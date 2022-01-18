Назарбаев отрицает конфликт в элите Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никуда не уезжал и в настоящее время находится в столице страны. Текст соответствующего видеообращения Назарбаева был опубликован во вторник, 18 января, на его сайте. Это первое публичное выступление экс-президента Казахстана с начала январских массовых протестов. По словам Назарбаева, в 2019 году он передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером, а в настоящее время находится "на заслуженном отдыхе".
Кроме того Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане "нет никакого конфликта или противостояния в элите", и "слухи на эту тему абсолютно беспочвенны". По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и вскоре будет избран председателем правящей партии "Нур Отан".
Назарбаев также сообщил, что считает необходимым выяснить, "кто организовал все эти погромы и убийства". По его мнению, "целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства". Одновременно он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Массовые протесты и беспорядки в Казахстане
В Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Эти митинги быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в Алматы в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение, а затем лично возглавил Совет безопасности, председателем которого был Назарбаев.
6 января в Казахстан по просьбе Токаева прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января подразделения сил ОДКБ начали покидать Казахстан. В последовавшие за протестами дни в отставку с руководящих постов в государственных и коммерческих структурах стали уходить родственники экс-президента Назарбаева.
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Тысячи демонстрантов на улицах
Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
Президенту не удалось остановить протесты
Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
В Казахстане объявлено чрезвычайное положение
Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
Гнев народа вырвался наружу
5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
Жертвы по обе стороны баррикад
По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
Массовые протесты - редкость в Казахстане
Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.
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Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных
Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ
По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.
Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская