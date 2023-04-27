Казахстан приступил к судебному разбору наследия Назарбаева

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Астане 24 апреля завершился процесс по так называемому "делу Масимова". Он длился пять месяцев и проходил под грифом "секретно". Суд приговорил экс-председателя КНБ Карима Масимова, который ранее дважды занимал пост премьер-министра Казахстана и руководил администрацией президента Назарбаева, к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку насильственного захвата власти и превышение должностных полномочий. Длительные сроки наказания в рамках "дела Масимова" получили и его заместители в Комитете национальной безопасности -генералы Садыкулов, Ергожин, Осипов, Акипов и Бекмурат.

Практически одновременно завершились судебные процессы в Алматы и Кызылорде, где виновными в превышении власти были признаны руководители, возглавлявшие до "январских событий" 2022 года местные департаменты КНБ. Сообщается, что они отдали приказ оставить без охраны оружейные комнаты, в результате чего огнестрельное оружие, часть которого все еще не найдено, попало в руки участников беспорядков.

КНБ виновен в протестах в Казахстане?

Фактически вину за организацию массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года правосудие возложило на Комитет национальной безопасности, который в годы правления Нурсултана Назарбаева считался самой могущественной структурой в стране, а его первых руководителей относили к близкому кругу теперь уже экс-елбасы - лидера нации (до января 2023 года - особый статус Назарбаева. - Ред.). В оппозиционной среде Казахстана, где всегда было много бывших государственных чиновников, КНБ нередко называли "комитетом назарбаевской безопасности", а Карима Масимова - "правой рукой" первого президента страны. Косвенно в ноябре 2022 года это подтвердил и сам Нурсултан Назарбаев. "Масимов очень много лет работал со мной. Но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда - предатель?" - заметил ушедший в отставку в марте 2019 года после 30 лет руководства Казахстаном Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов по "делу Масимова".

Впрочем, ни самого Нурсултана Назарбаева, ни его племянника Самата Абиша, который с декабря 2015-го по январь 2022 года являлся первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, на судебный процесс по "делу Масимова" не вызывали. Тем не менее, это не значит, что правосудие провозглашенного действующим президентом Токаевым "Нового Казахстана" оставило членов семьи первого президента в покое.

Еще в феврале на заседании совета по противодействию коррупции в Астане депутат нижней палаты парламента от партии Amanat Ерлан Саиров сообщил, что государству удалось вернуть ранее принадлежащие младшему брату экс-елбасы - Болату Назарбаеву - 239 тысяч гектаров земли в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров в Жамбылской области. "Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. Знатность фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости", - заявил депутат мажилиса Саиров, который во времена правления Назарбаева являлся членом политсовета президентской партии "Нур Отан".

Неприятности членов семьи Назарбаева

Ожидается, что 28 апреля по решению судебных органов в пользу государства отберут у "братишки нации" (так население Казахстана нередко называет Болата Назарбаева. - Ред.), как и у младшей дочери экс-елбасы Алии Назарбаевой земли и в Алматинской области. Об этом 14 апреля сообщили представители областной прокуратуры во время состоявшейся коллегии по соблюдению земельного законодательства. Было отмечено, что принадлежащая Болату Назарбаеву компания в период 2012-2020 годов незаконно получила в непосредственной близости от Алматы 1485 гектаров, а крестьянское хозяйство Алии Назарбаевой - 445 гектаров земельных участков, которые стали ее частной собственностью.

Возникли неприятности у Алии Назарбаевой и в связи с рассматриваемым с 6 апреля судом в Астане делом компании "Оператор РОП", который с 2016 года имел монопольное право на утилизационный сбор со всей импортируемой в Казахстан продукции. Его введение стало причиной резкого роста цен, особенно на автомобили, вызвав массовое недовольство в стране. В настоящий момент сотрудники компании, владельцем которой, по их словам, являлась младшая дочь первого президента Казахстана, обвиняются в хищении 20 миллиардов тенге, что эквивалентно 40 миллионам евро. По этой причине адвокаты обвиняемых сотрудников компании настаивают, чтобы Алия Назарбаева тоже была вызвана на суд. "Назарбаевой принадлежит завод, который арестован по делу. Его, возможно, конфискуют, так как он построен на незаконные деньги. Но она у нас в деле никак не проходит. Ни в каком статусе. Хотя мы неоднократно просили ее допросить. Это ее имущество арестовали", - заявили на суде адвокаты руководителей компании "Оператор РОП".

Новые громкие суды в РК не исключены

Резонансным является и дело Гульмиры Сатыбалды, бывшей супруги племянника Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалды, которое также рассматривается в Астане с марта текущего года. Несколько лет назад она входила в число самых влиятельных людей в стране. Сегодня же ей предъявлены обвинения в самоуправстве с применением насилия, организации уголовных правонарушений и в похищении людей. Во вторник 25 апреля прокуратура запросила за совершенные преступления дать Гульмире Сатыбалды восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В сентябре прошлого года на шесть лет лишения свободы был осужден и сам племянник Назарбаева, которого по разным эпизодам обвинили в хищении в общей сложности 40 миллиардов тенге, что по текущему курсу составляет 80 миллионов евро.

Что касается других людей из ближайшего круга бывшего президента Казахстана и членов его семьи, имена которых в буквальном смысле знает вся страна, то пока против них никаких обвинений не выдвинуто. Тем не менее, нельзя исключать появления новых резонансных судебных процессов. Ведь после отмены в феврале 2023 года закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидере нации)", все близкие Нурсултану Назарбаеву люди лишись статуса неприкосновенности, который не позволял их привлекать ни к уголовной, ни даже к административной ответственности. Исключение составляет сам первый президент, который согласно действующему законодательству Казахстана, остается на попечении государства и не может быть привлечен к какому-либо судебному разбирательству.

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