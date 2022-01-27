 Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Вслед за мажилисом Сенат утвердил отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совете безопасности и АНК. Кроме того, сенаторы предложили отменить необходимость согласовывать с елбасы госудаственные инициативы.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Верхняя палата парламента Казахстана - Сенат - приняла законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). В четверг, 27 января, сенаторы утвердили законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан".

В заключении по законопроекту отмечается, что он предусматривает передачу полномочий председателя Совета безопасности и главы АНК президенту Казахстана и исключает в законах "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан" пожизненное право Назарбаева возглавлять эти органы.

Нижняя палата казахстанского парламента - Мажилис одобрила этот законопроект 19 января.

Сенат предложил отменить необходимость согласования с Назарбаевым госинициатив

На пленарном заседании 27 января сенаторы также предложили отменить необходимость согласовывать с Назарбаевым государственные инициативы и вернули в мажилис с поправками законопроект, касающийся полномочий экс-президента. "В законе "О первом президенте" они предложили исключить норму о согласовании с елбасы инициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики, сообщила сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом сохранена норма о возможности выступления Назарбаева перед парламентом, участия в заседаниях правительства при обсуждении важных вопросов и вхождения в состав Конституционного совета Казахстана.

Протесты в Казахстане

В апреле 2021 года Нурсултан Назарбаев передал право возглавлять АНК нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, а пожизненный пост в Совете безопасности он уступил Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане в начале января.

В Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение и сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. 6 января в Казахстан по просьбе президента страны прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 05:27

Что на Западе думают о Назарбаеве, атаке на его клан и культе личности елбасы в Казахстане (20.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Атака Токаева на олигархов глазами западных экспертов: что изменится после протестов в Казахстане? (21.01.2022)  

Охота на миллиарды Назарбаева за рубежом, или Что думают в ФРГ о ситуации в Казахстане. DW Новости (25.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Что с деньгами Назарбаева? Экс-премьер Казахстана о найденных активах  

"Нормандская четверка": первый за два года согласованный документ  

США передали ответ на требования РФ о "гарантиях безопасности"  