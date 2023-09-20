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В Казахстане опубликовали аналог реестра "иноагентов" РФ

Александра Иванова
21 сентября 2023 г.

Кроме прочих, в казахстанском списке лиц и организаций, получающих финансирование от иностранцев, - журналисты, НПО и представительство АО "Газпромбанк" в Республике Казахстан.

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Надпись "Иностранный агент" на листе бумаги, прикрепленном к рубашке мужчины со спины
Фото: DW

"Реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев" - своеобразный аналог российского реестра "иноагентов" Минюста - появился в Казахстане. На публикацию этого документа на сайте комитета государственных доходов Минфина Казахстана в среду, 20 сентября, обратило внимание казахстанское онлайн-издание Exclusive.

На данный момент в списке находятся 240 компаний и физлиц. Кроме прочего, это международная организация Internews, международный центр журналистики Medianet, портал Factcheck.kz, онлайн-издание MASA Media, а также журналисты Динара Егеубаева, освещавшая протесты в Казахстане в январе 2022 года, Дмитрий Дубовицкий (автор YouTube-канала "За нами уже выехали") и сотрудничавшая с "Радио Свобода" Айнур Коскина.

В казахстанском списке "иноагентов" - правозащитники и Газпромбанк

В список попали и правозащитные организации - такие, как Международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз" (в переводе на русский: "Честное слово"), Правовой медиацентр, Молодежная информационная служба Казахстана, Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности правозащитника Евгения Жовтиса и другие.

Среди организаций с иностранным финансированием, оказались и представительство российского АО "Газпромбанк" и ТОО "Прайсвотерхаускуперс такс энд эдвайзори" (PwC).

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