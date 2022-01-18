Назарбаев отрицает конфликт в элите Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что никуда не уезжал и в настоящее время находится в столице страны. Текст соответствующего видеообращения Назарбаева был опубликован во вторник, 18 января, на его сайте. Это первое публичное выступление экс-президента Казахстана с начала январских массовых протестов. По словам Назарбаева, в 2019 году он передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор является пенсионером, а в настоящее время находится "на заслуженном отдыхе".

Кроме того Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане "нет никакого конфликта или противостояния в элите", и "слухи на эту тему абсолютно беспочвенны". По его словам, Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и вскоре будет избран председателем правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев также сообщил, что считает необходимым выяснить, "кто организовал все эти погромы и убийства". По его мнению, "целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства". Одновременно он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Массовые протесты и беспорядки в Казахстане

В Жанаозене на западе Казахстана 2 января начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Эти митинги быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в Алматы в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение, а затем лично возглавил Совет безопасности, председателем которого был Назарбаев.

6 января в Казахстан по просьбе Токаева прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января подразделения сил ОДКБ начали покидать Казахстан. В последовавшие за протестами дни в отставку с руководящих постов в государственных и коммерческих структурах стали уходить родственники экс-президента Назарбаева.

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