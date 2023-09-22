Казахстан опубликовал свой "список иноагентов". Зачем?

В опубликованном реестре лиц, получающих деньги из-за рубежа, значатся не только журналисты и правозащитники, но и представительства международных фондов и транснациональных компаний. Подробности - у DW.

Комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана во второй половине дня 20 сентября опубликовал "реестр лиц, получающих деньги или имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства", составленный по итогам первого полугодия 2023 года. В него вошли 240 физических и юридических лиц. Помимо известных в Казахстане правозащитных организаций, отечественных экологических и общественных фондов, юридических бюро, популярных в стране изданий и отдельных журналистов. В реестре значатся и представительства международных фондов и крупных зарубежных компаний.

Ради доверия граждан

В реестр попали, например, Казахстанское международное бюро по правам человека, Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз", Федерация профсоюзов Казахстана, российский "Газпромбанк", компании из Японии Mitsubishi и Mitsui, венгерская Gedeon Richter, американская Baker McKenzie, Норвежский Хельсинский комитет, Internews Network и Freedom House. Присутствуют в казахстанском списке "иноагентов" и юридические лица, связанные с Германией: объединение немцев Казахстана Wiedergeburt, компании Weidmüller, OSRAM, Wörwag Pharma и Stihl, фонды имени Фридриха Эберта и Розы Люксембург.

Министерство финансов Казахстана, которому подчиняется комитет государственных доходов, поспешило объяснить необходимость публикации "реестра лиц, получающих деньги и имущество из-за рубежа". Из распространённого утром 21 сентября сообщения следует, что список опубликован в соответствии с введенными 23 марта 2023 года поправками в "правила ведения базы данных о лицах, получивших и расходовавших деньги или иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций".

Для информации: эти правила были приняты на основании приказа министра финансов в феврале 2018 года, когда во главе Казахстана еще стоял Нурсултан Назарбаев. "Данная поправка в целом направлена на повышение уровня доверия граждан - как к государству, так и неправительственным организациям", - подчеркнули в министерстве финансов.

Но, судя по реакции СМИ и социальных сетей на публикацию реестра, пояснений министерства финансов оказалось явно недостаточно. Ведь на главные вопросы - "по каким критериям составлялся список?" и "какую цель преследует публикация реестра?" - ответы так и не даны.

Альберт Рау Фото: A. Weiskopf/DW

"Мы действительно получаем финансирование из Германии. Но у нашего фонда абсолютно прозрачная отчетность на сайте с 2017 года. Все доходы и расходы видны до последнего тенге. Непонятно только, по каким критериям определили, кто входит в список, а кто нет, и для чего понадобилась его публиковать? В России все ясно - тебе присвоен статус, и ты должен во всех своих публикациях вешать на себя ярлык. У нас вроде как ситуация другая. Никто не заставляет объявлять себя "иноагентом", - заметил в беседе с DW руководитель объединения немцев Казахстана Wiedergeburt, депутат парламента Альберт Рау.

Кто носит фирму Adidas…

Некомпетентной и непрофессиональной назвал публикацию реестра "иноагентов" руководитель Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Евгений Жовтис. В своем комментарии для DW он заметил, что похожий скандал уже был в начале 2021 года, когда по представлению налоговых органов на три дня приостанавливалась деятельность сразу семи ведущих правозащитных организаций Казахстана.

Евгений Жовтис Фото: A. Weiskopf/DW

"Тогда абсолютно необоснованно были предъявлены претензии в неправильном заполнении налоговой отчетности. В те дни в своих комментариях я отмечал, что это явное снижение компетенции с точки зрения оценки рисков и последствий. Сейчас история в чем-то повторяется", - считает Евгений Жовтис. По мнению правозащитника, и прошлая, и нынешняя ситуация связана с принятым в 2016 году законом о противодействии экстремизму и терроризму.

"На основании этого закона, в налоговом кодексе появилась статья, согласно которой все без исключения физические и юридические лица должны отчитываться за полученные из-за рубежа средства на проведение опросов общественного мнения, правовую помощь, а также сбор, анализ и распространение информации. При этом отчетность за расходование средств наступает, начиная с полученной из-за рубежа суммы в размере от одного тенге или 0,002 евро по текущему курсу", - заметил руководитель КМБПЧ.

Есть у публикации реестра, по мнению Евгения Жовтиса, и политическая составляющая. "Это классическая ксенофобия по отношению к иностранцам. И это в тот момент, когда на самом высоком уровне заботятся о хорошем имидже страны, много говорят о необходимости привлечения зарубежных инвестиций, о благоприятном инвестиционном климате. И тут же фактически вслед за Россией заявляют, что тот, "кто носит фирму Adidas, завтра Родину продаст". Получается, если, скажем, ООН реализует какой-нибудь проект совместно с одним из министерств, или вот ЕС оказывал помощь в реформировании казахстанского правосудия, то полученные из-за рубежа деньги являются по умолчанию подозрительными", - поделился с DW своей точкой зрения известный казахстанский правозащитник.

Обнаружилось в публикации "реестра" и нарушение действующего законодательства Казахстана, которое затронуло интересы физических лиц. Вопреки закону "О персональных данных", комитет государственных доходов указал индивидуальные идентификационные номера (ИИН) журналистов, правозащитников и общественных деятелей, которые получали средства из-за рубежа. Хотя в законе указано, что даже государственные органы должны получать разрешение у граждан на публикацию их ИИН, а за незаконное распространение персональных данных предусматривается либо крупный административный штраф, либо до семи лет лишения свободы.

"Иноагенты" в Казахстане пока не актуальны

Наконец, публикация "реестра" стала поводом для опасений среди представителей гражданского общества в связи с вероятностью появления в Казахстане своего аналога российскому закону "Об иноагентах". Разговоры об этом идут уже около двух лет, хотя казахстанские чиновники категорически отрицают подобное развитие событий.

Артур Ластаев Фото: A. Weiskopf/DW

К примеру, уполномоченный по правам человека при президенте Казахстана Артур Ластаев еще три недели назад в беседе с DW заметил, что его офис не видит необходимости в принятии такого закона.

"Такой вопрос на повестке дня пока не стоит. А что будет завтра, я не могу предсказать. Никто же не мог предположить, что война начнется. Никто не мог предсказать "январские события". И второе. Наш офис не отслеживает получение грантов из-за рубежа. Насколько я знаю, со стороны руководства страны разговоры шли только об интересах по налогообложению. Если кто-то получает деньги из-за рубежа, он должен их задекларировать и в соответствующие сроки уплатить налоги", - подчеркнул Артур Ластаев.

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