысли о том, что дальше он использует и ядерное оружие. Я думаю, что он сейчас больше всего рассчитывает на то, что украинцы, увидев его готовность рисковать, скажут себе: "Ладно, черт с ним, он псих, поэтому лучше с ним садиться и договариваться. Не будем доводить до греха". Вот его расчет.
- В предыдущие месяцы мы много раз обсуждали реакцию российских элит и говорили о том, что граждане Российской Федерации не активные участники происходящего. Делает ли объявление о мобилизации российских граждан таковыми? Возможно, теперь нужно смотреть не за тем, как поведут себя элиты, тем более, что они особо ничего не показали, а за тем, что будет происходить в городах РФ?
- Я прогнозирую серьезный всплеск протестов. Раньше люди, даже протестно настроенные, не протестовали потому, что боялись, условно говоря, получить по голове палкой от омоновцев или даже сесть. С одной стороны, у них был диван, а с другой - палка омоновца. И они выбирали между ними. А теперь выбор изменился. Теперь вместо дивана, извините, окоп в Украине и перспектива быть сожженным HIMERS просто в пепел.
И в этом смысле палка омоновца уже не так страшна, по сравнению с перспективой оказаться на фронте. Многие могут решить сейчас, дескать, да черт с ним, пойду, рискну, подерусь с омоновцами, даже если сяду, живее буду. Поэтому сейчас расклад полностью меняется и протестные настроения усилятся в разы. А там, где усиливаются протестные настроения, вполне может вспыхнуть и физический протест.
- Если вернуться к настроениям в элитах: для них что-то поменялось?
- Само по себе путинское решение (о мобилизации. - Ред.) для них не является каким-то судьбоносным. Они сейчас внимательно будут наблюдать за последствиями. И если они увидят, что народ выходит на улицы, что мобилизация срывается, что народ отказывается идти, массово протестует, бунтует, жжет военкоматы, то тогда, конечно, у них добавится решимости.
Тогда у них возникнет четкое понимание того, что Путин напрочь уничтожил свою собственную социальную базу, переизбраться в 2024 году он, скорее всего, не сможет. А если и сможет, то ценой больших рисков. То есть, появится риск "оранжевой революции" и вся система может рухнуть. И они поймут, что надо заботиться о спасении системы самим, - на Путина в этом смысле надежды уже нет. И тогда, я думаю, они, могут начать вносить в повестку вопрос преемника.
- А кто может стать преемником на фоне всего происходящего? Очевидно, что силовиков постараются отодвинуть.
- У силовиков в чистом виде шансов немного. Во-первых, они себя напрочь дискредитировали. Ведь для чего нужен преемник? Для того, чтобы снизить нагрузку на систему, чтобы Запад начал с ним переговоры, чтобы либералы не выходили на улицы, оппозиционеры не протестовали. А силовик в этом смысле ничем не лучше Путина. Против него также будут протестовать. И Запад с ним точно так же не будет разговаривать и точно так же будет на него давить.
И если уж Путина убирать, то вместо него должен появиться кто-то гораздо более приемлемый для противников режима. Кто-то, кто имеет минимальное отношение к этой военно-патриотической истерии последнего времени. Например, Собянин, Козак, Кудрин, Греф, Мишустин. Есть люди. На самом деле, много людей.
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