Сносить нельзя оставить? Что будет с бывшей резиденцией Назарбаева

В центральной части Алматы начались работы по демонтажу главной до 1997 года резиденции президента Казахстана. Оставаясь своеобразным символом власти Нурсултана Назарбаева на юге страны, она стала основной целью для участников массовых протестов в начале января 2022 года. Бои с применением огнестрельного оружия и бронетехники за получение контроля над ней продолжались в течение почти 5 дней. В итоге ранее объявленный памятником истории и культуры, облицованный каррарским мрамором роскошный дворец президента был практически полностью сожжен. В начале марта текущего года президент Касым-Жомарт Токаев через своего руководителя пресс-службы Берика Уали объявил о предстоящем сносе резиденции в Алматы.

Сколько денег потребуется на демонтаж

Работы по демонтажу президентского дворца начались во второй половине апреля. Из бюджета страны на снос здания и рекультивацию территории под ним выделено 6 млрд тенге. Это эквивалентно почти 12,5 млн евро. В управлении делами президента Казахстана утверждают, что это было оптимальным решением, поскольку на восстановление резиденции потребовалось бы 30 млрд тенге или более 62 млн евро.

Сожженный автомобиль у резиденции Назарбаева в Алматы

К тому же при демонтаже есть возможность часть денег вернуть за счет вывоза из резиденции сохранившихся в рабочем состоянии холодильных машин, источников бесперебойного питания и дизель-генераторов на общую сумму в 600 млн тенге (приблизительно 1,3 млн евро). "Это оборудование будет использовано на других объектах управления. Около 1800 тонн металла сдадим в переработку. Это еще 150 млн тенге, которые вернутся в бюджет. Итог 750 млн (свыше 1,5 млн евро) возвратных средств", - отметил в специально подготовленной теле-радиокомплексом президента РК телепередаче руководитель управления делами казахстанского президента Айбек Дадебаев, активно защищая снос алматинской резиденции. Сколько денег придется вынуть из городской казны и республиканского бюджета на возведение на месте резиденции парка "Единство", эскизы которого уже опубликованы в казахстанских СМИ, пока никто не говорит.

Резиденция Назарбаева в Алматы после протестов в январе

Ранее выступавшие против строительства горнолыжного курорта "Кок-Жайляу" близ Алматы городские активисты не исключают, что заплатить за возведение парка, который, по утверждению авторов эскизов, будет основан на идеях "Зарядья" в Москве и Liberty Park в Нью-Йорке, придется довольно много. При этом некоторые из них обращают внимание на состоявшуюся перед публикацией эскизов встречу акима (мэра) Алматы Ерболата Досаева с российским дизайнером Артемием Лебедевым, по итогам которой была достигнута договоренность о сотрудничестве.

Но больше всего активных жителей Алматы беспокоит непрозрачность принятых решений по сносу резиденции и возведению парка "Единство". Отмечается, что до сих пор не опубликованы результаты исследований, на основе которых было принято решение о сносе президентского дворца в Алматы, хотя на них официально было потрачено 35 млн тенге или 73 тысячи евро.

Создать новое всегда сложнее

Несмотря на то, что демонтаж резиденции президента уже начался, дискуссии в казахстанском обществе о судьбе исторического здания в центральной части Алматы все еще продолжаются. Популярный в Казахстане композитор и поэт-песенник Еркеш Шакеев в беседе с DW заметил, что считает неправильным решение Токаева снести алматинский дворец президента страны.

Еркеш Шакеев

"Честно говоря, я против того, когда что-то ломают. Новое создать всегда сложнее. А потом, в стране очень много нуждающихся в помещениях, начиная от детских кружков до различных общественных организаций. Я не очень верю тому, что восстановить резиденцию будет дороже, чем снести", - подчеркнул Еркеш Шакеев, отметив, что знает немало случаев, когда бизнесмены восстанавливали здания, тем самым принося пользу людям.

Схожей точки зрения придерживается и известный в Казахстане общественный деятель и редактор оппозиционных изданий Ермурат Бапи. По его мнению, решение демонтировать президентский дворец в Алматы с политической точки зрения является неверным.

Ермурат Бапи

"На самом деле особых вложений в восстановление резиденции не надо. Власти просто раздули цифры. Мой родственник работал там. Он говорит, что восстановить дворец можно в половину той цены, которая выделена на снос", - рассказал DW Ермурат Бапи. Как и Еркеш Шакеев общественный деятель уверен, что лучшим решением было бы превращение одной части резиденции в музей январских событий и передача другой ее части различным детским кружкам, секциям и фондам.

Достаточно поставить стелу

Впрочем, в отношении судьбы президентского дворца даже среди оппозиции есть люди, которые считают начатые работы по сносу здания абсолютно верным шагом. Вернувшийся после 9 лет молчания в большую политику бизнесмен Булат Абилов в разговоре с DW подчеркнул, что снос резиденции позволит создать вместо нее сакральное для Алматы и всего Казахстана место.

Булат Абилов

"Сносить надо. Там нет места президентской администрации. В новом парке жители Алматы смогут отдыхать и вспоминать, что произошло в январе 2022 года. Надо только стелу возвести, которая бы сообщала, что некогда здесь был дворец президента", - поделился своим мнением с DW Булат Абилов.

Вторит Абилову и его соратник по прошлой партийной деятельности финансист Ораз Жандосов. "Я за снос и резиденции, и находящегося рядом здания акимата. Государственные органы не должны сидеть в "золотом углу", где живут самые богатые казахстанцы. Они должны быть в центре города. К тому же у резиденции и акимата плохая аура", - заметил Джандосов.

Ораз Жандосов

Между тем городские активисты успокаиваться пока не желают. Есть информация, что в настоящий момент они готовят петицию в адрес президента Токаева остановить начавшийся снос первой в истории независимого Казахстана резиденции президента страны и провести независимую экспертизу на предмет возможности или невозможности ее сохранения. Хотя бы потому, что она считается памятником архитектуры общегосударственного значения.

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