"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

На сотрудников движения "Голос" в России оказывается неожиданно жесткое давление. Почему так происходит, что это за организация и как давно она борется за честные выборы в РФ - у DW.

В четверг, 17 августа, сразу в восьми регионах России прошли обыски у 14 сотрудников движения "Голос". На сопредседателя движения Григория Мельконьянца завели уголовное дело, 18 августа суд отправил его под арест в СИЗО на два месяца. Мельконьянца обвиняют в "сотрудничестве с нежелательной организацией", речь идет о "Европейской сети организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), чьим членом движение "Голос" было до признания ENEMO "нежелательной" в РФ в 2021 году. Не исключено, что уголовные дела будут открыты и против других сотрудников движения.

Нынешний удар российских силовиков по "Голосу" - вероятно, самый крупный, но далеко не первый. Движение "Голос" существует в различных формах уже 23 года, и практически все это время сталкивается с давлением на себя и своих сотрудников. При этом даже главные оппоненты в лице государства ценят опыт и экспертизу "Голоса" в вопросах проведения выборов в России. Мельконьянц помогал ЦИКу "часто профессиональной критикой", как заметила председательница ЦИК Элла Памфилова, комментируя его задержание.

Истоки "Голоса" и первые успехи

"Голос" был учрежден как общественная организация в 2000 году для защиты избирательных прав граждан и развития гражданского общества. "Голос" довольно быстро стал одной из лидирующих мониторинговых служб в России. Он был и тем, кто документировал нарушения на выборах еще с начала 2000-х годов, обращая общественное внимание на рост административного ресурса и на то, что агитация за правящую партию "Единая Россия" велась на деньги налогоплательщиков. "Голос" еще в далеком 2004 году столкнулся с тем, что государство постепенно уменьшало возможности самих наблюдателей вести независимый мониторинг, введя запрет на общественное наблюдение на выборах.

Статус "иноагента" тогда, "когда это еще не было модно"

Подписанный Владимиром Путиным в 2012 году закон об "иностранных агентах" стал серьезным ударом по гражданскому обществу в России. Весной 2013 года ассоциацию "Голос" признали "иностранным агентом" - поводом стала премия Норвежского Хельсинкского комитета, даже несмотря на то, что "Голос" отказался от ее получения. Тогдашняя глава ассоциации Лилия Шибанова в интервью DW заявляла, что не намерена мириться со статусом "иноагента" и обещала оспаривать его в суде.

Лилия Шибанова, правозащитница и бывшая глава ассоциации"Голос" Фото: DW/M. Bushuev

Шибанова тогда открыто жаловалась на давление со стороны ФСБ России. "Мы устали от того, что нам закрывают залы, офицеры ФСБ постоянно ведут разговоры с нашими сотрудниками, мы устали от подпольной борьбы. Лучше воевать в открытую", - говорила бывшая глава ассоциации.

Чтобы избежать статуса "иноагента", ассоциация была первой НКО, которая пошла на самоликвидацию, но вместо нее было сформировано общественное движение в защиту прав избирателей "Голос". Длительные судебные процессы время от времени приносили успех юристам "Голоса". Так, в 2014-15 годах "Голосу" удалось добиться отмены административных штрафов, в том числе наложенного против лично Шибановой, но не статуса "иноагента".

Репрессии против сотрудников "Голоса": 6 обысков за 4 года

В следующем, 2015-м году, сотрудники движения столкнулись с первыми массовыми обысками и изъятием техники. С этого момента давлению и репрессиям власти начали подвергать отдельных сотрудников "Голоса" в различных регионах. В 2015 году был принят закон, запрещающий "иностранным агентам" участвовать в избирательной кампании в любом качестве. В "Голосе" были уверены, что этот закон написан в том числе против них. "Это ведь не только наблюдение на выборах, но и любая публикация на нашем сайте, любое заявление "Голоса" по нарушениям в ходе избирательной кампании. Именно поэтому нас и не исключают из списка "иностранных агентов" даже без иностранного финансирования, чтобы не потерять возможность не допускать нас на выборы", - говорила в 2016 году Лилия Шибанова в интервью DW.

В 2016 года ассоциация "Голос" была официально ликвидирована. Но преследования сотрудников "Голоса" под различными предлогами продолжились. Издание "7х7 - Горизонтальная Россия" подсчитало, что только за последние четыре года силовики провели шесть массовых обысков у координаторов "Голоса" - как правило, или вскоре после выборов или незадолго до них.

Пожалуй, наиболее заметным в прессе стало уголовное преследование и наказание в виде обязательных работ для члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота. Удот, который, по его собственным словам, поддался на провокацию со стороны сотрудников российского телеканала "НТВ", был признан виновным в угрозе убийством за высказывание в их адрес. В 2021 году Минюст внес сразу 20 координаторов и активистов "Голоса" в список СМИ-физлиц-"иноагентов", как вспомнило издание SOTA. В том же году Минюст РФ внес уже движение "Голос" в реестр "иноагентов", не имеющих регистрации в России.

В "Голосе" уверены: Кремль считает их до сих пор опасными

Движение "Голос" выступило против войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года, но смогло продолжить свою работу. Сайт движения остается частично заблокирован в России, свои доклады движение распространяет в том числе через рассылки и каналы в соцсетях. Последнюю волну репрессий в самом "Голосе" называют попыткой помешать общественному наблюдению. "У нас остались три с половиной недели до единого дня голосования и четыре месяца до старта президентской кампании. И обыски у "Голоса" вписываются в тенденцию последнего года по максимальному ограничению возможности людей проконтролировать выборы", - говорится в заявлении сопредседателя движения "Голос" Станислава Андрейчука.

Власти попыткой давления на "Голос" пытаются скрыть от избирателей реальную ситуацию в стране, уверены в движении. "Судя по тому, что мы наблюдаем на региональных выборах, для властей всё складывается не так хорошо, как они пытаются представить. Пример этого - выборы в Хакасии, где идет сложная борьба, в которой кандидат в губернаторы от "Единой России", похоже, проигрывает. Об этом шла речь в аналитическом докладе, который "Голос" опубликовал в среду", 17 августа, добавил Андрейчук.

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