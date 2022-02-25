 Дочь Назарбаева отказалась от депутатских полномочий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.02.2022

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Мир

Дочь Назарбаева отказалась от депутатских полномочий

После январских беспорядков в Казахстане члены семьи экс-президента и сам Нурсултан Назарбаев один за другим потеряли ключевые посты в государстве. Теперь его старшая дочь Дарига сложила с себя полномочия депутата.

Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева объявила, что досрочно отказывается от полномочий депутата нижней палаты парламента Мажилиса. "Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - приводит ее заявление издание Zakon.kz в пятницу, 25 февраля.

"Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны", - цитирует издание обращение Дариги Назарбаевой, подчеркнувшей, что "трагические январские события" показали, что "без мирного неба, без единства народа Казахстана, не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны".

ЦИК Казахстана подтвердил поступление заявления Назарбаевой и постановил внести в Мажилис представление о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.

Ранее Назарбаеву исключили из политсовета правящей партии

После протестов и беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в январе 2022 года, родственники Нурсултана Назарбаева на некоторое время исчезли из публичного пространства. Дарига Назарбаева перестала появляться на заседаниях парламента - в Мажилисе это объяснили тем, что она заразилась коронавирусом. Позднее стало известно, что она взяла отпуск без содержания, а еще позже - что Назарбаева исключена из состава политсовета правящей партии "Нур Отан".

В ходе январских беспорядков президент республики Касым-Жомарт Токаев сместил экс-президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя влиятельного органа - Совета безопасности, возглавив его сам. Несколько позже Назарбаев уступил Токаеву и председательство в правящей партии "Нур Отан". И, наконец, 7 февраля Назарбаев был официально лишен возможности влиять на политику Казахстана - президент Токаев подписал закон, отменивший необходимость согласовывать с экс-президентом основные направления политики страны.

Представители клана бывшего главы государства один за другим потеряли ключевые посты, позволявшие им прежде контролировать часть экономики страны.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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