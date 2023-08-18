  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Михаил Бушуев
1 ч. назад

На сотрудников движения "Голос" в России оказывается неожиданно жесткое давление. Почему так происходит, что это за организация и как давно она борется за честные выборы в РФ - у DW.

https://p.dw.com/p/4VKbH
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц (фото из архива)
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий МельконьянцФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

В четверг, 17 августа, сразу в восьми регионах России прошли обыски у 14 сотрудников движения "Голос". На сопредседателя движения Григория Мельконьянца завели уголовное дело, 18 августа суд отправил его под арест в СИЗО на два месяца. Мельконьянца обвиняют в "сотрудничестве с нежелательной организацией", речь идет о "Европейской сети организаций по наблюдению на выборах" (ENEMO), чьим членом движение "Голос" было до признания ENEMO "нежелательной" в РФ в 2021 году. Не исключено, что уголовные дела будут открыты и против других сотрудников движения.

Нынешний удар российских силовиков по "Голосу" - вероятно, самый крупный, но далеко не первый. Движение "Голос" существует в различных формах уже 23 года, и практически все это время сталкивается с давлением на себя и своих сотрудников. При этом даже главные оппоненты в лице государства ценят опыт и экспертизу "Голоса" в вопросах проведения выборов в России. Мельконьянц помогал ЦИКу "часто профессиональной критикой", как заметила председательница ЦИК Элла Памфилова, комментируя его задержание.

Истоки "Голоса" и первые успехи

"Голос" был учрежден как общественная организация в 2000 году для защиты избирательных прав граждан и развития гражданского общества. "Голос" довольно быстро стал одной из лидирующих мониторинговых служб в России. Он был и тем, кто документировал нарушения на выборах еще с начала 2000-х годов, обращая общественное внимание на рост административного ресурса и на то, что агитация за правящую партию "Единая Россия" велась на деньги налогоплательщиков. "Голос" еще в далеком 2004 году столкнулся с тем, что государство постепенно уменьшало возможности самих наблюдателей вести независимый мониторинг, введя запрет на общественное наблюдение на выборах.

Статус "иноагента" тогда, "когда это еще не было модно"

Подписанный Владимиром Путиным в 2012 году закон об "иностранных агентах" стал серьезным ударом по гражданскому обществу в России. Весной 2013 года ассоциацию "Голос" признали "иностранным агентом" - поводом стала премия Норвежского Хельсинкского комитета, даже несмотря на то, что "Голос" отказался от ее получения. Тогдашняя глава ассоциации Лилия Шибанова в интервью DW заявляла, что не намерена мириться со статусом "иноагента" и обещала оспаривать его в суде.

Лилия Шибанова, правозащитница и бывшая глава ассоциации"Голос", фото из архива
Лилия Шибанова, правозащитница и бывшая глава ассоциации"Голос"Фото: DW/M. Bushuev

Шибанова тогда открыто жаловалась на давление со стороны ФСБ России. "Мы устали от того, что нам закрывают залы, офицеры ФСБ постоянно ведут разговоры с нашими сотрудниками, мы устали от подпольной борьбы. Лучше воевать в открытую", - говорила бывшая глава ассоциации.

Чтобы избежать статуса "иноагента", ассоциация была первой НКО, которая пошла на самоликвидацию, но вместо нее было сформировано общественное движение в защиту прав избирателей "Голос". Длительные судебные процессы время от времени приносили успех юристам "Голоса". Так, в 2014-15 годах "Голосу" удалось добиться отмены административных штрафов, в том числе наложенного против лично Шибановой, но не статуса "иноагента".

Репрессии против сотрудников "Голоса": 6 обысков за 4 года

В следующем, 2015-м году, сотрудники движения столкнулись с первыми массовыми обысками и изъятием техники. С этого момента давлению и репрессиям власти начали подвергать отдельных сотрудников "Голоса" в различных регионах. В 2015 году был принят закон, запрещающий "иностранным агентам" участвовать в избирательной кампании в любом качестве. В "Голосе" были уверены, что этот закон написан в том числе против них. "Это ведь не только наблюдение на выборах, но и любая публикация на нашем сайте, любое заявление "Голоса" по нарушениям в ходе избирательной кампании. Именно поэтому нас и не исключают из списка "иностранных агентов" даже без иностранного финансирования, чтобы не потерять возможность не допускать нас на выборы", - говорила в 2016 году Лилия Шибанова в интервью DW.

