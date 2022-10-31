  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Астане, 31 октября 2022 г.
Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции в Астане, 31 октября 2022 г.Фото: Str/AFP/Getty Images
ПолитикаГермания

Бербок приветствовала дистанцирование Казахстана от России

Евгений Жуков
29 мин. назад

Находясь в Астане, Анналена Бербок выразила уважение тому, как Казахстан демонстрирует свою позицию по вопросу нападения России на Украину. По ее словам, Берлин предлагает Астане сотрудничество на равных.

https://p.dw.com/p/4Itmw

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) приветствовала усилия Казахстана по дистанцированию от России и проведению  реформ в направлении правового государства. В ходе поездки в Астану она заявила в понедельник, 31 октября, что заслуживает уважения то, как бывшая советская республика, несмотря на сложное географическое положение, демонстрирует свою позицию по вопросу нападения России на Украину.

"Казахстан неоднократно давал понять, что поддерживает международный порядок", - подчеркнула Бербок, напомнив, что Астана не встала на сторону Москвы при голосовании в ООН по резолюции с осуждением российского вторжения. В ходе прошедшего в марте голосования по этому вопросу Казахстан воздержался.

Бербок, которая отправилась в Казахстан и Узбекистан в составе бизнес-делегации, предложила Астане более тесное экономическое сотрудничество. Она подчеркнула, что Германия - в отличие от России и Китая - предлагает отношения на равных. Глава германского внешнеполитического ведомства отметила, что Казахстан обладает огромным потенциалом для производства возобновляемых источников энергии. Среди конкретных проектов Бербок назвала контракт одного немецкого предприятия по созданию ветропарка размером с федеральную землю Бранденбург. Кроме того, на Каспийском море планируется запустить совместный проект в области водородной энергетики.

В то же глава МИД ФРГ подчеркнула, что "устойчивое процветание достигается только там, где уважают и защищают права людей". Соблюдение "наших ценностей, таких как верховенство закона, демократия и справедливые правила", отвечает также и экономическим интересам, добавила Анналена Бербок.

Смотрите также:

Как приняли Путина в Казахстане

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

Как встречают россиян в Казахстане, куда они бегут от мобилизации. Репортаж из Алматы (11.10.2022)

С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну, по неподтвержденным данным, покинули около четверти миллиона россиян. Основными странами выезда стали Грузия, Армения и Казахстан.
Миграция11 октября 2022 г.03:21 мин.
external

Куда Токаев ведет Казахстан. DW Новости (01.09.2022)

Куда Токаев ведет Казахстан. DW Новости (01.09.2022)

Уже этой осенью в Казахстане могут пройти досрочные президентские выборы. С таким предложением выступил глава страны Касым-Жомарт Токаев – наследник на этом посту Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной 30 лет. При этом президент предложил увеличить срок президенства до 7 лет без права переизбрания.
1 сентября 2022 г.31:31 мин.
external

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: В России уже скоро может произойти смена руководства (14.09.2022)

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW прокомментировал то, как влияют санкции на экономику Казахстана, - и рассказал об отношении в странах постсоветского пространства к нынешней России.
Политика14 сентября 2022 г.41:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Столб дыма после ракетного удара по Киеву

Удары РФ повредили энергообъекты в разных городах Украины

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Супермаркет в Бресте, октябрь 2022 года.

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Общество4 ч. назад
Карикатура - "победитель президентских выборов в Бразилии Лула да Силва" держит в руках развивающийся флаг своей страны, символы которого трансформированы в серп и молот.

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Политика6 ч. назад
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика2 ч. назад
Реставрация витража

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

В Кельне реставрируют витражи Нотр-Дам-де-Пари

Культура3 ч. назад
Лула да Силва со своими избирателями, 30 октября 2022 года

Лула да Силва вернулся в бразильскую политику вопреки всему

Лула да Силва вернулся в бразильскую политику вопреки всему

Политика3 ч. назад
Флаг Турции на флаге ЕС

5 причин, по которым Запад нуждается в Турции

5 причин, по которым Запад нуждается в Турции

Политика8 ч. назад
На главную страницу