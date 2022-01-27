Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Верхняя палата парламента Казахстана - Сенат - приняла законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). В четверг, 27 января, сенаторы утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".

В заключении по законопроекту отмечается, что он предусматривает передачу полномочий председателя Совета безопасности и главы АНК президенту Казахстана и исключает в законах "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" пожизненное право Назарбаева возглавлять эти органы.

Нижняя палата казахстанского парламента - Мажилис одобрила этот законопроект 19 января.

Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым госинициатив

На пленарном заседании 27 января сенаторы также предложили отменить необходимость согласовывать с Назарбаевым государственные инициативы и вернули в мажилис с поправками законопроект, касающийся полномочий экс-президента. "В законе "О первом президенте" они предложили исключить норму о согласовании с елбасы инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики, сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом сохранена норма о возможности выступления Назарбаева перед парламентом, участия в заседаниях правительства при обсуждении важных вопросов и вхождения в состав Конституционного совета Казахстана.

Протесты в Казахстане

В апреле 2021 года Нурсултан Назарбаев передал право возглавлять АНК нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а пожизненный пост в Совете безопасности он уступил Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане в начале января.

В Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение и сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. 6 января в Казахстан по просьбе президента страны прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

Смотрите также:

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Тысячи демонстрантов на улицах Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Президенту не удалось остановить протесты Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было В Казахстане объявлено чрезвычайное положение Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Гнев народа вырвался наружу 5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Жертвы по обе стороны баррикад По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Массовые протесты - редкость в Казахстане Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Задержания после протестов По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан 6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева. Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская

