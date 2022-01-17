 В Казахстане ушел в отставку уже третий зять Назарбаева | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.01.2022

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Мир

В Казахстане ушел в отставку уже третий зять Назарбаева

Тимур Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. До этого в отставку ушли мужья младшей и старшей дочерей экс-президента, которые руководили крупными компаниями.

Третий зять эк-президента Казахстана Назарбаева - Тимур Кулибаев (фото из архива)

Тимур Кулибаев, 2016 год, Лозанна, Швейцария

В Казахстане после недавних массовых протестов в отставку ушел уже третий зять бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева - председатель президиума национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен" Тимур Кулибаев. Он сам объявил о своей отставке в обращении к членам президиума палаты, опубликованном на сайте "Атамекен" в понедельник, 17 января.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - написал Кулибаев.

Он пообещал, что абсолютным приоритетом для НПП станет реализация задач, поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Речь идет, в числе прочего, о разработке программы повышения доходов населения, принятии мер по снижению импортозависимости, повышении эффективности мер господдержки и снижении доли государства в экономике.

Отставки других зятьев Назарбаева

Ранее своих постов уже лишились два других зятя Назарбаева - председатель правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента Алие, и председатель правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги.

На сайте госфонда "Самрук-Казына", где было опубликовано сообщение об их отставках, не уточнялась причина. В релизе было лишь сказано, что такие решения приняли советы директоров компаний.

11 января президент Казахстана Токаев заявил, что благодаря Назарбаеву в стране "появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам". Он сказал, что для них пришло время "отдать должное" народу Казахстана и помогать ему. Токаев предложил создать фонд "Народу Казахстана", в который компании, включенные в соответствующий перечень, будут делать регулярные отчисления.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января в связи с повышением цены на автогаз. Однако вскоре они приобрели также политический характер.

В ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.

7 января Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

13 января Минобороны РФ сообщило, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начала  вывод своих сил из Казахстана и передачу охраняемых объектов правоохранительным органам этой страны.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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