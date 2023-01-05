Итоги расследования массовых беспорядков: что с Назарбаевым?

Год назад Казахстан захлестнула волна протестов. В Алматы они переросли в массовые беспорядки, приведшие к жертвам. В итоге Назарбаев и его окружение лишились влияния. Но по поводу тех событий осталось много вопросов.

На акцию памяти жертв январских событий 2022 года, (в Казахстане их называют "Трагическим январем". - Ред.), состоявшуюся 5 января 2023 года в Алматы на площади Республики, пришли около 150 представителей оппозиционных движений и непосредственных участников событий, в результате которых, по официальным данным, год назад погибли 238 человек.

Как это было год назад

2 января 2022 года в западных областях Казахстана начались протесты в связи двукратным повышением цен на автомобильный газ. Через два дня волна уличных акций прокатилась и по другим регионам страны. В ночь с 4 на 5 января вспыхнули волнения в Алматы, где вышедшие на протесты демонстранты выдвигали уже политические требования по лишению всех полномочий первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Массовые беспорядки в Алматы 5 января 2022 года Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Противостояние между демонстрантами и силовыми структурами переросло в масштабные погромы и грабежи. С 5 по 7 января Алматы погрузился в хаос. Были сожжены административные здания, захвачен международный аэропорт, по всему городу разграблены магазины и отделения банков. По официальным данным, в Алматы были задержаны около 5 тысяч участников массовых беспорядков, погибли 149 человек, 11 из которых являлись сотрудниками правоохранительных органов.

В ответ на начавшиеся волнения, по всей стране был отключен интернет и ограничен доступ к мобильной связи. Одновременно президент Касым-Жомарт Токаев 5 января ввел в стране чрезвычайное положение до 19 января, отстранил от управления Советом безопасности, которому подчинялись все силовые структуры, Нурсултана Назарбаева и пригласил в Казахстан войска ОДКБ.

Что говорят участники событий

Еркин, участник трагических январских событий 2022 года, в разговоре с DW рассказал, что, вспоминая те дни, часто приходит на площадь Республики, где на монументе Независимости все еще сохранились следы от пуль. "У меня до сих пор много вопросов. Мне совсем непонятно, зачем, например, вечером 6 января какие-то военные открыли стрельбу по людям... Никто до сих пор не привлечен к ответственности. Нет имен и тех силовиков, кто причастен к пыткам задержанных в те дни участников протестов", - рассказал Еркин.

Среди тех, кто пришел к монументу Независимости в Алматы на акцию в память о жертвах трагических январских событий, и бизнесмен Булат Абилов, который в 2000-х годах был сопредседателем оппозиционной партии "Нагыз ак жол" (Настоящий светлый путь. - Ред.) и вернулся в политику сразу после событий "Трагического января". В разговоре с DW он сказал, что считает необходимым объявить 5-6 января общегосударственными днями памяти по погибшим в ходе январских событий прошлого года, и усомнился в объективном расследовании произошедшей трагедии.

Сотрудники правоохранительных органов на площади в Алматы в ночь на 5 января 2022 года Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Все хотят объективного справедливого расследования. Но его пока нет. Есть опасение, что его не будет. Люди тогда кричали "Шал, кет!" (Старик, уходи. - Ред.). Это не просто требование ухода Назарбаева и членов его семьи, от которых за 30 лет население устало, это желание перемен, желания улучшить свою жизнь. И нет сомнений, что Назарбаевы готовились к перевороту. Стране необходимо знать правду о январских событиях, которую мы пока не видим", - сказал Булат Абилов.

Каковы результаты расследования

Расследование по делу о январских событиях длилось целый год. Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов 5 января 2023 года отчитался об его итогах перед депутатами нижней палаты парламента. "Следствие полностью восстановило хронологию событий, установлены ключевые организаторы. Идентифицированы все погибшие и причины их смерти, выявляется оружие. Завершаем дела о пытках", - заявил Берик Асылов.

