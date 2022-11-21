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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана
Касым-Жомарт ТокаевФото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаКазахстан

Касым-Жомарт Токаев переизбран президентом Казахстана

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Предварительные результаты голосования в Казахстане говорят о явной победе действующего главы государства. Токаеву противостояли пять почти никому не известных кандидатов.

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На президентских выборах в Казахстане убедительную победу одерживает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Согласно предварительным результатам, обнародованным в понедельник, 21 ноября, Токаев в результате состоявшихся накануне внеочередных президентских выборов набирает до 85 процентов голосов.

"Народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа - это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа", - заявил Токаев после оглашения предварительных результатов, согласно которым он набирает между 82,2 и 85,5 процента голосов.

Касым-Жомарт Токаев, правящий с 2019 года, практически уничтожил оппозицию. На выборах с ним соперничали пять почти никому не известных кандидатов. Ближайший конкурент Токаева, согласно данным Центризбиркома, набрал лишь 5,2 процента голосов. Активность избирателей составляла около 69 процентов.

Перавым Токаева поздравил Назарбаева

Первоначально планировалось, что президентские выборы в Казахстане пройдут в 2024 году, но в сентябре Токаев объявил о проведении досрочного голосования в рамках реализуемых им масштабных конституционных и экономических реформ. Токаев возглавил Казахстан после ухода Нурсултана Назарбаева, авторитарно правившего страной почти три десятилетия.

Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах. "Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бывшего президента.

В январе нынешнего года в Казахстане в Казахстане произшли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. В результате по всей стране погибли сотни людей, тысячи были арестованы. Члены семьи Назарбаева и его ближайшего окружения были лишены должностей и влияния. В марте Токаев анонсировал серию реформ, которые включали внесение поправок в Конституцию страны. В частности, по результатам референдума полномочия президента были ограничены одним семилетним сроком.

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