В 2016 года ассоциация "Голос" была официально ликвидирована. Но преследования сотрудников "Голоса" под различными предлогами продолжились. Издание "7х7 - Горизонтальная Россия" подсчитало, что только за последние четыре года силовики провели шесть массовых обысков у координаторов "Голоса" - как правило, или вскоре после выборов или незадолго до них.

Пожалуй, наиболее заметным в прессе стало уголовное преследование и наказание в виде обязательных работ для члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота. Удот, который, по его собственным словам, поддался на провокацию со стороны сотрудников российского телеканала "НТВ", был признан виновным в угрозе убийством за высказывание в их адрес. В 2021 году Минюст внес сразу 20 координаторов и активистов "Голоса" в список СМИ-физлиц-"иноагентов", как вспомнило издание SOTA. В том же году Минюст РФ внес уже движение "Голос" в реестр "иноагентов", не имеющих регистрации в России.

В "Голосе" уверены: Кремль считает их до сих пор опасными

Движение "Голос" выступило против войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года, но смогло продолжить свою работу. Сайт движения остается частично заблокирован в России, свои доклады движение распространяет в том числе через рассылки и каналы в соцсетях. Последнюю волну репрессий в самом "Голосе" называют попыткой помешать общественному наблюдению. "У нас остались три с половиной недели до единого дня голосования и четыре месяца до старта президентской кампании. И обыски у "Голоса" вписываются в тенденцию последнего года по максимальному ограничению возможности людей проконтролировать выборы", - говорится в заявлении сопредседателя движения "Голос" Станислава Андрейчука.

Власти попыткой давления на "Голос" пытаются скрыть от избирателей реальную ситуацию в стране, уверены в движении. "Судя по тому, что мы наблюдаем на региональных выборах, для властей всё складывается не так хорошо, как они пытаются представить. Пример этого - выборы в Хакасии, где идет сложная борьба, в которой кандидат в губернаторы от "Единой России", похоже, проигрывает. Об этом шла речь в аналитическом докладе, который "Голос" опубликовал в среду", 17 августа, добавил Андрейчук.

Смотрите также:

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Независимые наблюдатели требуют отменить результаты электронного голосования на выборах в Госдуму (20.09.2021)

Независимые наблюдатели требуют отменить результаты электронного голосования на выборах в Госдуму (20.09.2021)

Публикацию электронной части голосования на выборах в Госдуму переносили несколько раз. В итоге в Центризбиркоме от нее просто отказались. А независимые наблюдатели отметили следующее. В тех округах, где после подсчета обычных бумажных бюллетеней лидировали оппозиционные кандидаты, после внесения электронных данных лидерами стали кандидаты, поддержанные командой мэра Москвы Сергея Собянина.
Политика20 сентября 2021 г.03:39 мин.
external

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21)

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21)

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
Политика6 октября 2021 г.17:15 мин.
external

Выборы в российских регионах

Выборы в российских регионах

Прямые всенародные выборы губернаторов были отменены в России 8 лет назад. Однако после массовых демонстраций, прокатившихся по стране, бывший президент РФ Дмитрий Медведев зимой 2012 года вернул подобную практику.
Политика15 октября 2012 г.01:28 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель F-16
Трансляция

Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в конце августа

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Спустя два года Кристина Тимановская возвращается в большой спорт

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Кристина Тимановская: "Мне повезло с характером - не сдаюсь"

Спорт3 ч. назад
Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко сидит в смирительной рубашке и говорит: "Путин не сумасшедший, я знаю, о чем говорю".

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Путин сошел с ума? Диагноз от Лукашенко

Политика4 ч. назад
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц (фото из архива)

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Общество1 ч. назад
Первая модель "народных приемников" носила название VE 301

Как радио стало стало главным оружием нацистской пропаганды

Как радио стало стало главным оружием нацистской пропаганды

Культура5 ч. назад
Молодые белорусские солдаты

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Политика6 ч. назад
Аэропорт

За что иностранные специалисты не любят Германию

За что иностранные специалисты не любят Германию

Культура6 ч. назад
На главную страницу