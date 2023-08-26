Журналист Константин Эггерт объявлен в России "иноагентом"

В очередной список "иноагентов" Минюста РФ включены шесть граждан и две организации. Среди них - политолог Кирилл Рогов, аналитик Михаил Крутихин и издание "Довод".

Министерство юстиции России в пятницу, 25 августа, объявило "иностранным агентом" российского журналиста Константина Эггерта , автора еженедельной колонки на сайте DW. Кроме него, реестр физлиц-"иноагентов" пополнили политолог и публицист Кирилл Рогов, главный редактор исторического журнала "Дилетант" Виталий Дымарский, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин, историк и автор фильма "Обыкновенная денацификация" Александр Штефанов и руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков.

Организациями-"иноагентами" признаны владимирское интернет-издание "Довод" и немецкая НКО MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующая проект My Russian Rights. Последняя, как отмечает "Медиазона", связана с главой правозащитного движения "Русь Сидящая" Ольгой Романовой.

Противники войны в Украине

По версии Минюста РФ, все фигуранты нового перечня, кроме Виталия Дымарского и Мартина Кочесокова, выступали против военного вторжения России в Украину. Внесение Дымарского в реестр объясняется тем, что он якобы распространял "недостоверную информацию" о политике и решениях российских властей, а также о действиях российской армии. Кочесокову приписывают "призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ".

Из списка "иноагентов" ведомство исключило юридическое лицо петербургского информационного агентства "Росбалт" - акционерное общество "РС-Балт". Минюст объяснил это "прекращением получения от иностранных источников денежных средств".

Закон об "иноагентах" в России

Закон об "иностранных агентах" появился в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно, по пятницам. Статус "иноагента" налагает на человека множество обязанностей и ограничений.

С 1 декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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