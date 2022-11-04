Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

С начала войны РФ против Украины отношения Москвы и Астаны серьезно изменились. После долгих лет стратегического партнерства у России остается все меньше рычагов влияния на Казахстан. Астана не признала ни независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", ни затем аннексию Россией украинских территорий. В то же время Казахстан не поддержал и западные санкции, введенные в отношении России. Такую позицию заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко назвал "сбалансированной", пояснив, что она основана, прежде всего, на собственных национальных интересах страны.

"Казахстан занимает сбалансированную позицию. Мы до сих пор открыты к любым возможным запросам и готовы сыграть ту или иную посредническую роль", - заявил заместитель главы казахстанского МИДа в специальном выпуске ток-шоу DW "В самую точку". По его словам, Астана выступает за урегулирование вооруженного конфликта между Россией и Украиной с помощью дипломатических средств за столом переговоров.

Дрейфует ли Астана прочь от Москвы?

Немало наблюдателей констатируют, что в последнее время Астана дистанцируется от Москвы. Однако мнение о том, что Казахстан "дрейфует в противоположную от России сторону", не соответствует действительности, говорит Василенко: "Казахстан и Россию объединяет самая протяженная в мире граница - 7500 километров. В Казахстане проживает 3,5 миллиона этнических русских, являющихся гражданами Казахстана. В России проживает 1,5 млн казахов, являющихся гражданами России. Для Казахстана Россия является крупнейшим торговым партнером. Казахстан и Россия являются государствами-основателями Евразийского экономического союза. В Казахстане работает 11 000 компаний с российским участием. В такой ситуации невозможно совершить поворот".

Основой международной политики Казахстана является многовекторность, говорит Василенко: Астана стремится развивать экономические отношения со всеми странами, в том числе, с западными. Из 390 млн долларов инвестиций в экономику Казахстана, по словам замминистра, 170 млрд долларов составляют европейские, а 50 млрд долларов - американские инвестиции. "Россия входит в первую десятку инвесторов, но крупнейшим инвестором она не является: инвесторами самых крупных инфраструктурных проектов, в частности, нефтегазовых, выступают западные и китайские компании", - подчеркивает политик.

Европа и США заинтересованы в Казахстане

Василенко констатирует, что Евросоюз стал обращать все больше внимания на Казахстан. "Все эти годы предпринимались достаточно активные усилия по диверсификации нашей торговой политики, экономической политики, экономического содружества и, конечно же, политических отношений. Но сейчас открывается некое окно возможностей в связи с тем, что есть и ответная реакция со стороны европейцев, заинтересованных в развитии так называемого "среднего коридора", по которому мы будем дальше транспортировать наши товары или китайские товары через Казахстан, через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию дальше в Европу", - говорит Роман Василенко.

На фоне энергетического и продовольственного кризисов последнего времени интерес к сотрудничеству с Астаной вырос не только у стран Евросоюза, но и у США, констатирует заместитель министра иностранных дел Казахстана. Подтверждением этому, по его словам, стала не только встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главами внешнеполитических стран Центральной Азии, прошедшая в в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но и прибытие в Казахстан нового американского посла. "Казахстан - крупнейшая страна в регионе, и без него сложно проводить какую-то политику в Центральной Азии, в том числе, по отношению к Афганистану и Ирану", - подчеркивает Василенко.

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