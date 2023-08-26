  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Журналист Константин Эггерт объявлен в России "иноагентом"

Жан Рофе
26 августа 2023 г.

В очередной список "иноагентов" Минюста РФ включены шесть граждан и две организации. Среди них - политолог Кирилл Рогов, аналитик Михаил Крутихин и издание "Довод".

https://p.dw.com/p/4VbGi
Российский журналист Константин Эггерт (фото из архива)
Константин Эггерт (фото из архива)Фото: DW

Министерство юстиции России в пятницу, 25 августа, объявило "иностранным агентом" российского журналиста Константина Эггерта, автора еженедельной колонки на сайте DW. Кроме него, реестр физлиц-"иноагентов" пополнили политолог и публицист Кирилл Рогов, главный редактор исторического журнала "Дилетант" Виталий Дымарский, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, историк и автор фильма "Обыкновенная денацификация" Александр Штефанов и руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков.

Организациями-"иноагентами" признаны владимирское интернет-издание "Довод" и немецкая НКО MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующая проект My Russian Rights. Последняя, как отмечает "Медиазона", связана с главой правозащитного движения "Русь Сидящая" Ольгой Романовой.

Противники войны в Украине

По версии Минюста РФ, все фигуранты нового перечня, кроме Виталия Дымарского и Мартина Кочесокова, выступали против военного вторжения России в Украину. Внесение Дымарского в реестр объясняется тем, что он якобы распространял "недостоверную информацию" о политике и решениях российских властей, а также о действиях российской армии. Кочесокову приписывают "призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ".

Из списка "иноагентов" ведомство исключило юридическое лицо петербургского информационного агентства "Росбалт" - акционерное общество "РС-Балт". Минюст объяснил это "прекращением получения от иностранных источников денежных средств".

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" налагает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

Смотрите также:

Писатели нон грата в России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве (31.01.2023)

Из-за поправок в закон об "иноагентах" со старейшей культурно-просветительской и правозащитной организацией России расторгли договор аренды. Сотрудники пообещали спасти архивы.
Политика31 января 2023 г.06:58 мин.
external

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой? (29.01.2023)

Ликвидация Хельсинкской группы: кто еще в России под угрозой? (29.01.2023)

Давление на критиков Кремля усиливается. Даже простое осуждение войны может обернуться уголовной статьей. На днях Мосгорсуд принял решение о ликвидации старейшей в России правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы. Раньше власти прекратили работу "Мемориала". Сахаровский центр будет выселен из всех помещений в Москве. Как реагируют на это правозащитники?
Политика29 января 2023 г.03:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель F-16 в полете
Трансляция

Зеленский призывает поспешить с передачей истребителей F-16

Конфликты26 августа 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
Бронзовый бюст Александра Македонского - историческая ценность или искусная подделка?

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Искусство25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
БелАЭС в районе Островца

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ

Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ

Общество25 августа 2023 г.
Логотип YouTube

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

В России готовят блокировку YouTube? Что об этом известно

Технологии25 августа 2023 г.
На главную страницу