По утверждению Генерального прокурора, захват власти в стране готовился в течение всего 2021 года, и в настоящий момент следствие выявило 18 организаторов массовых беспорядков в январе 2022 года. Среди них лидеры преступных группировок, религиозные экстремисты и сторонники запрещенной в Казахстане партии "ДВК".

Алматы Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Особо выделил Берик Асылов роль в организации тех событий экс-председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова. Асылов подчеркнул, что в результате указаний Масимова города Алматы и Талдыкорган (в тот момент административный центр Алматинской области. - Ред.) на двое суток полностью оказались во власти вооруженных бандитов. "В их руки попал целый арсенал - почти три тысячи единиц автоматов и пистолетов, снайперские винтовки и десятки тысяч боеприпасов. До сих пор пока неизвестно местонахождение почти двух тысяч единиц оружия", - рассказал Берик Асылов.

В настоящий момент Астане проходит закрытый судебный процесс по делу Масимова и его ряда заместителей в КНБ. Им предъявлены обвинения в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении полномочий. Обвинения в превышении власти также предъявлены бывшему министру обороны Казахстана Мурату Бектанову. "Бывшим министром обороны не были приняты меры по наведению конституционного порядка в стране. Участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепление, подавили силы полиции и Национальной гвардии, терроризировали население. В итоге, от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города", - заявил генпрокурор Казахстана.

Что касается роли Нурсултана Назарбаева и членов его семьи в организации массовых беспорядков в январе 2022 года, то по словам Асылова, расследованием по делу о государственной измене занимается КНБ, который ведет его под грифом "секретно".

Что с Назарбаевым и его семьей

Январские события 2022 года привели к фактически полному отстранению первого президента страны Нурсултана Назарбаева, членов его семьи и людей из его ближайшего окружения от управления страной и участия в крупных коммерческих проектах. Первого президента Казахстана лишили должности председателя консультативно-совещательной Ассамблеи народа Казахстана, которая имеет право на выдвижение своих депутатов парламента. Он уже не является пожизненным сенатором и не имеет права влиять на назначение членов правительства и руководителей областей страны. В январе 2023 года в парламенте Казахстана ожидается рассмотрение законопроекта по отмене конституционного закона "О первом президенте", который может лишить находившегося во главе Казахстана почти 30 лет Нурсултана Назарбаева статуса "елбасы - лидера нации".

Нурсултан Назарбаев Фото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO

В то же время Назарбаева не смогут привлечь к ответственности, поскольку он защищен конституцией страны и законом "О президенте Казахстана", гарантирующие его неприкосновенность. По ним ему также положена пенсия в размере 80 процентов от оклада действующего президента, жилье, охрана, транспорт и медобслуживание за счет государства. На членов его семьи после отмены закона "О первом президенте" эти положения не распространяются.

Зачем нужны были войска ОДКБ

Ни генеральный прокурор Казахстана, ни депутаты парламента не стали затрагивать тему приглашения подразделений ОДКБ для помощи в наведении порядка в стране. Зато все без исключения участники парламентского заседания сошлись во мнении, что год назад в Казахстане была предпринята попытка государственного переворота, целью которого было отстранение от власти начавшего в стране политические и социально-экономические реформы президента Токаева.

Между тем большинство из собравшихся участников акции памяти жертв трагических январских событий 2022 года сошлись во мнении, что Казахстан не нуждался в помощи ОДКБ. Имам одной из мечетей Алматы, представившийся Ерманом, в разговоре с DW выразил уверенность, что жители Казахстана могли и сами решить свои проблемы, не обращаясь за помощью к иностранным государствам. "Я не понимаю, зачем их тогда пригласили. Мы казахи всегда слушаемся своих старейшин. Если бы им сразу дали в те дни выступить, они бы все остановили. Сами. Но этого сделано не было. Это обидно для нас", - сказал он в беседе с DW.

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